Por qué para Wall Street ahora es más fácil conseguir dinero, a pesar de las tasas

Conseguir dinero en Wall Street se ha vuelto más barato y fácil a pesar de que la Reserva Federal ha subido las tasas de interés al nivel más alto de los últimos 15 años , lo que sugiere una desconexión continua y profunda entre los inversores y los responsables del banco central.

Los indicadores de las condiciones financieras -la facilidad con la que las empresas pueden acceder a la financiación- se han desplomado en los últimos meses, y uno de los índices más observados ha vuelto al nivel en el que se encontraba poco después de que la Fed empezara a subir los tasas en marzo pasado.

La divergencia ha llevado a algunos inversores a advertir que la Fed se enfrenta a un serio desafío de comunicación que podría amenazar sus esfuerzos por mantener la inflación bajo control . Sin embargo, dado que el presidente de la Fed, Jay Powell, la semana pasada dejó pasar dos oportunidades para rebatir la exuberancia del mercado, otros interpretan su silencio como una señal de la creciente confianza del banco central en que está ganando su batalla para domar la inflación.

"A la Reserva Federal ya no le importa", afirma Greg Whiteley, gestor de carteras de DoubleLine Capital. "[Creen] que tienen las herramientas para devolver la inflación al 2% sin contar con la cooperación del mercado".

El índice Goldman Sachs US Financial Conditions tocó su nivel más bajo desde agosto después de que la Fed subiera las tasas la semana pasada, mientras que una medida semanal elaborada por la sucursal de la Fed de Chicago alcanzó su nivel más bajo desde abril.

Las sólidas cifras del mercado laboral estadounidense amenazaron con desbaratar la tendencia optimista, y el índice Goldman, que se mueve más rápido, subió ligeramente -lo que indica unas condiciones más restrictivas- al reconocer los inversores que la Fed podría realizar más de una suba adicional de las tasas. Sin embargo, incluso después de este retroceso, las condiciones siguen siendo las más laxas desde el verano.

Las condiciones financieras ofrecen una visión de cómo la política monetaria de la Fed se ha filtrado en el mundo real y, por lo tanto, son una parte importante del cálculo de la política del banco central. Unas condiciones financieras más favorables y unos rendimientos del Tesoro más bajos pueden impulsar la inflación.

Los valores estadounidenses de gran capitalización, los que más contribuyen al índice Goldman, se han recuperado significativamente en los últimos meses. El S&P 500 ha ganado un 15% desde su mínimo de mediados de octubre, la misma semana en que las condiciones financieras alcanzaron su nivel más restrictivo desde marzo de 2020, el inicio de la pandemia de Covid-19.

Otro factor es el diferencial entre los rendimientos de los bonos basura y los bonos del Tesoro de EE.UU., es decir, la prima que exigen los inversores por mantener deuda de mayor riesgo frente a los bonos del Estado sin riesgo. Este diferencial se ha reducido de 5,3 puntos porcentuales a menos de 4 pp. durante el mismo periodo.

Tras cuatro subas consecutivas de las tasas de interés de 0,75 pp. , en noviembre la Reserva Federal empezó a dar señales de que estaba dispuesta a ralentizar el ritmo de su endurecimiento. Desde entonces, los responsables de la Fed han tratado de mantener una línea muy fina, insistiendo en que planean mantener altas las tasas de interés durante el tiempo necesario para que la inflación vuelva a situarse en el objetivo del 2%, al tiempo que ralentizan el ritmo de suba de las tasas.

El mercado no compró la historia de la Reserva Federal . Los mercados de futuros de tasas de interés muestran que los inversores esperan que el banco central recorte las tasas tan pronto a fin de año , a medida que la inflación se enfríe más rápido de lo esperado, aunque el tamaño previsto de esos recortes ha ido cayendo en los últimos días.

"La diferencia entre los precios del mercado y las propias previsiones de la Fed es una diferencia en las expectativas de inflación", dijo Jay Barry, codirector de estrategia de tasas de Estados Unidos del JPMorgan, explicando que el mercado espera que la inflación estadounidense baje más rápido de lo que cree el banco central.

La inflación anual ha caído desde su techo de 9,1% en junio, a 6,5% en diciembre . Meghan Swiber, estratega de tasas estadounidenses de Bank of America, advirtió de que la relajación de las condiciones podría dificultar aún más el descenso de la suba de precios. "Hasta ahora, todo el enfriamiento ha procedido de los bienes y las materias primas", afirmó. "La relajación de las condiciones financieras hace más difícil reducir los elementos más cíclicos", como los servicios, añadió.

Pero la inflación ha caído incluso cuando las condiciones financieras se han relajado, lo que puede ayudar a explicar por qué la Fed se ha vuelto más optimista sobre la relajación de las condiciones financieras .

"Me sorprendió que Powell no se opusiera más a la relajación de las condiciones financieras", dijo Matt Raskin, jefe de investigación de tasas de EE.UU. en Deutsche Bank. "Pero se debe a las diferentes expectativas sobre la rapidez con la que caerá la inflación. Hemos tenido una evolución positiva de la inflación. Quizá sea difícil no tener un tono ligeramente más optimista con ese telón de fondo".

La última vez que el índice Goldman cayó tanto, en agosto, Powell hizo una intervención explícita en la cumbre anual de Jackson Hole para advertir contra una relajación demasiado rápida de las condiciones. Durante la conferencia de prensa de la semana pasada, sin embargo, dijo que no le preocupaban los "movimientos a corto plazo".

El martes, reiteró que la continua evidencia de un mercado laboral caliente o de una inflación persistente podría obligar al banco central a subir las tasas de interés más de lo que el mercado esperaba actualmente, pero la falta de una advertencia más severa sirvió para hacer subir las acciones y bajar las expectativas de alza de tasas.

"Mi sensación es que el [Comité Federal de Mercado Abierto o FOMC] y el señor Powell se sienten más cómodos porque ya han hecho el trabajo pesado", dijo Jurrien Timmer, jefe de estrategia macro global de Fidelity. "Hace seis meses, a la Fed le habría preocupado que si no decían las cosas correctas, el mercado se recuperaría y las llamas de la inflación seguirían avivándose. Ahora estamos más avanzados en el ciclo".