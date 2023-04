Alerta dólar: por qué conviene "lavar dinero" de forma legal y cómo se hace

El dólar es la moneda extranjera a la que la mayoría de los argentinos recurre para resguardar sus ahorros. Si bien su cotización padece de períodos a la baja, aún continúa dentro de las principales opciones de inversión en el país.

Hoy en día, la utilización de mecanismos tecnológicos redujo en gran medida la circulación de billetes. Sin embargo, muchas personas disponen de dólares en formato físico y deben tomar en cuenta la importancia de lavarlos para evitar poner en riesgo su salud.

Los billetes circulan de mano en mano y son el lugar predilecto para miles de bacterias. Por lo tanto, es menester cuidarlos y lavarlos a menudo.

Dólar hoy: ¿por qué es importante lavarlos?

Según un estudio realizado por The New York Magazine, investigadores descubrieron que los billetes de u$s 1 tenían más de 300 especies bacterianas.



Los billetes están llenos de gérmenes que se mantienen por largos períodos. Esta última circunstancia marca la posibilidad de que estos objetos aumenten sus posibilidades ser más perjudiciales para la salud a largo plazo.

¿Cómo limpiar dólares con lavandina?

Si bien existen diferentes métodos de limpieza, las bacterias pueden no ser eliminadas por completo de los billetes. Es por eso que, además de buscar la forma correcta para desinfectarlos, también es importante lavarse las manos antes de tocar estos objetos.

Para limpiar dólares de forma correcta, es importante seguir estos pasos:

Colocar en un recipiente lavandina pura .

. Introducir el billete de dólar y dejarlo reposar unos segundos de cada lado.

de cada lado. Agarrar el billete y llevarlo a otro recipiente con agua (también dejarlo reposar de ambos lados).

(también dejarlo reposar de ambos lados). Retirar el billete y utilizar una servilleta para absorber los líquidos excedentes.

En tanto, otra opción muy eficiente y recomendada de limpiar billetes es con agua oxigenada. De todas formas, este proceso sólo se debe llevar a cabo con billetes hechos a base de plástico.



¿Cómo lavar un billete con agua oxigenada?