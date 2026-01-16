Walmart nombró a tres ejecutivos a su equipo directivo, entre ellos dos que anteriormente trabajaron en Amazon, en un momento en que el minorista más grande del mundo se adentra aún más en el e-commerce.

David Guggina, Seth Dallaire y Latriece Watkins, tres altos directivos de Walmart, se incorporarán al consejo ejecutivo de la empresa. Los ascensos, anunciados el viernes, se producen unas dos semanas antes de que John Furner, CEO de Walmart US, sustituya a su jefe desde hace mucho tiempo, Doug McMillon.

Guggina sustituirá a Furner como CEO de Walmart US. Se incorporó a Walmart en 2018 y actualmente es director de e-commerce de Walmart US, la división más grande de la empresa, con unas ventas de más de u$s 465,000 millones. Las ventas de e-commerce en EE.UU. aumentaron un 28% en el último trimestre.

Dallaire ha impulsado formas alternativas de obtener ingresos a partir del amplio alcance de Walmart en su mercado nacional, desarrollando negocios que venden datos sobre publicidad y gasto de los consumidores a los proveedores. Asumirá una función similar a escala mundial como director de Crecimiento de Walmart.

Tanto Guggina como Dallaire trabajaron anteriormente en Amazon, el competidor más formidable de Walmart en el e-commerce.

Watkins, que se incorporó a Walmart como becaria en 1997, ha sido directora de comercialización de Walmart US, supervisando un potente equipo de compradores al que ella describe como “los compradores personales de Estados Unidos”. Pasará a ser CEO de Sam’s Club US, la cadena de almacenes solo para socios de Walmart.

El actual director de Sam’s Club, Chris Nicholas, pasará a dirigir la división internacional de Walmart, con presencia en países como Canadá, China, India y México. Sustituye a Kathryn McLay, que dejará Walmart tras haber ocupado el cargo de directora internacional desde 2023.

Estos cambios se producen en un momento en el que Walmart está realizando importantes inversiones en inteligencia artificial para optimizar las operaciones administrativas, orientar a los dependientes de las tiendas y proporcionar información a los clientes.

A principios de esta semana, Walmart anunció una alianza con Google que permitirá a los compradores crear cestas de la compra en la plataforma de inteligencia artificial Gemini del grupo tecnológico. Walmart también tiene un acuerdo con OpenAI para permitir a los compradores realizar compras directamente a través de ChatGPT.

Furner anunció los cambios en una nota dirigida a los empleados con el asunto “Liderando la nueva era del comercio minorista”.

El énfasis de Walmart en las inversiones tecnológicas se reflejó en su decisión de cambiar la cotización de sus acciones de la Bolsa de Nueva York al Nasdaq, con gran presencia tecnológica, el mes pasado. La empresa entrará a formar parte del índice bursátil Nasdaq-100 a partir de la próxima semana.