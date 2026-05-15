El Hot Sale 2026, finalizó este miércoles 13 de mayo con una facturación total de $ 673.000 millones, un crecimiento interanual del 19% frente a la edición del 2025. Sin embargo, al medir el resultado en moneda constante, el desempeño mostró una caída real cercana al 10%, ya que quedó por debajo de la inflación interanual, que actualmente ronda el 32,4 por ciento. Pese al fuerte movimiento que generó el evento de comercio electrónico organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el dato revela que el consumo todavía no logra recuperar terreno frente a la suba de precios. Aun así, el evento volvió a ubicarse como uno de los principales motores de ventas online para marcas, retailers y pymes. Durante los tres días del Hot Sale, el sitio oficial registró casi 10 millones de visitas y se realizaron más de 6 millones de órdenes de compra, un 5% más que en 2025. El ticket promedio alcanzó los $ 109.780, con una suba interanual del 13 por ciento. El celular volvió a protagonizar las compras online: el 93,4% de las operaciones se concretaron desde dispositivos móviles, mientras que apenas el 6,6% fue desde computadoras. Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán y Salta fueron las ciudades con mayor participación durante el evento. En cuanto a los hábitos de consumo, la mayor actividad se registró después de las 18 horas y alcanzó su pico entre las 22 y las 23, momento en el que se concentró el mayor volumen de transacciones y navegación simultánea dentro del sitio oficial. “Hot Sale se consolida como una herramienta clave para impulsar las ventas, dinamizar el consumo y generar oportunidades concretas para miles de empresas y emprendedores de todo el país”, sostuvo Andrés Zaied, presidente de CACE. La edición 2026 también volvió a mostrar el avance de la inteligencia artificial aplicada al comercio electrónico. Entre las novedades se destacó Cybot, el asistente conversacional del evento que permitió a los usuarios buscar productos, comparar ofertas y resolver consultas en tiempo real. Aunque el evento oficial finalizó, las ofertas se extienden hasta el domingo 17 de mayo bajo la modalidad conocida como “Hot Week”. Durante estos días extra, muchas plataformas y bancos mantienen vigentes las promociones, cuotas y descuentos.