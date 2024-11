Elecciones en EE.UU: inversores, en alerta por la volatilidad en los mercados

Los inversores han aumentado sus apuestas a que las elecciones presidenciales estadounidenses de la próxima semana desencadenarán fuertes oscilaciones de precios en los mercados de bonos y divisas.

El índice Ice BofA Move, un indicador muy vigilado de los movimientos futuros en el mercado del Tesoro, ha subido casi un 40% en octubre y alcanzó su nivel más alto en más de un año a principios de esta semana.

" El riesgo más realista a corto plazo es el resultado de las elecciones ", dijo Steven Oh, responsable mundial de crédito y renta fija de PineBridge Investments.

Los índices de referencia que miden la volatilidad potencial en los próximos 30 días en los mercados de divisas y de renta variable también han subido antes de la votación del martes, ya que las encuestas indican una carrera muy reñida entre el candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris.

Los inversores aseguran que la cercanía de la contienda está pesando aún más en los mercados que la posibilidad de una escalada del conflicto en Medio Oriente o la preocupación por el ritmo de recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

"Para nosotros, estas elecciones realmente importan, e importan... más que lo que diga la Fed o los datos económicos en este momento", dijo Andrzej Skiba, responsable de renta fija estadounidense de Bluebay en RBC GAM.

Los bonos del Tesoro ya se han vendido fuertemente en las últimas semanas, ya que los inversores juzgaban cada vez más probable una victoria republicana que podría dar lugar a políticas inflacionarias . El alto índice Move, que refleja las expectativas del mercado sobre la volatilidad de los bonos del Tesoro, sugiere que los inversores esperan que se produzcan nuevas oscilaciones.

" Después de las elecciones podría producirse una gran revalorización de la renta fija ", afirma Emily Roland, estratega jefe de inversiones de John Hancock Investment Management.

" Una vez que el ruido desaparezca, los inversores en renta fija podrán centrarse más en la desinflación ", lo que debería empujar los rendimientos a la baja, dijo. Los rendimientos se mueven de forma inversa a los precios.

Sin embargo, un resultado como la victoria de los republicanos en la Casa Blanca y en el Congreso podría hacer subir aún más los rendimientos, añadió.

El indicador de volatilidad más conocido, el índice Vix, se ha mantenido relativamente tranquilo, aunque el jueves subió por encima de 23 puntos cuando los títulos tecnológicos estadounidenses lideraron las ventas de acciones.

El Vix refleja la volatilidad implícita en el índice S&P 500 durante los próximos 30 días y ha estado por debajo de su promedio a largo plazo de 20 puntos durante la mayor parte de los últimos tres meses.

Sin embargo, los analistas señalan que el índice ha sido inusualmente alto en relación con la volatilidad realizada -las oscilaciones reales que se producen en los mercados bursátiles- en los últimos meses, incluso antes del salto del jueves.

El Vix "no parece alto, pero si se compara con la volatilidad real, es muy elevado... La volatilidad implícita indica que el mercado percibe que hay mucho riesgo", afirma Binky Chadha, estratega jefe mundial de Deutsche Bank.

Normalmente, el Vix cotiza unos puntos por encima del índice retrospectivo de volatilidad realizada , pero la diferencia entre ambos se ha ampliado recientemente de forma significativa.

Al cierre del miércoles, el Vix se situaba casi 12 puntos por encima de la volatilidad observada, su mayor brecha desde la breve suba que experimentó en agosto tras la venta masiva en las Bolsas.

La volatilidad prevista del mercado de divisas también ha aumentado, a medida que los traders debaten el posible impacto de propuestas políticas como los aranceles generalizados a las importaciones estadounidenses. El índice CME de volatilidad implícita en una canasta de divisas de mercados desarrollados alcanzó esta semana su nivel más alto desde principios de 2023, mientras que su índice de volatilidad para el peso mexicano se ha disparado a su nivel más alto desde la primera presidencia de Trump.

Steve Englander, jefe de G10 FX Research en Standard Chartered, le dijo a sus clientes el miércoles que los movimientos en la volatilidad de las monedas habían sido más agudos que durante los últimos ciclos electorales. Reflejaban "tanto la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones como sobre cuál sería la agenda política en caso de victoria de Trump, así como la incertidumbre sobre si el resultado será un arrasador o habrá un Congreso dividido ".

La volatilidad implícita ha tendido históricamente a subir antes de las elecciones presidenciales y a disiparse rápidamente tras la votación, y muchos analistas e inversores esperan que se repita.

Englander dijo que la volatilidad de las divisas podría empezar a invertirse "muy rápidamente a medida que se infieran los resultados de las elecciones".

John McClain, gestor de carteras de Brandywine Global, afirmó que "el mercado odia la incertidumbre [pero] en cuanto se tiene certeza, el mercado se mueve".

Sin embargo, dado que las encuestas apuntan a que las elecciones están muy cerradas, algunos han advertido de que la volatilidad podría durar más de lo habitual, por ejemplo, si se impugna el resultado.