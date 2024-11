Por qué los inversores de acciones no tienen que tenerle miedo a los aranceles de Trump

Nunca leer ni publicar. Esa es mi regla en las redes sociales. Siempre usar fuentes primarias. Esa es mi regla cuando se trata de datos e investigación para esta columna. Cuando chocan -lo que frustrantemente ha sucedido dos veces en tan solo un par de meses- la segunda regla prevalece sobre la primera.

En octubre me vi obligado a descargar TikTok para confirmar si, efectivamente, una canción se había vuelto viral sobre "buscando un hombre en finanzas". Qué ciénaga de tonterías es esa aplicación. Siento pena por los espías chinos que tienen que pasar por todo eso durante todo el día.

Esta semana me vi obligado a unirme a Truth Social, ya que Donald Trump la está usando para anunciar iniciativas políticas importantes. Quería ver exactamente lo que escribió el lunes sobre los aranceles que hizo tambalear los mercados.

¿Alguna vez han leído una publicación completa del presidente electo? Lo que no entiendo es su uso aleatorio de letras mayúsculas. Por ejemplo, las palabras Crimen, Drogas, Invasión y Caravana aparecen en medio de una oración. También Extranjeros Ilegales y Frontera Abierta.

Pero "problema latente" no está en mayúsculas, ni "pagar un precio muy alto". Entonces me pregunté si estaba enviando un mensaje secreto en mayúsculas. Si pueden descifrar lo que significa MCCDCMOBEOMCTALLUSOBTDFAICMC, manden un mail.

Lo que estaba claro, sin embargo, es que los aranceles fueron presentados como amenazas en lugar de como instrumentos de política económica . En este caso, contra Canadá y México por supuestamente no detener el tráfico de personas y fentanilo que "están entrando" en "¡nuestro país!"

En una publicación separada, Trump también vinculó un arancel adicional de 10% a China específicamente a las drogas (con d minúscula esta vez). De ahí que me sorprendiera que las monedas y los precios de las acciones tomaran la noticia tan en serio.

Hubo una caída inmediata del 1% en el dólar canadiense y el peso mexicano frente al dólar estadounidense. Los mercados de acciones asiáticos también fueron más débiles, al igual que las bolsas europeas. Las automotrices, en particular, necesitaban sus airbags.

Al final de la semana, sin embargo, los inversores ya habían superado el tema. De hecho, mientras escribo, el S&P 500 ha acumulado siete días consecutivos de ganancias. Incluso el Índice Nasdaq Golden Dragon China -compuesto principalmente por empresas estadounidenses con grandes operaciones en China y vulnerables a los aranceles- está más alto que el viernes pasado.

Pero la razón por la que las acciones no se preocupan por Trump agitando su bastón de aranceles como mi hijo de dos años, tiene que ver con algo más que si es o no serio. Tampoco es por el consejo de Christine Lagarde en cuanto a comercio con EE.UU., para que Europa "no tome represalias sino que negocie".

Es por la naturaleza fundamental de las acciones y cómo los compradores de estas son compensados por la incertidumbre. Esta llamada prima de riesgo es la razón por la que las acciones superan a la mayoría de las otras clases de activos. Cuanto más riesgosa es la apuesta, mayor es el rendimiento.

Son dos caras de la misma moneda, por lo que no pueden separarse. Intentar hacerlo es una tontería. Los defensores de la inversión basada en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), por ejemplo, siguen sin entender esto.

Argumentan, por un lado, que seleccionar acciones basadas en puntajes superiores en ESG tiene sentido porque las empresas bien gestionadas son menos arriesgadas. Pero también afirman que estas mismas empresas deberían superar el rendimiento con el paso del tiempo.

Eh, no. Si son menos volátiles, sus rendimientos serán más bajos. La prima que los inversores exigirán para poseerlas disminuye. Ya he escrito sobre el otro lado de esto antes, en relación con las acciones de altas emisiones. Estas baten al índice precisamente por el riesgo de transición.

Lo mismo ocurre con los aranceles. Si Trump y sus últimos nominados -Jamieson Greer para representante comercial y Kevin Hassett para jefe del Consejo Nacional Económico- realmente encienden una guerra comercial, las primas de riesgo de acciones aumentan y también lo hacen los rendimientos.

No necesitas ser un académico para ver que los aranceles no molestan a los mercados de acciones. Saca cualquier gráfico a largo plazo que quieras. Del mismo modo, los problemas en la bolsa de China en los últimos años no tienen nada que ver con el comercio.

Pero si, como yo, los artículos de investigación te hacen sentir un cosquilleo agradable, podrías hacer peor que leer uno de hace tres años en el Journal of International Money and Finance de Marcelo Bianconi, Federico Esposito y Marco Sammon.

En él muestran que, además de afectar a variables económicas como empleo, comercio e inversión, la incertidumbre en torno a los aranceles también influye en los precios de los activos. Positivamente. Al analizar los años entre 1991 y 2001, cuando el Congreso de EE.UU. debatía sobre revocar el tratamiento arancelario preferencial a China, encontraron que los inversores exigían un rendimiento adicional del 3,6% al 6,2% como compensación cuando aumentaba la incertidumbre.

Controlando otros factores, las empresas más expuestas a posibles aranceles experimentaron rendimientos de acciones significativamente más altos que aquellas menos expuestas, según su grado de globalización y su dependencia de insumos provenientes específicamente de China.

Cualquier hipótesis sobre la prima de riesgo también requiere que se descarten otras explicaciones para el rendimiento superior. El artículo analizó las tres más obvias: que los cambios en la rentabilidad esperada y los flujos de caja impulsaban las diferencias en los rendimientos; que los inversores sobreestimaban o subestimaban el efecto de la incertidumbre de los aranceles en los precios de las acciones; que las preocupaciones comerciales eran vistas como positivas para algunas empresas de EE.UU. porque desalentaban las importaciones chinas.

Ninguna de estas explicaciones alternativas fue respaldada por los datos. Igualmente, no se encontró prima alguna cuando se realizó exactamente el mismo análisis en años en los que los regímenes comerciales eran estables.

Por lo tanto, el resultado es genuino. Y habría generado buenos rendimientos operando un portafolio compuesto por posiciones largas en empresas expuestas a la incertidumbre comercial, mientras que vendías en corto las que no lo están. Un enfoque similar basado en los puntajes ESG probablemente también funcionaría, pero intenta venderle eso a los fideicomisarios holandeses que usan Birkenstocks.

El punto para los nuevos inversores en acciones es que el riesgo - ya sea por aranceles, guerras, tecnología u otras razones- no debe ser temido. Si puedes soportar la volatilidad, te pagarán por asumirla.