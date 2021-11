Anticipan que más ONG saldrán a colocar deuda en el mercado

La semana pasada se produjo un hito dentro del mercado local . La ONG Techo se convirtió en la primera asociación civil del país en emitir una ON, instrumento que le permitió recaudar $ 18 millones que destinará a la construcción de su propia fábrica en la que producirá las viviendas que instala en los asentamientos.

Techo recibió ofertas por más de $ 40 millones y la ON, que se emitió a 48 meses a una tasa de Badlar + 0, contó con garantía de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), Argenpymes SGR, Acindar Pymes SGR y Crecer SGR . Los bancos Hipotecario, Santander, Banco Galicia y Allaria Ledesma & Cía., en tanto, intervinieron como estructuradores y colocadores del bono en el mercado.

La ON de Techo va camino a convertirse en una suerte de pionera dentro del sector . Al menos así lo anticipan los ejecutivos del Banco Galicia que participaron de este proceso, que prevén una suerte de auge de este tipo de colocaciones.

Constanza Gorleri, gerenta de Sustentabilidad; Norberto Quirno, gerente de Mercados de Capitales y Banca de Inversión, y Juan Ignacio Roldán, syndicate del banco, s e refirieron a este hito en una entrevista con El Cronista .

"Nos encontramos con mucho interés en esta financiación, que no es 100% altruista ni una donación: es una inversión de impacto, en la que tenés una rentabilidad financiera por debajo de lo que rinde un bono del mercado pero que te da el factor adicional que es la rentabilidad social", resumió Quirno.

"Nos sorprendió la buena recepción. Los clientes institucionales estaban muy contentos de poder participar. Entendieron que están contribuyendo a algo que tiene una rentabilidad asociada más allá de la rentabilidad de la colocación", coincidió Roldán. Y subrayó: "Fue el mejor cierre que tuve en mi carrera".

Gorleri también hizo hincapié en la satisfacción que representó participar en la colocación y en el apetito que observaron por parte de los clientes. Pero además adelantó que el banco ya tiene en carpeta propuestas firmes de otras tres asociaciones .

" Esa aceptación es lo que garantiza que esto es algo posible de ser replicado . Porque uno como banco puede decir ´firmo el respaldo´ o ´me comprometo a la compra´ la primera vez o incluso la segunda. Pero después la rueda sigue. La emoción fue también haber encontrado este universo tan receptivo de algo absolutamente innovador y distinto", indicó.

Es que los bancos que participaron de la colocación se habían comprometido como underwriters, lo que significaba que garantizaban que la transacción iba a suceder independientemente de que lograran o no que los clientes suscribieran a la ON. "Si no llegábamos a hacer la colocación, íbamos a comprar la ON", resumió Gorleri. La colocación, incluso, fue realizada completamente ad honorem, dicen desde la entidad.

Por último los ejecutivos se centraron en cuáles son, a su entender, las principales ventajas que le ofrece a una asociación civil buscar financiarse en el mercado de capitales local. En ese sentido, señalaron que representa una fuente de fondeo adicional, más importante que el que pueden conseguir mediante préstamos o donaciones .