Trump dice que EE.UU. y Rusia iniciarán negociaciones sobre la guerra de Ucrania "inmediatamente"

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos y Moscú iniciarán negociaciones "inmediatamente" para poner fin a la guerra en Ucrania tras hablar con su par ruso, Vladimir Putin.

Trump escribió en su plataforma Truth Social que él y Putin habían "acordado trabajar juntos, muy estrechamente", expresando su confianza en que las conversaciones serían "exitosas" y prometiendo "que no se debería perder ninguna vida más!". Trump dijo que ambos líderes también se habían comprometido a visitar los países del otro.

La llamada, que según el Kremlin duró casi 90 minutos, era la primera vez que EE.UU. y Rusia hablaban al más alto nivel desde que Rusia invadió Ucrania, en 2022.

Los precios mundiales del petróleo cayeron tras conocerse la noticia de la llamada, con el crudo Brent bajando 2,3% a u$s75,25 el barril este miércoles por la tarde en Londres. EE.UU. se encuentra entre los países occidentales que han impuesto sanciones al sector energético de Rusia desde que Moscú ordenó la invasión de Ucrania.

Trump habló con Putin antes de llamar a Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania, en una señal de que EE.UU. podría no querer trabajar con Kiev o la Unión Europea (UE) en una estrategia común para llevar a Rusia a la mesa de negociaciones.

EE.UU. también echó un balde de agua fría sobre las esperanzas de Ucrania de conseguir el compromiso de unirse a la OTAN y restaurar sus fronteras de antes de que Rusia se anexara Crimea en 2014.

Una reunión en persona entre ambos líderes supondría la primera cumbre entre EE.UU. y Rusia desde que Joe Biden, predecesor de Trump, se reunió con Putin en Ginebra en 2021, así como la primera vez que el presidente de cualquiera de los dos países visita al otro en al menos una década.

Rusia ha adoptado una posición de línea dura antes de las conversaciones, exigiendo a la OTAN que retire la mayor parte de sus despliegues en Europa del Este tras la guerra fría e insistiendo en que Ucrania reconozca su anexión de cuatro regiones del sureste, ninguna de las cuales controla totalmente.

La lectura de la llamada por parte del Kremlin fue más moderada que la de Trump y no sugirió que Rusia estuviera dispuesta a suavizar su postura.

Dmitry Peskov, portavoz de Putin, dijo que el presidente ruso estaba de acuerdo con Trump en que "ha llegado el momento de que nuestros países trabajen juntos" y que se puede lograr una "solución a largo plazo mediante negociaciones de paz", pero advirtió de que es "esencial resolver las razones del conflicto".

Peskov dijo que Putin había invitado a Trump a Moscú y que estaba dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses para tratar "asuntos de interés mutuo". Los dos líderes también discutieron la cooperación económica bilateral y el programa nuclear iraní, le dijo Peskov a los periodistas.

Trump dijo que había encargado al secretario de Estado, Marco Rubio, al director de la CIA, John Ratcliffe, al asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, y al enviado especial, Steve Witkoff, que encabezaran el equipo negociador estadounidense. La lista de Trump no incluía a su enviado para Ucrania, Keith Kellogg.

Zelensky afirmó en un comunicado tras su llamada con Trump que ambos mantuvieron una "larga conversación sobre las posibilidades de alcanzar la paz".

El líder ucraniano dijo que Trump le había informado "de los detalles de su conversación con Putin". Dijo que también discutieron "las capacidades tecnológicas, incluidos los drones y otra producción moderna".

Un alto funcionario ucraniano dijo que Zelensky también informó a Trump sobre la situación en el campo de batalla y el despliegue de tropas norcoreanas para luchar junto a las fuerzas rusas en la región de Kursk.

Trump escribió posteriormente en Truth Social que la llamada con Zelensky "fue muy bien".

Pero el anuncio de Trump confirma los temores en Kiev y Europa de que EE.UU. no implique a la UE ni a las principales capitales europeas en las negociaciones sobre el futuro de Ucrania y haya virado hacia una posición más conciliadora con Moscú.

Más temprano este miércoles, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, dijo que una paz duradera para Ucrania "debe incluir garantías de seguridad sólidas" para asegurar que la guerra no comenzaría de nuevo, pero que Washington "no cree que la adhesión de Ucrania a la OTAN sea un resultado realista".

Un retorno a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 también era un "objetivo poco realista", dijo Hegseth.

Hegseth le dijo a sus aliados de la OTAN que Washington creía que debían desplegarse "tropas europeas y no europeas capaces" en Ucrania tras el conflicto para garantizar la paz, pero no estadounidenses, y que los soldados de la OTAN que estuvieran allí no estarían cubiertos por la cláusula de defensa mutua de la alianza.

Los diplomáticos de la UE habían intentado sin éxito presionar a la administración Trump para que desempeñara un papel en las conversaciones, dijeron al FT personas involucradas en los esfuerzos, subrayando que el estado post-conflicto de Ucrania era una parte crítica de la arquitectura de seguridad de Europa.

En su lugar, las capitales de la UE creen que se les dirá que paguen por cualquier acuerdo que se acuerde en dinero, armas y tropas sobre el terreno.

"¿Cómo implementar cualquier acuerdo sin Europa?", dijo un funcionario occidental en respuesta a la declaración de Trump. "El dinero y las botas serían europeos".