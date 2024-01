Bancos internacionales elogian a Milei pero advierten sobre meses desafiantes

El prestigioso Instituto Internacional de Finanzas (IIF), que suele ser una fuente de consulta de muchos bancos de inversión en Wall Street y a nivel global, dio buenas referencias sobre los primeros pasos de la actual gestión de Gobierno.

Afirmaron que Javier Milei hizo todo bien, pero que vienen meses difíciles en materia económica.

Felicitaciones de Wall Street

El Instituto Internacional de Finanzas (IIF), felicitó a Javier Milei y las recientes medidas adoptadas por el ministro Luis "Toto" Caputo.

Sin embargo, también advirtió que vienen momentos difíciles para la actual gestión.

El economista jefe del Instituto Internacional de Finanzas, Robin Brooks, publicó un tweet en su red social "X", remarcando que Javier Milei ha hecho lo correcto.

El economista del IIF puntualizó que el presidente argentino resistió la presión para dolarizar, aplicó una fuerte devaluación que dejó al peso sustancialmente devaluado, a la vez que realizó recortes fiscales.

Sin embargo, también alertó que ahora viene la parte difícil.

"Ahora viene la parte difícil: La dura recesión necesaria para reducir el enorme déficit de cuenta corriente. Argentina merece el éxito", advirtió.

Ciclo cambiario virtuoso

Lo que menciona Brooks en su posteo de "X" es que la devaluación aplicada por el equipo económico, complementada con un ajuste fiscal permitió que se dé un ciclo virtuoso desde el lado cambiario.

Tras la fuerte devaluación a $800, la Argentina se tornó altamente competitiva y le permitió al BCRA volver a acumular reservas.

Adicionalmente, el equipo económico implementó un ajuste fiscal para anclar expectativas y permitir que la nominalidad pueda ser frenada en los próximos meses.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, afirmó que estamos en presencia de una dinámica cambiaria virtuosa.

"La devaluación tuvo excelentes resultados en el frente cambiario. El BCRA compró u$s 2600 millones en el MULC y la brecha llegó a perforar el 12%. Por un lado, las compras del BCRA permitieron que las reservas netas subieran u$s 2700 millones a -u$s 8700 millones al cierre del viernes. La brecha cambiaria y el tipo de cambio implícito a precios constantes alcanzaron mínimos desde 2019", dijo Yarde Buller.

La devaluación a $800 fue histórica no solo por el salto en términos porcentuales, sino por el shock de competitividad que le representó a la Argentina.

Diego Chameides, economista jefe de Banco Galicia, agregó que, como resultado del ajuste cambiario, el Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) dio un salto discreto desde 77,3 a 168,0 entre el 12 y 13 de diciembre (índice 17-dic-15 = 100), ubicándose en su máximo nivel desde mayo de 2006.

Como referencia adicional, Chemeides explicó que el pico de la salida de la convertibilidad alcanzado el 25 de junio de 2002 había llegado a un ITCRM de $994,4 a precios del 13 de diciembre, 24,3% por encima de los $800 del salto cambiario de hace dos semanas.

En línea con lo mencionado por el IIF, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, también remarcó el ciclo virtuoso de corto plazo sobre las variables financieras locales.

"Continúa baja la brecha cambiaria. Creemos que esto de da principalmente por los férreos controles de cambios junto con un flujo exportador importante a un tipo de cambio real muy alto en términos históricos. Esto le permitió al BCRA comprar casi u$s 2600 millones desde la devaluación", afirmó Franco.

Rumbo a meses desafiantes

Sobre el final del tweet, Brooks advertía que el desafío de Milei es sobrepasar los meses difíciles que vienen debido a la recesión a causa del ajuste fiscal implementado por la actual gestión.

Además, en respuesta a un mensaje que Brooks recibió en su red social, afirmó que Milei no tiene más remedio que inducir a la macro hacia una recesión.

"El gran déficit de cuenta corriente significa que Argentina está perdiendo constantemente reservas de divisas. La mejor forma de solucionarlo es devaluar, pero pasar de la devaluación a las exportaciones lleva tiempo, por lo que no queda más remedio que comprimir las importaciones en el corto plazo. Lamentablemente, eso significa recesión", alertó Brooks.

Sobre ese mismo punto, Chameides explicó que los próximos meses serán claves.

"El mercado estará pendiente de que el resultado fiscal es congruente con el cumplimiento del objetivo de equilibrio financiero. Además, en ese tiempo se pondrá a prueba la tolerancia de la población a las medidas de ajuste, ya que la corrección de desequilibrios macroeconómicos tendrá un impacto negativo sobre el salario real y el consumo en el corto plazo", dijo.

En ese sentido, advirtió que "la estrategia de efectuar correcciones rápidamente es que tras su implementación puede empezar a evidenciarse un proceso veloz de desaceleración de la inflación, pero se corre el riesgo de que el alivio tarde más en llegar de lo que la sociedad está dispuesta a tolerar".

La cuestión política también será clave en los próximos meses para que la recesión golpee lo menos posible en la macro local y que la estabilidad cambiaria pueda sostenerse.

Ignacio Sniechowski, head de research de Grupo IEB, sostuvo que un factor adicional de suma importancia en el comportamiento reciente de los tipos de cambio, es la confianza que el mercado parecería estar depositando en el nuevo gobierno

"La confianza del mercado al Gobierno se apoya en el camino de reordenamiento de cuentas fiscales y acumulación de reservas, especialmente con la presentación del DNU de desregulación y del proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" con numerosas reformas en todos los frentes", detalló.

En ese sentido, alertó que "cualquier revés legislativo o judicial con el que se encuentre el gobierno, podría sembrar dudas con respecto a la viabilidad y posibilidades de aplicación del programa y las medidas propuestas, sentando las bases para un recalentamiento de la plaza cambiaria y ensanchamiento de la brecha", dijo Sniechowski.