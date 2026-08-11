El Banco Nación (BNA) mantiene en agosto de 2026 una línea de préstamos personales destinada también a no clientes. Se trata de créditos de libre disponibilidad, por lo que el dinero puede utilizarse para distintos gastos sin necesidad de justificar el destino.

Sin embargo, quienes no tienen una cuenta en el banco acceden a condiciones financieras diferentes de las que reciben los clientes, principalmente por una tasa de interés y un Costo Financiero Total (CFT) más elevados .

Banco Nación: cuánto pueden pedir los no clientes

La principal alternativa disponible es la línea Nación Libre Destino, destinada a personas en actividad laboral que estén en condiciones de asumir legalmente la obligación y cuya edad a la hora de finalizar el crédito no supere la prevista para jubilarse según el régimen correspondiente.

El préstamo permite solicitar desde $100.000 hasta $50 millones, con un plazo de devolución de hasta 72 meses , equivalente a seis años.

Los créditos se otorgan en pesos y se amortizan mediante el sistema francés, con cuotas fijas y constantes. Además, el importe de la cuota no puede superar el 30% del ingreso mensual del solicitante.

Para los no clientes, la Tasa Nominal Anual (TNA) alcanza el 91%, mientras que el Costo Financiero Total supera el 110%, según las condiciones informadas para esta línea.

Préstamos del Banco Nación en agosto 2026: cuánto pueden pedir los no clientes y qué tasa pagan Juan Quiles-Fotografo

Cómo solicitar el préstamo del Banco Nación si no sos cliente

Antes de iniciar el trámite, los interesados pueden utilizar el simulador de préstamos disponible en los canales digitales del Banco Nación para conocer las condiciones de financiación según el monto y la cantidad de cuotas elegidas.

La gestión también puede realizarse a través de la aplicación de la entidad. Para iniciar la solicitud es necesario:

Ingresar a Tu Banco .

Seleccionar la opción Préstamos .

Pulsar el signo +.

Elegir la línea de crédito.

Indicar el importe, destino y cantidad de cuotas.

Validar los datos solicitados.

En el caso de quienes no son clientes, también pueden acercarse a una sucursal del Banco Nación con el DNI y los últimos recibos de sueldo para gestionar la preaprobación.

El Banco Nación también ofrece créditos para cancelar deudas

Además de los préstamos de libre disponibilidad, el Banco Nación cuenta con una línea específica para personas que buscan unificar y cancelar deudas.

El programa de Consolidación de Deudas está dirigido exclusivamente a clientes que cobran sus ingresos —salarios, jubilaciones o pensiones— en el banco. Permite solicitar hasta $100 millones, con plazos de entre 12 y 120 meses .

La tasa aplicable depende del tiempo de atraso de las obligaciones: es de UVA + 12% TNA para deudas con entre 30 y 90 días de mora y de UVA + 14% TNA para aquellas con más de 90 días de atraso y situación irregular.

La cuota mensual no puede superar el 35% de los ingresos del solicitante.

En este caso, el dinero no se entrega directamente. El Banco Nación transfiere los fondos a las entidades acreedoras para cancelar las obligaciones incluidas en la consolidación. Las deudas no pueden estar judicializadas y quedan excluidos los préstamos hipotecarios destinados a vivienda.