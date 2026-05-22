En Argentina, los dólares en efectivo también forman parte del patrimonio de una persona y, dependiendo de la situación fiscal, pueden tener que declararse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La obligación no depende únicamente de la cantidad de dólares, sino del patrimonio total , la residencia fiscal y el uso que se haga de ese dinero.

Los dólares físicos guardados en una casa, caja de seguridad u otro lugar no bancarizado deben incluirse en la declaración de Bienes Personales cuando el contribuyente supera el mínimo establecido para ese impuesto.

Si una persona no llega al mínimo para pagar el tributo, puede igualmente enfrentar controles si intenta ingresar grandes sumas de efectivo al sistema financiero.

Los bancos están obligados a monitorear operaciones inusuales y pueden pedir documentación que justifique el origen de los fondos.

Entre las pruebas habituales se encuentran recibos de sueldo, facturación, venta de bienes, herencias, declaraciones juradas anteriores o cualquier documento que demuestre que el dinero proviene de actividades lícitas y declaradas.

En operaciones relevantes, las entidades financieras pueden demorar acreditaciones , solicitar documentación adicional o rechazar transacciones hasta validar el origen de los fondos.

¿Cómo se declaran formalmente los dólares ante ARCA?

Los dólares en efectivo se declaran por su valor de tenencia al cierre del ejercicio (31 de diciembre). El sistema opera bajo dos grandes tributos que el contribuyente debe monitorear anualmente:

Impuesto a los Bienes Personales

Los dólares en efectivo deben incluirse en la declaración jurada anual. Para el período fiscal 2025, cuyas declaraciones juradas vencen en junio de 2026, el mínimo no imponible de Bienes Personales fue actualizado a aproximadamente $384,7 millones.

Esto significa que una persona cuyo patrimonio total declarado no supere ese umbral, en principio, no queda alcanzada por el impuesto.

Impuesto a las Ganancias

Funciona como el respaldo del origen. No se paga Ganancias por tener los dólares, pero el contribuyente debe poder demostrar que los compró con ingresos que ya tributaron (sueldos, honorarios) o que provienen de conceptos exentos (herencias o ventas de bienes registrables previas).

El riesgo de los dólares no declarados

El principal conflicto de los fondos informales surge al intentar reingresarlos al circuito legal . Las entidades financieras funcionan como el primer filtro de control.

El banco o ARCA detectarán inconsistencias al intentar depositar efectivo, comprar un inmueble, adquirir un vehículo o realizar inversiones financieras.

Si el patrimonio visible no coincide con los ingresos declarados , el fisco puede presumir un incremento patrimonial no justificado , reclamando el pago de impuestos omitidos, intereses y multas.

¿Cómo detecta ARCA los ahorros no declarados?

La ARCA no realiza inspecciones físicas en los hogares para contar billetes , sino que utiliza una matriz de inconsistencias patrimoniales.

Los disparadores más comunes en 2026 son:

Capacidad Económica Financiera (CEF)

La Capacidad Económica Financiera (CEF) es un sistema de ARCA que cruza ingresos declarados, patrimonio, actividad económica y consumos . Si una operación relevante resulta inconsistente con ese perfil fiscal, puede generar alertas o fiscalizaciones.

Intercambio Automático de Información

Mediante convenios internacionales (OCDE y acuerdos bilaterales), la ARCA recibe reportes de cuentas en el exterior. Si detecta una cuenta fuera del país no informada, asume por defecto que el contribuyente también posee tenencias locales omitidas.

Regímenes de información de terceros

Escribanos, bancos y concesionarias reportan operaciones que no coinciden con la última declaración jurada de Bienes Personales presentada.

Riesgos y sanciones: de la multa administrativa al ámbito penal

El riesgo de no declarar dólares representa una sanción mayormente económica, salvo que se superen los nuevos umbrales de punibilidad.

1. El incremento patrimonial no justificado

Si ARCA detecta dólares no declarados, aplica la sanción más gravosa: asume que ese dinero es “renta neta” que nunca pagó impuestos.

ARCA puede presumir un incremento patrimonial no justificado y reclamar impuestos omitidos, principalmente Ganancias y eventualmente IVA, además de intereses y multas.”

2. El umbral de los $100 millones

Menos de $100 millones

Si la incidencia impositiva de los dólares no declarados es menor a este monto, la sanción es exclusivamente una multa administrativa.

Más de $100 millones

Se activa la Evasión Simple, con penas de 2 a 6 años de prisión.

Más de $1.000 millones

Se considera Evasión Agravada, con penas de hasta 9 años (no excarcelable).

3. El riesgo de “dinero muerto”

Quizás el riesgo más tangible para un perfil gerencial es la pérdida de liquidez. En 2026, los controles de compliance bancario impiden utilizar dólares no declarados para:

Suscribir títulos públicos o acciones

Ingresar en negocios inmobiliarios (Lotes, pozo)

Justificar la compra de vehículos de alta gama

Procedimientos y límites vigentes en 2026

Verificar el Mínimo No Imponible

Anual

Evaluar si el total de bienes (incluyendo dólares físicos) supera el umbral de Bienes Personales para el período fiscal 2025.

Consolidar documentación de respaldo

Permanente

Reunir comprobantes de ingresos, ventas de activos o herencias que den trazabilidad al ahorro en divisas.

Declaración en Aduana

Solo viajes

Si se ingresa o sale del país con montos superiores a USD 10.000, realizar la declaración obligatoria ante el servicio aduanero, independientemente de la situación impositiva personal.

Cuando existen montos significativos sin respaldo documental , suele ser recomendable consultar a un contador o abogado tributarista antes de realizar depósitos, inversiones o compras registrables .

Por último, tené en cuenta que la evasión fiscal y el lavado de dinero son figuras distintas. Una persona puede enfrentar observaciones tributarias sin que necesariamente exista una investigación por lavado de activos.