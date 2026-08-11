La edad no establece, por sí sola, un límite para obtener o renovar la licencia de conducir en Argentina.

La normativa nacional pone el foco en las condiciones y aptitudes que debe reunir cada persona para manejar de manera segura, aunque establece períodos de vigencia diferentes según la edad del conductor.

Las modificaciones incorporadas a la Ley Nacional de Tránsito a través del Decreto 196/2025 también cambiaron aspectos vinculados con la emisión y renovación de las licencias de conducir.

Entre las principales novedades se encuentra la implementación de la licencia nacional de conducir digital, que tiene la misma validez legal que su versión física.

Licencia de conducir: cuál es la edad máxima para manejar en Argentina y cada cuánto hay que renovarla Shutterstock

¿Cuál es la edad máxima para tener la licencia de conducir?

La legislación nacional no establece una edad máxima para sacar o renovar la licencia de conducir. Por lo tanto, una persona puede continuar manejando después de los 70, 80 años o incluso más , siempre que cumpla con los requisitos exigidos para acreditar que está en condiciones de conducir.

La diferencia aparece en la frecuencia con la que debe renovarse el registro . A medida que aumenta la edad, los períodos de vigencia son más cortos y se exige acreditar con mayor frecuencia la aptitud psicofísica.

De acuerdo con el esquema establecido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los plazos son los siguientes para particulares A, B y G:

16 a 39 años: hasta 10 años de vigencia.

40 a 49 años: hasta 6 años de vigencia.

50 a 69 años: hasta 4 años de vigencia.

+70 años: hasta 2 años de vigencia.

De esta manera, cumplir una determinada edad no implica perder automáticamente el derecho a conducir. La continuidad depende de que el conductor pueda demostrar que conserva las capacidades necesarias para circular de forma segura.

¿Qué requisitos deben cumplir los mayores de 70 años para renovar la licencia de conducir?

Para los conductores mayores de 70 años, la renovación es más frecuente, ya que debe realizarse cada dos años en CABA. El objetivo es comprobar periódicamente que la persona mantiene las condiciones necesarias para circular.

En el trámite se debe acreditar la aptitud psicofísica, mediante la evaluación correspondiente realizada por profesionales o centros habilitados de acuerdo con los requisitos establecidos por la autoridad competente.

Esto significa que la edad funciona principalmente como un criterio para determinar la frecuencia de los controles y no como una prohibición automática para manejar.

Por eso, una persona de 75, 80 o más años puede seguir teniendo una licencia vigente si supera las evaluaciones requeridas y cumple con las demás condiciones del trámite.