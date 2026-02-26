El municipio de Monzón está viviendo una revolución ante el descubrimiento de hidrógeno bajo sus suelos, por lo que las grandes inversiones llegaron al norte de España. Entre ellos, hay una inversión de 900 millones de euros que impulsará la economía local. Diferentes empresas ya se establecen en la zona central de la provincia de Huesca. A su vez, la población está creciendo, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo que se asemeja al desarrollo que mostró Dubái en sus comienzos. Una filial de British Petroleum en Monzón está impulsando la extracción de un millón de toneladas de hidrógeno. Y es que la compañía presentó un proyecto de 900 millones de euros a 20 años para construir una instalación de extracción de este gas que será pionera en Europa. Desde el sitio Es Hidrógeno, explican que el recurso hallado en tierra montisonense produciría el hidrógeno natural más competitivo del mercado, que costaría alrededor de 0,75 euros el kilo. De esta manera, favorecerá a Europa, descartando técnicas de fracking, que se prohíben en España. A su vez, anunciaron que hay otras seis reservas en zonas de Barbastro y el valle del Ebro, que contienen el mismo recurso. De esta manera, se abre la posibilidad de encontrar otros yacimientos y colocar a la comunidad de Aragón como un referente dentro de esta tecnología del siglo XXI. En 1963, la empresa Enpasa localizó este yacimiento de hidrógeno natural dentro de un pozo, mientras buscaba gas. En aquel momento, descartaron la posibilidad de explotarlo por la falta de tecnología y utilidad. No obstante, el director general de la compañía, Iam Munro, sostuvo que “ahora sí hay demanda en el mercado”. Desde el edificio Pignatelli, destacó: “El hidrógeno natural ha existido durante millones de años en la Tierra, no es algo nuevo, siempre ha estado ahí y se sigue generando de manera natural. Las empresas a veces lo han encontrado buscando gas y petróleo, pero no era de utilidad en el pasado”. El proyecto prevé la creación de hasta 300 empleos directos y alrededor de 1500 indirectos. La empresa planea perforar un pozo de hidrógeno en Monzón, alcanzando una profundidad de 3,5 kilómetros, con el objetivo de validar los volúmenes de hidrógeno natural ya detectados en pruebas previas. Para esta etapa inicial se estima una inversión de 12 millones de euros. A continuación, entre 2025 y 2028, se iniciaría la fase de producción, con una inversión prevista de hasta 500 millones de euros, que podría incrementarse hasta los 900 millones a lo largo de los siguientes 20 años de vida útil del proyecto. Además, la compañía confía en hallar también una proporción de helio, un gas del que Europa depende en gran medida de las importaciones, ya que su producción se limita prácticamente a Polonia. Monzón ha alcanzado un nuevo máximo histórico de población, superando los 18.500 habitantes según los datos definitivos del padrón del INE a 1 de enero de 2025, con una cifra exacta de 18.525 empadronados. Este incremento posiciona a la ciudad como la tercera localidad que más ha crecido en Aragón (tras Zaragoza y Huesca), manteniéndose como la segunda ciudad de la provincia de Huesca y la cuarta de la comunidad autónoma, solo por detrás de las tres capitales provinciales y Calatayud. En el último año se sumaron 373 nuevos habitantes, lo que representa un aumento del 2,19%. En los últimos tres años, Monzón ha experimentado un crecimiento acumulado del 5%, pasando de 17.839 a 18.525 habitantes, lo que refleja una tendencia positiva y sostenida en un contexto donde muchas zonas de Aragón enfrentan desafíos demográficos. El alcalde Isaac Claver destaca que este avance se debe principalmente a la atracción de inversiones, el crecimiento de empresas locales y la generación de empleo, con tasas de desempleo en mínimos de los últimos 20 años (764 personas en noviembre de 2025). Factores como la tradición industrial, la ubicación estratégica, buenas comunicaciones (A-22 y ferrocarril), suelo industrial disponible y costes competitivos respecto a regiones vecinas contribuyen a esta dinámica.