Cuenta en dólares: cómo saber si el Banco Central inhabilitó tu caja de ahorro, ¿qué hay que hacer?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso varias medidas cambiarias sobre cuentas en dólares de personas físicas. En nuestro país, rige la Comunicación "A" 7072 que pone foco en el permiso de ejecución de las transferencias en moneda extrajera.

A través de estas medidas, el banco, por normativa del Central, puede inhabilitarte o bloquear tu caja de ahorro en dólares, con el objetivo de "minimizar el riesgo".

Según el comunicado que modifica las normas del "Sistema Nacional de Pagos", existen 4 características "riesgosas" que pueden tener las cuentas y que son posibles motivos para una inhabilitación de cuenta.

Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente.

Cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura.

Cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.

Cuentas de destino nominadas en moneda extranjera a partir de una segunda transferencia recibida durante el mes calendario, las entidades receptoras deberán diferir la acreditación hasta eliminar cualquier sospecha de incumplimiento normativo en lo que refiere a la compra de moneda extranjera por parte de personas humanas residentes para la formación de activos externos.

¿Qué es la comunicación A 7072?

La comunicación A 7072 que emitió el BCRA el 16 de julio de 2020 establece que sólo se puede hacer una transferencia en dólares por mes, a la segunda transferencia hay que respaldarla con documentación en un plazo corto, de lo contrario los fondos se devuelven a la cuenta de donde provenían.

Tal como explica el Banco Central, "se puede justificar (el movimiento) incluso antes de recibir una transferencia.

El BCRA brindó el siguiente ejemplo: "Si se vendió una propiedad y lo percibe por transferencia, claramente se puede adelantar al banco que se va a concretar esa operación. Así, se evita que se genere un reporte de operación sospechosa.

"Los bancos pueden exceptuar a las cuentas de clientes que ya conocen que operan en divisas. Una agencia de autos que percibe normalmente una transferencia en divisas, el banco lo conoce y ya lo exceptúa, explicaron desde el organismo.

Para ello, los bancos podrán requerir al cliente receptor que justifique el motivo de la transferencia. De esta forma, el comunicado del Banco Central aclara que el "diferimento previsto" de acreditación de la transferencia no puede "exceder las 13 horas del día hábil siguiente".

En el caso de que la justificación del movimiento no se haya realizado, la entidad receptora deberá proceder al rechazo de las transferencia. No obstante, remarca que existe una excepción para todas las cuentas que sí pueden justificar la operatoria realizada.

Cuando el banco no permite realizar trasferencias a estos CBU, no significa que se haya cerrado la cuenta, sino que se hicieron efectivos ciertos "protocolos de seguridad" al momento de darse una transferencia en moneda extranjera o en moneda local.

¿Qué hacer si te inhabilitan tu cuenta en dólares?

En tanto, el profesor de finanzas y Chief Executive Office de Cocos Capital , Ariel Sbdar, alertó en sus redes sociales la "impresionante cantidad de CBUs en dólares inhabilitados" para hacer transferencias, bajo acción de la normativa 7072 del Central.

"No se habla mucho del tema pero si bien las transferencias en u$s son libres en el sistema financiero argentino, los bancos suelen "inhabilitar" el CBU en u$s después de la primera transferencia, haciendo que no se pueda operar el mismo", señaló Sbdar en su cuenta de Twitter.

Según explicó, la única manera de volver a habilitar la cuenta en dólares es comunicarse con el banco para solicitarles la habilitación para su lógico uso.

Certificación Negativa: ¿cómo saber si estoy habilitado para comprar dólares?

Existe una forma sencilla para comprobar si una persona está habilitada o no para comprar dólares al precio oficial. Para chequearlo, se debe sacar la Certificación Negativa.

Para hacerlo, se debe:

Ingresar a la sección de Certificación Negativa de la página ANSES

Ingresar la consulta rellenando los campos de período a consultar y el CUIL

Luego, el página mostrará el resultado. En el caso de que diga "No es posible emitir la certificación negativa" el cliente podrá comprar dólares. En el caso de que salga "Es posible emitir la certificación negativa", significa que la persona no está autorizada para hacerlo.

La certificación negativa establece que la persona no cuenta con: