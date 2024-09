Guerra en Gaza: las muertes de seis rehenes israelíes aumenta la presión sobre Netanyahu para un acuerdo con Hamás

Durante 10 meses, las familias de los rehenes israelíes retenidos por Hamás han protagonizado protestas, han acaparado los medios de comunicación locales e internacionales y han suplicado al primer ministro Benjamin Netanyahu que llegara a un acuerdo para traer a sus seres queridos de vuelta a casa, aunque ello supusiera el fin de la guerra contra Hamás.

Hasta ahora, han fracasado. Pero el domingo, al difundirse la noticia de que otros seis rehenes habían aparecido muertos en un túnel subterráneo de Gaza , al parecer ejecutados recientemente por sus captores de Hamás a menos de un kilómetro de las tropas israelíes, una nueva ola de ira pública recorrió Israel. Gran parte de ella iba dirigida contra Netanyahu.

El domingo por la noche, decenas de miles de israelíes recorrían las calles de Tel Aviv exigiendo a Netanyahu que cediera y aceptara un acuerdo que podría suponer la liberación de los rehenes a cambio de un alto el fuego duradero y la liberación de miles de presos palestinos.

Guerra en Gaza: Netanyahu respalda una propuesta de alto el fuego, según Blinken

El lunes por la mañana, una huelga general paralizó gran parte del país después de que un influyente sindicato cediera a los pedidos de las familias de los rehenes. El aeropuerto internacional Ben Gurion interrumpió sus salidas, y se cerraron universidades, centros comerciales y puertos.

Pero las muestras públicas de dolor y rabia también reflejaron un país dividido: los aliados de extrema derecha de Netanyahu, entre ellos el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, atacaron a los manifestantes y a los líderes sindicales por "cumplir el sueño de [el jefe de Hamás, Yahya] Sinwar". Varias ciudades y asentamientos de derecha dijeron no se sumaron a la huelga.

La tensión entre los dos bandos ha aumentado al darse cuenta de que el tiempo se agota rápidamente para los 101 rehenes restantes bajo custodia de Hamás . Al menos 35 de ellos ya han sido dados por muertos por las autoridades israelíes.

Los familiares de los cautivos, por su parte, están cada vez más desesperados y enojados con Netanyahu. "Si no conseguimos que el gobierno israelí dé un sí rotundo, entonces está claro que todos esos rehenes morirán en cautiverio de Hamás", declaró Jonathan Dekel-Chen, padre de Sagui, rehén de 35 años secuestrado en un kibutz el 7 de octubre.

"No hay ninguna explicación razonable [para el rechazo de Netanyahu al acuerdo] que no sean consideraciones políticas internas y la conservación del poder", añadió.

Smotrich y otros ministros de extrema derecha han amenazado en repetidas ocasiones con hacer fracasar la coalición de Netanyahu si aceptaba un acuerdo vinculado a un alto el fuego general , exigiendo una mayor presión militar sobre Hamás para que libere a los rehenes.

Pero hasta ahora, el ejército israelí sólo ha conseguido rescatar a ocho de las aproximadamente 240 personas tomadas como rehenes el 7 de octubre y ha matado a tres por error . Sin embargo, 105 fueron liberadas en noviembre en un canje negociado por prisioneros palestinos, durante un breve alto el fuego en el que la ayuda humanitaria pudo entrar al enclave asediado.

Hamás ha culpado a los ataques aéreos israelíes y la intransigencia de Netanyahu de la muerte de los rehenes del domingo, y de muchas muertes anteriores. No ha cambiado su exigencia fundamental de que cualquier liberación completa de rehenes -incluidos los soldados israelíes cautivos- dependa de un alto el fuego completo, y repitió esa exigencia el domingo por la tarde.

Trump, Putin, Biden y Netanyahu: un conflicto de intereses épico

Pero ese segundo canje negociado de rehenes por prisioneros ha resultado difícil de conseguir, a pesar de la presión ejercida a mediados de agosto por EE.UU., Egipto y Qatar para persuadir a las partes de que aceptaran una propuesta respaldada por EE.UU. La falta de avances ha dado lugar a un juego público de acusaciones que ha dividido la política israelí y exasperado a los mediadores.

Las conversaciones parecen haberse estancado porque Hamás ha exigido garantías de que el intercambio de rehenes irá seguido de un alto el fuego duradero y de que las tropas israelíes se retirarán completamente de Gaza. Por su parte, Netanyahu ha insistido en exigir que el ejército israelí siga controlando la frontera entre Gaza y Egipto.

