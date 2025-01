López Murphy advirtió a Milei por el crawling peg, la inflación y las retenciones: "Prudencia y cautela"

Cotizaciones relacionadas

El exministro de Economía Ricardo López Murphy cuestionó la decisión del Banco Central (BCRA) de recortar del 2 al 1% el crawling peg a partir de febrero.

El actual diputado nacional por Hacemos Coalición Federal, quien suele ser crítico con la gestión de Javier Milei, rechazó la medida tomada esta semana y advirtió los riesgos que implica en términos cambiarios, asegurando que "la sobrevaluación cambiaria no hay que agudizarla".

"No es una buena medida, porque agudiza la sobrevaluación cambiaria que tenemos", insistió el exfuncionario.

La tajante advertencia de López Murphy por la baja del crawling peg, la inflación y las retenciones

"No estoy de acuerdo. La tasa de inflación todavía es mucho más alta que la tasa de devaluación. La inflación internacional del dólar es más o menos de 0,2 por mes", planteó en una entrevista por Ahora Play.

En esa línea, el economista añadió: "Me parece que la situación que hay en Brasil, la crisis climática que tenemos con la producción agropecuaria y la dificultad que va a tener la Reserva Federal para bajar las tasas de interés justificaban seguir al 2% . Me parece que la sobrevaluación cambiaria que hay no hay que agudizarla".

Para el legislador, el Gobierno busca con esta decisión "exhibir índices de inflación más bajos pero recomendó que actúen "más prudente y cautelosamente".

"El problema más serio está en el sector externo por las reservas negativas, una caída fuerte del superávit comercial y pymes industriales y agropecuarias muy golpeadas. Con este tipo de cambio, va a ser imposible mantener las retenciones", alertó.

López Murphy sobre la calificación de Lacunza al primer año del Gobierno: "Yo le hubiera puesto 3 puntos menos"

Por otro lado, López Murphy se sumó al debate que generaron las declaraciones del ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, por las críticas al actual plan económico.

Al respecto, López Murphy fue más duro en sus apreciaciones: "Lacunza le puso 10 (en lo fiscal), un 7 (en lo monetario) y un 4 (en lo cambiario) y se enojó la ministra Bullrich. Yo le hubiera puesto dos o tres puntos menos en cada uno de los rubros".

"La tasa de interés está en 32, mientras que la tasa de devaluación está en 24. Bajaron de 24 a 12 pero la tasa de interés aún no bajó. La tasa de dólares en la Argentina por mes es extravagante. Veo reservas negativas, el sector agroindustrial en crisis, la industria en crisis, el turismo en crisis y el problema del empleo. El país necesita equilibrio fiscal y abrirse al público pero lo tenemos que hacer en un marco donde a los sectores sanos les vaya bien", completó.