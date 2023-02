¿Acciones caras o bonos baratos?: el ajuste fue desigual y advierten por una falla en el mercado

En un contexto de volatilidad para los activos globales y en especial para la deuda emergente, los bonos argentinos operan con una pérdida mayor al 10% en lo que va del mes.

Inédito: colocan la primera ON de género, con impacto social, por $ 200 millones



Con el 25% de emisiones de ON Pyme, banco ahora busca liderar el mercado



Pese a la debilidad en la deuda, las acciones se mantienen con una relativa fortaleza en términos comparativos. Durante el mismo periodo, el S&P Merval en dólares cae apenas 0,5 por ciento.



Los analistas advierten que las acciones se encuentran caras cuando se las compara con los bonos, pero hay cierto consenso sobre el potencial alcista de mediano plazo en los activos locales.

Mundo difícil y Argentina sufre más

Pese al alza de ayer, en las últimas semanas el escenario global cambio abruptamente para los mercados internacionales y esto terminó afectando a los activos locales.



Los últimos datos macroeconómicos en EE.UU. (la persistente inflación y la fortaleza económica pese a la suba de tasas), provocaron un "repriceo" de expectativas sobre las subas de tasas de la Fed hacia adelante.

Así, los mercados de renta fija y de acciones operaron a la baja la semana pasada. La deuda global retrocedió con caídas del 1%, mientras que las acciones perdieron más del 2% en la última semana.

Esto arrastró a la deuda y a las acciones locales, pero de manera desigual.

Se observa que los bonos argentinos cayeron mucho más que las acciones, lo cual dejó a la renta variable en un nivel caro en términos relativos a la deuda.

En promedio, los bonos argentinos perdieron más de 10% en febrero, mientras que las acciones en dólares, medidas por el S&P Merval en dólares, cayeron apenas 0,5 por ciento.

Generalmente, la relación entre el riesgo país y el S&P Merval suele ser negativa. Sin embargo, en el corto plazo no se evidenció una corrección en las acciones.

Debido a la caída en la deuda, el riesgo país pasó de 1700 puntos a 1966 puntos. Sin embargo, pese al último rally en el EMBI argentino, el S&P Merval no cayó y se mantuvo por encima de los u$s 660 durante el último mes.

Esto implica que las acciones podrían comenzar a estar caras en comparación a la deuda y dado el nivel del riesgo país.

Juan Martin Yanzon, head trader de Conosur Investment, coincide en que el precio de las acciones se encuentra en niveles elevados a la hora de compararlos con los del riesgo país.

"En estos niveles de riesgo país es muy difícil mantener el precio de las acciones. Lo que se observa es que el nivel de los activos luce caros dado el valor en el que se encuentra el EMBI local", alertó el trader de Conosur Investment.

Por su parte, Ezequiel Fernández, Head equity & credit de Balanz, explica que, si bien hay una relación significativa entre el precio de las acciones y del riesgo país, en el corto plazo las causas que explican los movimientos de las acciones y de los bonos son distintas.

"Hay un canal común entre todos los activos argentinos que es el entorno macro y que se explica por el nivel del riesgo país. Por lo tanto, siempre vamos a tener una correlación alta de largo plazo entre bonos soberanos y acciones locales. Sin embargo, en el corto o mediano plazo, los drivers de pricing de ambos activos son distintos", afirmó Fernández.

Para el especialista de Balanz, la expectativa de cómo podría darse un canje o refinanciación de la deuda es clave para la deuda, mientras que la compresión de la brecha y la dinámica de la actividad económica son más relevantes para las acciones. Al menos por los próximos meses.

Pablo Tavelli, Responsable de Negocio de Santander Valores, considera que el mercado accionario local se encuentra en una fase alcista de largo plazo, aunque advierte riesgos correctivos de corto plazo.

"En el corto plazo creo que se puede venir una corrección. El mercado se anticipó mucho al trade electoral pero creo que luego va a venir una oportunidad. De fondo soy optimista", dijo Tavelli.

Potencial alcista de mediano plazo

Las variables que afectan a las acciones y a los bonos en el corto y mediano plazo son tanto los factores globales como los locales.

La dinámica inflacionaria en EE.UU. y el futuro de las tasas de interés a nivel global son claves para la deuda.

A su vez, el factor local, con el tema electoral como principal, es un tema fundamental que va a condicionar el futuro de los activos financieros.

Un riesgo país que pueda seguir bajando va a permitir que las acciones puedan mejorar su valor. Un riesgo país para abajo implicaría una suba en el precio de los bonos.

Por lo tanto, las acciones se podrían contagiar de ese rally, a la vez que el valor de las compañías sería mayor por cuestiones de valuación y variables fundamentales ante una tasa de descuento menor, es decir, un riesgo país a la baja.

El mercado cree que existe todavía potencial de mediano plazo, aunque será importante contar con mayores novedades desde el punto de vista fundamental.

"Un S&P Merval de u$s 700 como el actual no es un Merval regalado. Los u$s 700 es un nivel en donde las acciones están bien priceadas con el actual contexto macro. No es un nivel de euforia, pero tampoco de regalo como el que vimos 8 meses atrás. Necesitaríamos noticias positivas adicionales para esperar mayores subas", dijo Tavelli.

Las variables que afectan a las acciones y a los bonos argentinos fueron distintas a lo largo del último mes, y ello explica los causales de la fuerte divergencia que existió sobre los movimientos de la renta variable y la renta fija.

Pese a que en el corto plazo las acciones podrían lucir caras en comparación con la deuda, el mercado considera que aún existe potencial alcista en ambas clases de activos.

Ezequiel Fernández, Head equity & credit de Balanz, ve valor en la deuda y en las acciones para el mediano plazo.

"Ambos activos parecen baratos en un escenario de mediano plazo, con las acciones prometiendo más upside relativo en el escenario bueno pero también más downside relativo en el escenario malo", sostuvo.

Con una visión similar, y pese al recorte reciente en la deuda, Santiago Ruiz Guiñazú, Head de Equity Sales & Trading de Adcap Grupo Financiero, se muestra optimista para con los activos locales a mediano plazo.

"Desde Adcap somos constructivos con Argentina para el mediano y largo plazo. Si bien entendemos que los desafíos a nivel país son muy grandes, creemos que las empresas locales aún tienen un atractivo punto de entrada. En cuanto al movimiento del precio de los bonos, creemos que tiene más impacto en el sector bancario que en el resto de las acciones", afirmó.

Pese a la baja que se evidenció en los bonos, Lucas Caldi, analista de PPI, remarca que llama la atención la fortaleza relativa en el universo de deuda corporativa y de las acciones locales.

Dado este contexto, y teniendo en cuenta el castigo sobre los bonos argentinos, Caldi se inclina por comprar deuda local

"Creemos que los bonos soberanos son el activo financiero argentino más barato actualmente. Dentro de este universo, nuestro preferido es el GD41. Este bono cuenta con los beneficios de las cláusulas legales más robustas características de los bonos de Indenture viejo, lo que puede resultar defensivo si la situación financiera no mejora.", afirmó.