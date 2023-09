Fin de una era: Rupert Murdoch deja la presidencia de Fox

Rupert Murdoch deja la presidencia de Fox y News Corp, marcando el fin de una era para el poderoso multimillonario de los medios de comunicación.



Lachlan Murdoch, su hijo mayor, se convertirá en presidente único de News Corp y continuará como presidente ejecutivo y CEO de Fox, a partir de mediados de noviembre.

En las últimas siete décadas, el magnate australiano, de 92 años, transformó un diario de Adelaida, que heredó de su padre en un imperio mediático mundial, temido y cortejado por políticos de todo el mundo anglófono.

Succession en la vida real: los herederos de Rupert Murdoch se pelean por el control del negocio

Sin embargo, Murdoch dijo a sus empleados que seguiría participando en la empresa como presidente emérito. Prometió "participar todos los días en el concurso de ideas", mientras arremetía contra las élites y otros medios de comunicación.

"Nuestras empresas gozan de buena salud, al igual que yo. Nuestras oportunidades superan con creces nuestros desafíos comerciales", dijo a los empleados el jueves.

Murdoch, que a principios de este año acordó pagar casi u$s 800 millones para detener un juicio sobre el rol de Fox en la difusión de teorías conspirativas sobre las elecciones estadounidenses de 2020, advirtió sobre lo que describió como una "batalla por la libertad de expresión".

"Las élites desprecian abiertamente a quienes no pertenecen a su enrarecida clase. La mayoría de los medios de comunicación tienen connivencia con esas élites, difundiendo narrativas políticas en lugar de buscar la verdad. En mi nuevo cargo, puedo garantizarles que participaré todos los días en el concurso de ideas", escribió.



Murdoch dejará un impacto indeleble en la industria mundial de los medios de comunicación y cede un imperio que ha tenido una influencia política sin igual en Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

Murdoch compró el diario The Sun en 1969, dominando la fórmula tabloide de mezclar escándalos, chismes de famosos e influencia política. En 1989 fundó la empresa de televisión por satélite Sky, que inauguró el mercado de la televisión paga. En EE.UU., irrumpió en el negocio de los informativos de televisión, lanzando Fox News en 1996 y convirtiéndola en una potencia política de derecha.

El secreto detrás de la entrevista de Javier Milei con Tucker Carlson, el periodista favorito de Trump

Andrew Griffith, ministro conservador que trabajó 20 años como ejecutivo de Sky, afirmó que Murdoch había "transformado los medios de comunicación británicos, haciéndolos más competitivos y con muchas más voces en antena".

"Inspiraba admiración y aversión, pero nadie dudaba que era la fuerza más potente de los medios de comunicación, desde la prensa sensacionalista hasta los medios digitales y la televisión global", dijo Geordie Grieg, editor jefe de The Independent. Su exjefe había "superado incluso al Ciudadano Kane", afirmó.

Pero en los últimos años Murdoch ha desmembrado su imperio, dividiendo 21st Century Fox y vendiendo muchas de sus joyas de la corona a Disney por u$s 71.000 millones. Esta operación se considera un golpe maestro de Murdoch, que vendió en la cresta del mercado, antes de los trastornos tecnológicos que golpearon a los grandes estudios de Hollywood en los últimos años.

Fox, en EE.UU., y The Times y The Sun, en el Reino Unido, siguen siendo el núcleo del imperio, aunque el negocio televisivo se ha visto afectado por el costo de u$s 785 millones de la demanda interpuesta por el fabricante de máquinas de votación Dominion, y el grupo periodístico sigue inmerso en las demandas por hacking telefónico.

Ahora el anuncio concentra el poder en manos de Lachlan, pero el dilema de la sucesión sigue planeando sobre los hijos de Murdoch, que controlarán el fideicomiso familiar una vez que Rupert fallezca.

Los observadores de Murdoch esperan más luchas por el poder en el fideicomiso, que controla alrededor del 40% de las acciones con derecho a voto de Fox y News Corp. James Murdoch está muy distanciado de su hermano mayor Lachlan y se ha manifestado en contra de Fox News, mientras que la lealtad de las hermanas Prudence y Elisabeth es incierta.

Incluso para los estándares de Murdoch, 2023 ha sido un año caótico. Intentó reunir las dos mitades de su imperio mediático, News Corp y Fox, pero descartó la fusión en enero. Otro acuerdo para vender los sitios web de anuncios inmobiliarios de News Corp también fracasó. Tras divorciarse de Jerry Hall en 2022, se comprometió por quinta vez, pero lo canceló a las pocas semanas.

En abril aceptó en el último momento pagar casi u$s 800 millones para resolver la demanda de Dominion sobre el papel de Fox en la difusión de teorías conspirativas sobre las elecciones estadounidenses. Ese mismo mes, despidió al presentador estrella de Fox, Tucker Carlson, provocando una conmoción en los círculos mediáticos y políticos.

Smartmatic, otra empresa de máquinas de votación, sigue reclamando u$s 2700 millones a Fox por la difusión de falsas acusaciones de fraude electoral en las elecciones de 2020. Una audiencia judicial en Nueva York el miércoles, en la que los abogados se enfrentaron sobre la presentación de pruebas, sugirió que las dos partes seguían lejos de una resolución.