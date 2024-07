Elecciones en EE.UU: crece el enojo con el círculo rojo de Joe Biden tras la debacle del debate

El pánico de los demócratas por el desastroso desempeño de Joe Biden en el debate se está convirtiendo en enojo hacia la familia del presidente y su círculo cercano de asesores por ocultar su condición y su falta de disposición para considerar su salida de la carrera por la Casa Blanca.

Entrevistas con donantes del partido, consultores y operadores desde el debate del jueves han revelado una creciente creencia de que Biden ya no está en condiciones de competir con Donald Trump por la presidencia y debería dar paso a un candidato más joven .

Las mismas personas también han expresado exasperación porque la primera dama Jill Biden, la hermana del presidente Valerie Biden Owens y un grupo de asesores con influencia sobre el presidente se han negado a presionar por su retirada, dejando al partido en crisis mientras intenta detener la reelección de Trump.

" Parece haber un nivel de enojo porque el círculo íntimo nos ha estado ocultando cosas a todos ", dijo un veterano operador demócrata, señalando que muchos en el partido estaban irritados porque el equipo de Biden no había sido más transparente sobre el estado debilitado del presidente.

"La gente quiere asegurarse de que el presidente y su equipo sean sinceros con nosotros sobre su condición, que esto fue una verdadera anomalía y no solo la forma en que está estos días", dijo Sheldon Whitehouse, el senador demócrata de Rhode Island, a un canal de televisión local el lunes.

Una persona familiarizada con la situación dijo que algunos de los funcionarios de inteligencia que dan a Biden su informe diario de inteligencia habían notado su declive desde el año pasado, socavando las afirmaciones de los funcionarios de la Casa Blanca y del equipo de campaña sobre la agudeza mental del presidente.

"¿Quién permitió realmente que esto continuara durante un año? ¿Fue el personal? ¿Fue la familia?", preguntó un consultor que asesora a varios grandes donantes demócratas de Nueva York. "Creo que todos tienen la culpa".

Otro consultor acusó a los asesores políticos de Biden de "negligencia" por permitirle debatir con Trump en su estado disminuido. Un mega donante demócrata dijo que la reticencia del presidente a retirarse era "egoísta".

Tales sentimientos hasta ahora se han expresado en gran medida sólo en privado entre los legisladores, donantes y funcionarios del partido. Entre aquellos que deseaban que Biden se retirara, muchos esperaban que lo hiciera por su propia voluntad si se le daba tiempo. Un cambio en las encuestas de opinión en los próximos días podría proporcionar un empujón, añadieron.

Pero si Biden pensara que lo estaban obligando a salir, entonces un político conocido por su terquedad podría volverse intransigente, advirtieron varios.

"Él honestamente cree que es la persona mejor posicionada para vencer a Trump", dijo Jim Manley, un exasistente de Harry Reid, ex jefe de bloque en del Senado Harry Reid, y del senador Ted Kennedy. "Nadie excepto su esposa, o su hermana, puede convencerlo de lo contrario".

Un operativo demócrata describió la situación como "el caso más difícil de sacarle las llaves a papá".

Biden regresó a la Casa Blanca el lunes por la noche después de reunirse con su familia en Camp David durante los últimos dos días para discutir su campaña. No han dado ninguna indicación de que esté listo para renunciar. Hablando con la revista Vogue el domingo, Jill Biden dijo que la familia "no permitirá que esos 90 minutos definan los cuatro años que ha sido presidente. Continuaremos luchando".

El propio Biden pronunció un discurso desde la Casa Blanca el lunes por la noche, criticando a la Corte Suprema por dictaminar que Trump tiene una amplia inmunidad frente a la persecución penal por sus acciones como presidente. Biden leyó una breve declaración desde los teleprompters y no respondió a preguntas de los periodistas sobre si tiene la intención de continuar en la carrera.

Algunos donantes siguen apoyando su candidatura. Joseph Power, un abogado y gran donante, dijo que cualquier decisión de salir debería ser sólo de Biden. "Tiene sabiduría multiplicada por cien en comparación con su oponente", dijo Power. "Ha llevado una presidencia maravillosa, a diferencia de su oponente".

Charles Myers, presidente de Signum Global Advisors, dijo que seguía "completamente a favor de Biden". Asistió a una recaudación de fondos para Biden el viernes en Nueva York y dijo que el presidente estaba "agudo" y calificó una conversación con él como "increíblemente tranquilizadora".

Pero otros asistentes a la recaudación de fondos dijeron que no estaban convencidos del desempeño del presidente en ese evento y otro en Nueva Jersey, en parte porque el presidente habló con la ayuda de un teleprompter y tuvo una interacción limitada con los invitados.

"No puedes dirigir el país con un teleprompter", dijo un asesor de un gran donante de Biden.

Varios demócratas dijeron que si Biden quería reparar cualquier daño, necesitaba deshacerse de la protección de sus asesores y la primera dama para demostrar su agudeza en eventos públicos como conferencias de prensa y reuniones con votantes.

"Tiene que demostrar que no tiene ningún miedo. Tienen que sacarlo completamente del búnker", dijo Matt Bennett, cofundador del think tank centrista Third Way de los demócratas.

Pero por ahora, Jill Biden, la esposa del presidente desde hace 47 años y su confidente más cercana, está atrayendo parte del enojo en el partido. En un acto posterior al debate el jueves por la noche, elogió el desempeño de su esposo, diciendo: "Joe, hiciste un gran trabajo. Respondiste a todas las preguntas".

Varias personas dijeron que creían que la primera dama se había encariñado con la Casa Blanca y sus atractivos. Un consultor demócrata la comparó con Edith Wilson, la primera dama que se hizo cargo de la Casa Blanca después de que el presidente Woodrow Wilson sufriera un derrame cerebral en 1919.

Su imagen de maestra de escuela sencilla se vio socavada por la publicación el lunes de la última edición de Vogue, en la que aparece en la portada con un vestido blanco de Ralph Lauren junto a la cita: "Decidiremos nuestro futuro".

Mientras la primera dama lo respalde, dijeron otros, será difícil para los asesores de toda la vida, incluidos Anita Dunn, Bob Bauer, Mike Donilon, Ron Klain y Steve Ricchetti, disentir. Que Biden se retire también disminuiría su poder.

Personas familiarizadas con las discusiones dentro del partido dijeron que la frustración y el enojo solo están aumentando.

"Se están incendiando entre ellos", dijo un demócrata sobre las luchas internas y las recriminaciones. "Quizás porque el problema central es uno que no pueden solucionar".