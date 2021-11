Bancos definen la venta multimillonaria de Prisma

Los 14 bancos dueños de Prisma están a la espera. Aguardan definiciones por parte de Advent, el fondo de inversión que en enero de 2019 compró el 51% de la compañía dueña de Banelco y Pagomiscuentas.

Ya pagó u$s 400 millones cash y le falta abonar u$s 280 millones por el 51% de la compañía. Esos u$s 280 millones son a un plazo de cinco años: 30% en pesos a valor oficial, a una tasa del CER más el 15% anual, y el 70% en dólares, a una tasa del 10% anual.

Los 14 bancos ejercieron el put de venta que tenían con Advent, para que les compre el 49% restante, en un valor que es siete veces EBITDA (ganancias antes de impuestos), que es de u$s 190 millones.

Esos u$s 280 millones son a un plazo de cinco años: 30% en pesos a valor oficial, a una tasa del CER más el 15% anual, y el 70% en dólares, a una tasa del 10% anual.

Por lo tanto, el valor del 100% de Prisma sería de u$s 1330 millones , una cifra muy similar a la de enero de 2019, cuando se hizo el deal por el 51%.

Pros & Contras

Si Advent desiste de la compra, perdería los u$s 400 millones que ya pagó, cuando por ahora lo único que le tocaría pagar son los u$s 280 millones por la primera parte de la operación, en cuotas a cinco años.

De ahí que en el mercado se descuenta que Advent finalmente continuará con Prisma.

Big deal

El gran negocio que hicieron los 14 bancos dueños es que los dólares son a valor oficial, pero se deben depositar en una cuenta de Nueva York, o sea al contado con liqui. Además, el Banco Central ya le había dado el OK de que no se les compute su posición general en dólares, por lo cual no necesitan vender esas divisas.

Por lo pronto, ya se produjeron los primeros cambios en Prisma, tras la partida de su CEO, Ricardo Moreno, quien continuará en el board, mientras Martín Kaplan, que era el Commercial Head de la compañía, asciende a número uno.