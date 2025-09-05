La psicología oculta detrás de la lealtad de los CEO a Trump

Hace un par de semanas, surgió en Washington una historia que probablemente haría estremecerse a cualquier director ejecutivo: según Axios, la Casa Blanca ha creado un cuadro secreto de "índice de lealtad" que clasifica a 553 empresas y grupos empresariales según si muestran un apoyo "bajo", "moderado" o "fuerte" a las políticas consagradas en el "gran y hermoso" proyecto de presupuesto de Donald Trump.

Inicialmente, el equipo de Trump no comentó sobre la historia, aunque desde entonces la Casa Blanca confirmó que la tarjeta de puntuación -en la cual grupos como Delta, Door Dash y Uber estarían calificados con alta puntuación- efectivamente existe.

Pero lo que quizás sea más notable en todo esto es la falta de cualquier reacción visible del sector empresarial. Al fin y al cabo, usar "clasificaciones de lealtad" como base para las negociaciones de políticas ciertamente no es una norma estadounidense; por el contrario, parece subrayar que la administración tiene poco respeto por el concepto de un "estado de derecho" universal .

Eso debería preocupar a cualquier empresa. También la incertidumbre en torno a las políticas arancelarias de Trump, las deportaciones y los cambios regulatorios. Pero pocos ejecutivos han criticado públicamente al presidente hasta ahora, incluso mientras los constitucionalistas protestan. Y cuando recientemente participé en diferentes mesas redondas privadas con ejecutivos e inversores, tampoco hubo muchas críticas en privado. La sumisión y el silencio son la nueva norma.

¿Por qué? Si pusiera a la élite empresarial estadounidense en el diván metafórico ahora mismo, señalaría al menos cinco factores. El primero -y más obvio- es el miedo y la codicia: los directores ejecutivos temen incurrir en la ira de Trump si lo enfrentan, y la mayoría parece convencida de que puede aprovechar sus políticas en beneficio propio, gracias a la desregulación y/o a sus vínculos con la Casa Blanca. Por eso importan las "listas de lealtad".

Un segundo factor es la política partidista. Según Gallup, solo el 1% de los demócratas aprueba la gestión de Trump, mientras que el 93% de los republicanos lo hace, lo que iguala la mayor brecha desde que esta encuesta comenzó en 1979. Dado que los líderes empresariales tienden a inclinarse hacia el Partido Republicano, y suelen rechazar a políticos progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, esta división importa .

Además, hay otros tres factores más sutiles y menos observados en juego. Uno es que parece que las políticas "impactantes" de Trump están empezando a perder su capacidad de sorprender tanto a la élite empresarial como antes.

Culpa de ello, si se quiere, al hecho de que ya estamos en el segundo mandato de Trump, y a la aceptación generalizada de la tesis "Taco" - que el presidente estadounidense siempre retrocede en sus amenazas más extremas . Además, los líderes empresariales han enfrentado en los últimos años una serie de shocks antes inimaginables, incluyendo la crisis financiera global, la pandemia de COVID-19 y la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Así, la resiliencia cognitiva de los directores ejecutivos ha crecido -y tal vez también la complacencia.

Un cuarto factor son los "espíritus animales", citando a John Maynard Keynes. Los economistas siempre han asumido que si las empresas expresaban optimismo público, los inversores sentirían lo mismo. Esto aún se cumple: el hecho de que las empresas estadounidenses estén superando actualmente las previsiones de ganancias ha contribuido a impulsar a las acciones a máximos históricos.

Sin embargo, ahora la causalidad también funciona al revés: es difícil para cualquier líder corporativo expresar alarma sobre las perspectivas, o crítica a Trump, cuando los mercados parecen tan eufóricos. Una forma de psicología de masas está en juego y pocos directores ejecutivos se atreven a desafiarla.

Por último, pero no menos importante, está el tema de la inteligencia artificial. Una gran cantidad de ejecutivos e inversores parecen entusiasmarse con las políticas de Trump sobre IA, sobre todo porque está desregulando bajo el mantra de impulsar el crecimiento, una idea que atrae a ejecutivos estadounidenses cada vez más desdeñosos de lo que consideran el modelo europeo de bajo crecimiento y alta regulación.

Sin embargo, hay otra implicación del auge de la IA: está permitiendo a los directores ejecutivos hablar con sus inversores sobre la incertidumbre empresarial sin tener que mencionar nunca el nombre de Trump .

Dicho más claramente, la IA es el dispositivo de distracción definitivo para la élite empresarial, ya que ahora está absorbiendo tanta atención ejecutiva y tiempo público que queda menos espacio para pensar en otros asuntos, como el lado más oscuro de las políticas de Trump. Consume ancho de banda, literal y metafóricamente.

Ahora bien, supongo que habrá lectores que podrían discrepar de esta explicación en cinco partes. Algunos líderes empresariales realmente aman las políticas de Trump, y piensan que desatarán un crecimiento a largo plazo.

Pero si piensas que este marco de cinco partes es siquiera parcialmente correcto, lo clave que hay que reflexionar es si algo podría hacer que la psicología cambie. Si los mercados se desploman, la IA deja de distraer o los aranceles aplastan las ganancias, ¿podría haber una reacción? O si Europa se recupera, ¿podría eso opacar a Trump?