Donald Trump, el maestro accidental de la teoría de los juegos

Ahora es el mundo de Donald Trump y el resto de nosotros solo vivimos en él. O quizás esa no sea una forma lo suficientemente categórica de decirlo: vivimos no solo en su mundo, sino en su cabeza. Aún faltan casi dos meses para que asuma oficialmente, y el presidente electo de Estados Unidos ha estado sorprendiendo al resto del mundo (incluidos los políticos veteranos de EE.UU.) con una nominación completamente fuera de lo convencional tras otra, para su gabinete.

Las nominaciones de Trump, así como sus declaraciones políticas, que no siempre han sido coherentes en el pasado, han provocado una serie de interrogantes por parte de analistas bien intencionados. ¿De verdad Trump cree (aunque ya haya retirado las nominaciones) que Matt Gaetz y Tulsi Gabbard podrían hacer un buen trabajo en los puestos para los que los eligió? ¿O son estas provocaciones diseñadas para separar a aquellos entre sus seguidores que conservan una mente independiente de los que besarán el anillo del jefe sin importar la indignación que esto cause? ¿O tiene la intención de provocar un enfrentamiento en el Congreso que le permita invocar el poder nunca utilizado de suspender la legislatura?

Algo similar ocurre con las cuestiones de política. ¿Cuál es el plan de Trump para Ucrania? ¿Realmente va a traicionar a Kiev para obtener algún beneficio comercial desconocido de parte del presidente ruso Vladimir Putin? ¿Y qué pasa con los aranceles? ¿Serán impuestos para fortalecer el poder de negociación de EE.UU. con otras economías, o Trump simplemente quiere tenerlos independientemente de las concesiones que otros puedan otorgar?

Tengo poca idea de cómo responder a estas preguntas con certeza. Como dice mi colega Edward Luce, sobre una gran cantidad de temas importantes, "Trump podría ir en cualquier dirección". Pero creo que sería imprudente suponer que hay una intención secreta que hay que discernir. En su lugar, la incertidumbre es la intención.

Una visión plausible es que el comportamiento de Trump no es más que lo que parece a simple vista: pura incompetencia en la toma de decisiones por parte de un ejecutivo empresarial impulsivo y mediocre. Pero esto no tiene en cuenta las formas en que la imprevisibilidad sirve a los intereses de Trump, y Trump sabe esto.

A nivel básico, los autócratas (tanto los reales como los aspirantes) y los jefes de mafias prosperan en el miedo y rechazan el estado de derecho (en el sentido más amplio de un sistema de reglas que se aplica de manera consistente a todos). Como explica el experimentado comentarista del Brexit, Chris Grey, en una reflexión profunda, la imprevisibilidad basada en el capricho personal de un líder es central para su forma de gobernar: una característica, no un error.

Es en este contexto, creo, que debemos ver el nuevo programa de "eficiencia gubernamental" encabezado por Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Su columna en el Wall Street Journal, que suena razonable, dice que la inminente reducción del servicio civil "no se dirigirá a empleados específicos" y que los despedidos "merecen ser tratados con respeto". Pero Musk ya ha despertado a las hordas de ex-Twitter contra funcionarios públicos nombrados, que ahora pueden verse expuestos a abusos en línea, y Ramaswamy ha propuesto despidos completamente arbitrarios basados en números de seguridad social, según informa el Journal. De nuevo, la imprevisibilidad es la intención aquí.

Existe una rama de la economía que explica perfectamente esto. La teoría de juegos estudia el comportamiento estratégico: situaciones en las que lo mejor que puedes hacer depende de las acciones de otras personas, que a su vez eligen en función de lo que creen que tú podrías hacer. Un concepto básico en teoría de juegos es el de una "estrategia mixta": elegir aleatoriamente entre las acciones posibles (no todas las acciones deben ser elegidas con la misma probabilidad).

Una estrategia mixta, es decir, aleatorizada, puede ser mejor que cualquier estrategia no aleatoria (es decir, comportamiento predecible) porque evita que tu rival mueva el "juego" en una dirección que sea mejor para él y peor para ti. Incluso puede ser el único enfoque que estabiliza una situación donde los intereses de los diferentes "jugadores" están mal alineados.

Pensemos en los deportes: la forma más segura de evitar que tu oponente prediga hacia dónde apuntarás tu penal o de qué lado servirás es aleatorizar - elegir la dirección basándote en si el contador de segundos del reloj del estadio es impar o par, por ejemplo. De manera similar, crear incertidumbre - la "niebla de la guerra" - incluso donde no la haya, suele ser ventajoso.

Putin y el servicio de inteligencia ruso entienden esto muy bien. Algunos analistas dicen que Putin es un "hombre emocional" - y aunque no tengo ningún problema en creer que realmente cree con pasión en el destino histórico de Rusia que presentó antes de invadir Ucrania, el punto aquí es que, incluso si no lo cree, le interesa ser percibido como irracional. Esto es cierto también a nivel sistémico: el objetivo de las campañas de desinformación no es tanto hacer que la gente crea una falsedad en particular, sino hacer que no estén dispuestos a creer que algo pueda ser verdadero en absoluto, creando una especie de incertidumbre ontológica definitiva.

La aleatoriedad genuina es difícil de fabricar. Por eso, ayuda parecer un poco loco o un poco fuera de control . De hecho, el concepto bellamente nombrado de "equilibrio de mano temblorosa" es un concepto de la teoría de juegos que muestra cómo las estrategias óptimas deben tratar el comportamiento de los demás como constantemente sujeto a perturbaciones aleatorias: el dedo que presiona el botón siempre podría temblar. (En mi opinión, el nombre ilustra cómo la teoría de juegos es, por lejos, la rama más creativa de la economía).

Pero volvamos a Trump. Si aceptas verlo como un experto accidental pero instintivo en teoría de juegos, ¿qué lecciones deberías sacar? Puedo pensar en dos: una sobre él, y otra para el resto del mundo.

Una es que incluso él no está exento de limitaciones. Parece excluir a los mercados financieros (a diferencia de los bancos, como muestra su carrera empresarial) de la locura de lo impredecible. Tanto en su mandato anterior como en este, ha nombrado secretarios del Tesoro en los que se puede confiar para gestionar el Tesoro de manera bastante convencional: Steven Mnuchin en su momento, Scott Bessent ahora. Sorprendentemente, Mnuchin incluso lideró (junto con el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire) el proceso multilateral para reformar fundamentalmente la tributación corporativa global . En cuanto a Bessent, basta leer el argumento de Shahin Vallée de que podría ser el hombre adecuado para repetir el Acuerdo Plaza de los años ‘80 sobre la realineación de las monedas globales.

La lección para otros es que no es productivo gastar mucho esfuerzo tratando de adivinar la verdadera intención de Trump detrás del caos. ¿Qué se debería hacer en su lugar? En los modelos de teoría de juegos, la respuesta a menudo será aleatorizar tus propias opciones. Pero los países que se aferran al estado de Derecho valoran la confianza y la eficiencia que obtienen de la previsibilidad, por lo que, más allá de algunas negociaciones limitadas (quizá en comercio, por ejemplo), eso difícilmente funciona para Europa.

Una mejor respuesta debe ser adaptarse al juego de Trump. En términos de actitud, eso significa lo que Grey llama "jugar a largo plazo y con calma" y evitar la ansiedad. En la práctica, significa la tarea más difícil de identificar las acciones en las que no importa tanto lo que haga EE.UU.

Lo importante es elegir con claridad las cosas que se necesitan lograr y que se pueden lograr sin contar con el apoyo de EE.UU. Desde ahí, simplemente hay que seguir adelante.