"El retraso en la firma del acuerdo ha provocado las muertes [del domingo] y la de muchos otros rehenes", declaró el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. "Hacemos un llamamiento a Netanyahu: deje de esconderse. Proporcione a la opinión pública una justificación para este continuo abandono".

Queda por ver si este nuevo enojo generará suficiente presión política para obligar a Netanyahu a cambiar de postura.

Según varias encuestas, la opinión pública israelí apoya mayoritariamente un acuerdo negociado con Hamás para liberar a los rehenes, pero las protestas periódicas en Tel Aviv aún no han cuajado en un gran movimiento nacional.

El domingo, el estado de ánimo pareció cambiar cuando las calles se llenaron de manifestantes y gran parte de los medios de comunicación y la oposición política exigieron a Netanyahu que se comprometiera.

Pero Netanyahu, el primer ministro israelí que más tiempo lleva en el cargo, ya se ha enfrentado a protestas más grandes y sostenidas en el pasado. "Hemos hecho mucho para galvanizar a la opinión pública, para asegurarnos de que hay una mayoría [en la opinión pública] a favor de un acuerdo", dijo Moshe Lavi, cuñado del rehén Omri Miran.

"Pero no somos capaces de penetrar en el único responsable de la toma de decisiones que tiene que tomar la decisión, y si no está dispuesto a hacerlo, debería ser sincero con las familias", añadió.

"He hablado con muchos dirigentes políticos y de seguridad, y me han dicho que el acuerdo no avanza por consideraciones políticas", declaró Arnon Bar-David, presidente de la federación sindical Histadrut.

Ir a la guerra o limitar el apoyo a Israel: el dilema de EE.UU. tras el ataque de Irán

Dahlia Scheindlin, una veterana encuestadora que ha seguido de cerca el movimiento de protesta, dijo que aunque no estaba claro que el sentimiento público pudiera forzar la mano de Netanyahu, "si... hay una huelga general y líderes sociales y políticos influyentes ayudan a paralizar el país, eso podría inclinar al Gobierno a cambiar su política".

Netanyahu rechazó la acusación de que sus exigencias sobre la frontera entre Egipto y Gaza hubieran frenado un posible acuerdo, afirmando que Hamás se había negado a entablar negociaciones serias durante meses. Dijo que Israel había aceptado un marco actualizado para el acuerdo respaldado por EE.UU., algo que Hamás ha rechazado oficialmente.

"En los últimos días, mientras Israel ha mantenido intensas negociaciones con el mediador en un esfuerzo supremo por alcanzar un acuerdo, Hamás sigue rechazando firmemente todas las propuestas", dijo Netanyahu. "Peor aún, exactamente al mismo tiempo, asesina a seis de nuestros rehenes".

Pero las filtraciones del fin de semana a las noticias del Canal 12 de Israel pintaron un panorama diferente, enfureciendo a muchas de las familias de los rehenes, que llevan tiempo advirtiendo de que Netanyahu estaba retrasando un acuerdo para mantener unida su coalición.

Netanyahu tildó de "delirantes" las demandas de Hamás para un alto al fuego y quiere una "victoria total"

El Canal 12 informó que el premier se enfrentó el jueves en una reunión del gabinete con su ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien advirtió que la insistencia de Netanyahu en mantener las tropas israelíes a lo largo de la frontera entre Egipto y Gaza amenazaba las conversaciones para liberar a los rehenes y votó en contra.

"El gabinete debe reunirse inmediatamente y revocar la decisión tomada el jueves", declaró Gallant tras la recuperación de los cadáveres. "Es demasiado tarde para los rehenes que fueron asesinados a sangre fría".

Alrededor de 40.000 palestinos han muerto desde el ataque de Hamás del 7 de octubre, según autoridades sanitarias locales, la mayoría mujeres y niños, mientras el ejército israelí destruía amplias zonas del enclave. Al menos 1200 personas murieron a manos de Hamás durante su incursión transfronteriza en Israel, según el Gobierno, entre ellas muchos civiles.

La guerra ha provocado una crisis humanitaria cada vez más grave, marcada por el hambre extrema, la propagación de enfermedades y el desplazamiento de la mayoría de los 2,3 millones de civiles de Gaza a refugios de la ONU y a grandes ciudades de tiendas de campaña.