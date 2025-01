Trump presiona a Putin para que llegue a un acuerdo sobre Ucrania y amenaza con más sanciones a Rusia

Donald Trump le advirtió a Vladimir Putin que Estados Unidos está dispuesto a castigar a Rusia con un aluvión de nuevas restricciones comerciales si Moscú no llega pronto a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

La declaración de Trump en un post de Truth Social este miércoles se produce mientras el presidente intenta aumentar la presión sobre Moscú para que inicie negociaciones con Ucrania.

Se trata de su primera declaración amplia sobre el conflicto desde que regresó para su segundo mandato en la Casa Blanca tras prometer en campaña que pondría fin a la guerra en las 24 horas siguientes a su vuelta al poder.

"Si no hacemos un 'trato', y pronto, no tengo otra opción que poner altos niveles de Impuestos, Aranceles y Sanciones a todo lo que sea vendido por Rusia a Estados Unidos, y varios otros países participantes", escribió Trump.

"¡Terminemos con esta guerra, que nunca habría empezado si yo hubiera sido presidente! Podemos hacerlo de la manera fácil, o de la manera difícil -y la manera fácil siempre es mejor", continuó.

El gobierno de Joe Biden impuso amplias sanciones a Moscú tras la invasión a Ucrania en febrero de 2022. El comercio de EE.UU. con Rusia se ha desplomado desde entonces, por lo que cualquier arancel adicional tendría un impacto limitado.

Pero los funcionarios de la administración Trump creen que hay más formas en que EE. UU. podría presionar financieramente a Rusia, en particular apuntando a su sector energético.

La administración Biden se mostró reacia a prohibir las exportaciones rusas de petróleo y gas por temor a desestabilizar los mercados energéticos mundiales. Bajo el mandato del anterior presidente, Washington impuso algunas restricciones a los proyectos de gas natural licuado en Rusia y fijó un tope internacional de precios para el petróleo ruso, que Moscú ha logrado eludir.

"Putin no quiere poner fin a la guerra y no quiere que lo presionen para alcanzar la paz", le dijo al Financial Times un alto funcionario ucraniano cercano al presidente Volodímir Zelensky en respuesta a los comentarios de Trump.

El enviado especial de Trump para la guerra de Ucrania, Keith Kellogg, declaró a Fox News a principios de mes que esperaba encontrar una solución en un plazo de "100 días".

Kellogg había pospuesto un viaje para mantener reuniones con altos funcionarios en Kiev a principios de este mes, según personas con conocimiento de los planes. Las personas dijeron que el enviado retrasó su visita porque Trump no había formulado un plan para llevar a los rusos a la mesa de negociaciones y poner fin a la guerra.

Se espera que Kellogg visite Kiev el mes que viene, pero es posible que los ucranianos se reúnan primero con él y con otros miembros del equipo de Trump en Washington.

David Arakhamia, jefe de la facción del partido de Zelensky en el Parlamento ucraniano, dijo que una delegación de Kiev planeaba reunirse con miembros de la nueva administración en la capital estadounidense en los próximos días.

"Los contactos activos entre la delegación del Parlamento ucraniano y el nuevo equipo de Trump podrían comenzar a principios de febrero en el marco de la 'Semana de Ucrania' que se celebrará en Washington", declaró el martes a la televisión ucraniana.