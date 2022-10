La incertidumbre retrasa la inversión, una lección para los gobiernos

Liz Truss lo pasó por alto. También el comité del Premio Nobel al concederle a Ben Bernanke una parte del galardón. El 'eso' es un elegante y subestimado artículo académico que Bernanke publicó en 1983 titulado 'Irreversibilidad, incertidumbre e inversión cíclica'. Aunque no fue mencionado por el comité del Nobel, ha demostrado ser silenciosamente influyente en los círculos académicos.

Para entender la idea básica, considere la siguiente apuesta inusual: paga u$s 5 por un boleto para jugar. Luego lanzo una moneda. Si sale cara, se lleva u$s 10, con una ganancia de u$s 5. Si sale cruz, se lleva u$s 4, con una pérdida de u$s 1.

La mayoría de la gente se sentiría tentada por estas atractivas condiciones.

Pero cambiemos un poco el juego ofreciéndole una opción más: puede pagar esos u$s 5 por su boleto o puede pagar 10 centavos para reservarse la opción de comprar el boleto después de que yo lance la moneda y usted vea el resultado.

¿Ahora quiere comprar el billete? Por supuesto que no. Sólo paga 10 centavos y espera.

Los empresarios y gestores de activos se enfrentan a decisiones similares todo el tiempo, aunque tengan que adivinar las probabilidades y las ganancias. Las empresas se enfrentan a menudo a la posibilidad de realizar una inversión que puede o no resultar rentable, y también suelen tener la opción de wait and see antes de comprometerse. Eso cuesta un poco, pero si esperar y ver resuelve gran parte de la incertidumbre, esperar y ver es lo que harán.

"El comportamiento de los inversores en la recesión", escribió Bernanke en 1983, "es... un tanto cauteloso, un escape del compromiso hasta que se conozca mejor la situación a largo plazo tanto de la economía nacional como de la propia fortuna del inversor". Y añadió: "esperando, el inversor potencial puede mejorar sus posibilidades de tomar una decisión correcta".

El punto fundamental es muy sencillo: la incertidumbre retrasa la inversión.

Es bastante obvio que cuando los gobiernos promueven políticas perjudiciales, las empresas querrán mantenerse al margen. Pero Bernanke estaba haciendo un argumento más sutil: cuando los gobiernos promulgan políticas que pueden ser buenas o malas, las empresas querrán esperar hasta que se asiente el polvo. Por desgracia, la diferencia entre desalentar la inversión y retrasarla una y otra vez puede resultar trivial.

MALAS NOTICIAS

Hay otra idea sorprendente en el documento de Bernanke, que él llama el principio de las malas noticias. En situaciones en las que las empresas pueden esperar y ver, los riesgos que importan son los riesgos a la baja. La incertidumbre sobre lo maravillosas que son las buenas noticias es irrelevante .



Esto se puede ver en mi extraño juego de casino. En lugar de ofrecer u$s 10 por cara, podría ofrecer u$s 8. O podría ofrecer u$s 20. Pero no habría ninguna diferencia; usted seguiría pagando sus 10 centavos para esperar y ver. Y si saliera cara, compraría ese boleto. Cambiar la calidad de las buenas noticias no cambia la decisión de esperar.

Por otro lado, si hiciera que las malas noticias fueran menos malas, eso podría marcar la diferencia. Si, en lugar de u$s 3 por la cruz, ofreciera u$s 5 o u$s 6, entonces no querría pagar ni un céntimo por esperar. Tiene la garantía de no perder dinero, así que compraría un boleto y esperaría lo mejor, sabiendo que lo peor también está bien.

Si queremos inversiones ahora, el Gobierno [británico] tiene que hacer más para reducir los riesgos a la baja. Como mínimo, debería intentar dejar de ser la principal fuente de esos riesgos a la baja.

La inversión empresarial en el Reino Unido alcanzó su punto máximo en 2016, justo después del referéndum sobre el Brexit, y desde entonces se ha estancado. Esto es en parte el resultado de la pandemia, que provocó un desplome de la inversión. Pero también es el resultado de la incertidumbre infinita.