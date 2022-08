Dólar y alerta de Bloomberg: "Argentina se está quedando sin reservas para evitar la devaluación"

El portal de la compañía estadounidense de asesoría financiera Bloomberg alertó por la sangría de reservas que muestra hoy el Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que acelera aún más el desarrollo de un escenario "sin efectivo para evitar la devaluación".

"Con la inflación acercándose a los tres dígitos y, según los economistas, a solo uno o dos errores de política de preparar el escenario para la hiperinflación, el Banco Central está tratando desesperadamente de evitar una devaluación del peso que solo desencadenaría otra ola de aumentos de precios" , apuntó el periodista Scott A. Squires en su artículo "Argentina Is Running Out of Cash to Stave Off Devaluation".

El texto publicado el último martes califica además el estadio de las finanzas locales de "terribles" , donde "cada día" la entidad monetaria "despacha a sus operadores a vender dólares y comprar pesos que nadie quiere".

"En promedio, gastan u$s 60 millones por día. Por ahora, eso ha mantenido al peso mayormente estable en el mercado primario de divisas" , continuó Squires.

Sin embargo, el problema, según Bloomberg, es que las reservas de divisas "ahora son tan bajas" que "nadie puede decir realmente cuánto más pueden gastar".

"Apenas la semana pasada, la nación sufrió una hemorragia de u$s 147 mil millones incluso cuando el presidente Alberto Fernández entregó amplios poderes al recién nombrado ministro de Economía para arreglar las cosas" , subrayó.

Para Bloomberg, Argentina se queda sin reservas para evitar una devaluación

En lo que va de 2022, el Central acumuló compras netas en la plaza mayorista por apenas u$s 316 millones , cifra que representa sólo el 4,5% del saldo neto a favor obtenido en el mismo período del año pasado, cuando acumulaba u$s 7091 millones.

En esta línea, el sitio también advirtió por las "nulas posibilidades" con las que dispone Argentina para acceder a algún tipo de financiamiento externo como así también una "actitud de no intervención" por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Lo que se sabe es esto: hay pocas posibilidades de obtener ayuda financiera del exterior. Los inversionistas de bonos extranjeros, están demasiado asustados por una serie de incumplimientos pasados como para prestar dinero al país ahora. Es poco probable que el Fondo Monetario Internacional intervenga en este momento tampoco. Ya ha comprometido unos u$s 44.000 millones para el país y no muestra interés en prometer más capital" , sentenció.

Además, sumó el déficit en el volumen operado como importador neto de energía , lo que ocasionó que la balanza comercial de Argentina se ubicara negativamente en junio por primera vez desde diciembre de 2020, según datos también recopilados por Bloomberg.

Reservas bajas y solución en incógnita dual





Ya en el tramo final, Bloomberg se hace eco del arribo de Sergio Massa al Ministerio de Economía, quien según los estrategas consultados, agrega una cuota de "optimismo". "'Massa es una mejora', dijo Graham Stock, estratega senior de soberanos de mercados emergentes en Bluebay Asset Management en Londres" , apuntó el artículo.

Sin embargo, aún así, para el autor "puede que no haya mucho que él pueda hacer" , ya que "el problema central sigue siendo que no hay una solución fácil para la crisis".

"Devaluar la moneda avivará una inflación que ya supera el 60%, pero tratar de mantenerla cerca de sus niveles actuales será un desafío dada la falta de dólares en el país. El gobierno necesita recortar el gasto, pero eso corre el riesgo de socavar el apoyo popular" , concluyó Scott A. Squires.

