Afloja la demanda de dólar oficial y da margen al BCRA para comprar reservas

El pico de demanda de dólares tras la eliminación del impuesto PAIS parece haber quedado atrás. La dinámica en el mercado oficial de cambios empieza a normalizarse y le da margen al Banco Central para que siga comprando divisas para las reservas a través de esa vía. De hecho, en lo que va de enero ya suma más de u$s 330 millones.

La escalada en la demanda de dólares se registró en la semana del 26 de diciembre, fecha en la que se cumplió el plazo de 30 días para que los importadores que habían esperado el cese del pago a cuenta del impuesto PAIS pudieran acceder al mercado oficial de cambios, lo que captó la atención y preocupó al mercado.

La demanda privada de divisas se disparó ese día a u$s 758 millones, récord en la presidencia de Javier Milei, a lo que se sumó una merma en la oferta, de apenas u$s 160 millones. La combinación dejó un resultado negativo para la autoridad monetaria de casi u$s 600 millones, la pérdida diaria más importante desde octubre de 2019.

Desde entonces, la demanda privada de dólares en el mercado oficial se fue moderando y en las últimas jornadas volvió a los niveles previos a la concreción de la quita del impuesto PAIS para los importadores, rondando entre u$s 150 millones y u$s 190 millones diarios, lo que le dio la oportunidad al Central de volver a comprar.

Incluso, de acuerdo con el equipo de research de Portfolio Personal Inversiones, ayer la demanda privada cedió a u$s 133 millones, aunque también cayó la oferta, a u$s 166 millones, combinación que explicó el resultado positivo de u$s 33 millones para el Central.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, coincide en destacar una normalización en la demanda de divisas en el mercado oficial de cambios tras el pico que se observó en la semana del 26 de diciembre, lo que justifica las compras netas del Central, que considera altas en relación al volumen operado.

"Con las sucesivas eliminaciones de las restricciones, los pagos se han ido normalizando. El Central tuvo que vender bastante a finales de diciembre, como consecuencia de pagos demorados y empresas que aprovecharon la eliminación del impuesto PAIS. Eso alimentó exponencialmente la demanda en esos días", afirma el operador de cambios Gustavo Quintana.

Quintana señala que desde el inicio del año la demanda importadora, ya depurada de los pagos demorados, empezó a ajustarse al nivel de actividad. A la vez, afirma que el período vacacional en el que se encuentra el país en este momento genera menor actividad en las empresas, lo que colabora con una merma en la demanda de divisas.

Además, de acuerdo con el operador de cambios, si no hay un crecimiento significativo en la actividad económica del país no habría razones para esperar una gran activación en la demanda de dólares en el mercado oficial por parte de los importadores. No obstante, resalta, el año recién arranca y en gran medida dependerá de cómo seguirá la actividad.