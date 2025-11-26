La Asociación de Aseguradores Argentinos, ADEAA, anuncia que el Dr. Aldo Álvarez, Presidente de Noble Compañía de Seguros, fue elegido Presidente de la entidad por votación unánime de las treinta compañías que la integran. Asimismo, expresa su reconocimiento al Dr. Eduardo Felizia, quien deja la presidencia tras una destacada gestión, y felicita a Álvarez por retomar esta responsabilidad.

Trayectoria. Álvarez es abogado y empresario especializado en seguros y reaseguros. Fundó NOBLE en 2002, compañía líder en responsabilidad civil y profesional médica. En el plano internacional fue Of Counsel del estudio HMN Partners (París) y presidió el Comité de Desarrollo para Sudamérica de la International Judicial Academy (Washington). En Argentina impulsó actividades de formación desde el Instituto para el Desarrollo de la Justicia, el Seguro y la Economía. Será su tercera gestión al frente de ADEAA, cargo que ya ocupó entre 2007/2011 y 2013/2017, períodos en los que fortaleció la representación institucional, el diálogo regulatorio y la formación técnica del sector.

Objetivos. Desde esta nueva gestión, el Dr. Aldo Álvarez, trabajará por el crecimiento y consolidación del mercado asegurador, en un contexto nacional de reformas orientadas a la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica. Entre los desafíos a enfrentar enumeró la elevada e injustificada litigiosidad que se cierne sobre sobre esta industria, las distorsiones en los mecanismos de actualización judicial y la presión fiscal. Sin embargo, también resaltó que entre las oportunidades de crecimiento ve un campo propicio en el sector de hidrocarburos, minería, agro, economía del conocimiento, ciberseguridad y sistemas complementarios de jubilación.

Lo acompañarán en el Consejo Directivo de ADEAA: Carlos E. Grandjean (La Equitativa del Plata) como vicepresidente 1°, Eduardo Felizia (El Norte) como vicepresidente 2°, Pablo Sallaberry (La Holando) como secretario y Verónica Marinaro (La Perseverancia) como tesorera.

ADEAA representa a 30 compañías aseguradoras de capital nacional privado con presencia en todo el país y desempeña un rol clave en el desarrollo del mercado asegurador argentino.