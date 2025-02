Trump le da luz verde a corrupción en el extranjero

Para ser franco, es sorprendente que Donald Trump haya tardado tres semanas en prohibir la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), dado que está diseñada para detener la malversación y contiene la palabra "extranjero"; ninguna de las dos se considera una causa característica del presidente estadounidense.

El razonamiento de Trump es similar a su enfoque con respecto a los aranceles. Esta semana lanzó las dos próximas oleadas de regulaciones arancelarias (sobre el acero y el aluminio, y los impuestos recíprocos a los cobrados por los socios comerciales). El presidente considera que la FCPA, que prohíbe que las empresas sobornen a funcionarios extranjeros, pone a las empresas estadounidenses en desventaja en comparación con los competidores extranjeros. También restringe la libertad de los ejecutivos. Y por lo tanto es automáticamente sospechosa.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la "seguridad nacional" del país "depende de que Estados Unidos y sus empresas obtengan ventajas comerciales estratégicas en todo el mundo. El presidente Trump está frenando la aplicación excesiva e impredecible de la FCPA que hace que las empresas estadounidenses sean menos competitivas".

Pero esto ignora que la FCPA puede ayudar en lugar de obstaculizar la competencia justa. Al extender la ley estadounidense al extranjero, no sólo a las empresas estadounidenses sino esencialmente a cualquier empresa con una conexión incluso tenue con EE.UU., la FCPA a menudo ha sido lo más cercano a un régimen internacional legal antisoborno de gran alcance y cumplimiento que ha existido.

La FCPA se remonta a 1977 y se amplió significativamente en 1998. Al extender la jurisdicción estadounidense a través del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) a las empresas estadounidenses en todo el mundo, refleja la extraterritorialidad del código tributario estadounidense, la tradición anticorrupción -defendida por Eliot Ness y los Intocables- aplicada por EE.UU. en todo el mundo.

Es fácil olvidar ahora que hasta la década de 1990, los sobornos corporativos no sólo se toleraban sino que se subsidiaban. La ley alemana hizo que los sobornos extranjeros fueran deducibles de impuestos hasta 1999. Las prácticas comerciales deshonestas que se revelaron en el escándalo de sobornos "Siemensgate" en la década de 2000 mostraron una cultura corporativa podrida por la corrupción. Antes de la creación de la campaña anticorrupción Transparencia Internacional (TI) en 1993 y de la Convención Antisoborno de la OCDE en 1999, la FCPA era uno de los pocos baluartes que representaban una restricción en contra de la corrupción empresarial.

A medida que la FCPA se ha extendido a los ciudadanos estadounidenses que trabajan en el extranjero, ya sea para una empresa estadounidense o no, y de hecho a las empresas extranjeras incluso si sólo utilizan bancos estadounidenses o emiten valores en EE.UU., su alcance se ha ampliado. En 2013, la petrolera francesa Total pagó una multa por sobornos pagados a un funcionario iraní en Irán. En 2019, la empresa sueca de telecomunicaciones Ericsson pagó más de u$s1.000.000.000 para resolver una demanda de la FCPA por sus actividades en Yibuti, China, Vietnam, Indonesia y Kuwait. Ese mismo año, la empresa rusa de telecomunicaciones Mobile Telesystems pagó multas por u$s850 millones debido a un plan de sobornos en Uzbekistán.

En 2022, uno de los antiguos socios principales de McKinsey se declaró culpable de participar en una conspiración para violar la FCPA en relación con un escándalo de corrupción general durante la administración del expresidente sudafricano Jacob Zuma. Y en octubre pasado, el contratista de defensa estadounidense RTX aceptó pagar más de u$s950 millones por acusaciones de que había sobornado a un funcionario qatarí para facilitar la venta de armas al país del Medio Oriente y defraudado al Pentágono para que pagara de más por armas, incluyendo los sistemas de misiles Patriot.

Estas acciones no sólo animan a los ejecutivos a pensar dos veces antes de ofrecer sobornos y, de hecho, les dan una buena excusa para rechazar las demandas de sobornos; sino que también ayudan a nivelar el campo de juego global para las empresas estadounidenses. Las empresas que intentan superarse unas a otras ofreciendo sobornos en lugar de competir en el mercado no ayudan ni a los ejecutivos honestos ni a los consumidores. Si Trump retira la FCPA del juego, el mundo será más corrupto y su ausencia no necesariamente allanará el terreno para las empresas estadounidenses en el país o en el exterior.