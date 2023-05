Cómo es el plan de Wall Street para entrar al mercado de las criptomonedas

Algunos de los nombres más conocidos del sector financiero están creando sus propias plataformas de trading para mercados digitales, apostando por que los gestores de fondos prefieran marcas conocidas y de confianza a los opacos exchanges de criptomonedas que dominan el sector.

Standard Chartered, Nomura y Charles Schwab son algunas de las instituciones financieras tradicionales que están creando o respaldando nuevas empresas independientes de criptomonedas , incluidos grupos de exchange y custodia que pueden gestionar tokens digitales como bitcoin y ether.

Las empresas consolidadas confían en que los fund managers sigan interesados en el comercio de criptomonedas, incluso luego de que los precios se desplomaran el año pasado y quebraran una serie de empresas, como el criptoexchange FTX y los prestamistas Celsius y Voyager.

Para los gestores de activos, las quiebras han puesto de relieve los riesgos de invertir dinero en empresas que en gran medida no están reguladas y cuya transparencia está en tela de juicio . Muchos exigen garantías de que su dinero está seguro antes de empezar a operar con criptomonedas.

"Los grandes inversores institucionales tradicionales con pedigrí prefieren sin duda negociar con contrapartes que saben que existen desde hace años y están reguladas en el sentido tradicional", afirma Gautam Chhugani, analista jefe de activos digitales globales de Bernstein.

El atractivo de las criptomonedas vuelve luego de que el precio de las criptomonedas más populares, bitcoin y ether, aumentara alrededor de un 68% y un 56% respectivamente en lo que va de año, en comparación con la suba del 8,8% del índice MSCI World.

"Muchos agentes institucionales están probando diferentes tipos de actividades para tantear el terreno, adquirir experiencia en el mercado, pero también... asegurarse de que tienen opciones de seguir creciendo", afirmó Alexandre Birry, director de análisis de servicios financieros de S&P Global Ratings.

Los recién llegados irrumpen en un mercado dominado por empresas como Binance y Coinbase, que tienen sus propios clientes institucionales.

Pero apuestan a que su experiencia en el sector financiero y su reputación, no mancillada por la ola de escándalos relacionados con las criptomonedas y las medidas coercitivas de los reguladores estadounidenses, resultarán convincentes.

El broker Charles Schwab y los market makers Citadel Securities y Virtu Financial se encuentran entre los grupos que respaldan EDX Markets, mientras que la entidad crediticia británica Standard Chartered ha apoyado al exchange Zodia Markets y la empresa de custodia Zodia Custody.

"Querían crear un exchange en el que se sintieran cómodos negociando", afirma Jamil Nazarali, director de EDX Markets y antiguo ejecutivo de Citadel Securities.

La infraestructura que están construyendo las grandes instituciones difiere notablemente de la estructura original del sector de las criptomonedas. Los ejecutivos de Wall Street están muy interesados en separar las unidades de negocio, como trading de custodia, para reducir el riesgo y los posibles conflictos de intereses.

La quiebra del exchange FTX de Sam Bankman-Fried y de la empresa de trading Alameda Research, que estaban estrechamente vinculadas, ha puesto de manifiesto estas preocupaciones.

La custodia, donde los activos se almacenan de forma segura para proteger los fondos de hackeos o robos, ha surgido como la forma más directa para que los grupos financieros tradicionales aumenten su presencia en criptomonedas.

"No quiero que mi custodia la gestione la misma persona que mi exchange", dijo Michael Safai, cofundador de la firma de trading Dexterity Capital, y añadió que el grado en que algunas empresas no separaban esas funciones "no es atractivo, e incluso es un poco inquietante".

BNY Mellon y Fidelity ya tienen sus propias ramas de custodia de activos digitales, y la Bolsa estadounidense Nasdaq está esperando la aprobación de los reguladores estadounidenses para lanzar su propio servicio.

Una encuesta entre 250 gestores de activos publicada este mes por la consultora EY-Parthenon reveló que la mitad de ellos cambiaría de un grupo cripto-nativo a una empresa con respaldo tradicional que ofreciera los mismos servicios . Además, el 90% afirmó que confiaría en un grupo financiero tradicional para que actuara como custodio de sus criptomonedas.

Birry, de S&P, dijo que la criptocustodia era a menudo el primer paso porque "es más segura y fundacional. Es una actividad de bajo margen, tienes que hacer dos o tres tareas y tienes que hacerlo bien".

Si las empresas de criptomonedas respaldadas por Wall Street consiguen atraer a los gestores de activos institucionales, esto puede suponer un desafío para el dominio de los exchanges tradicionales como Binance o Coinbase.

Jez Mohideen, CEO de Laser Digital, una empresa de trading de criptomonedas y venture capital propiedad de Nomura, afirmó que algunos exchanges "no ofrecían la mejor ejecución ni los mejores precios" y que una mayor participación de las instituciones tradicionales en las criptomonedas conduciría a "más transparencia y más convergencia en la fijación de precios".

Sin embargo, Chhugani, de Bernstein, dijo que los exchanges de criptomonedas existentes seguían siendo una fuente clave de liquidez. "Las mesas de operaciones obtienen liquidez de esos exchanges", afirma, y añade que las nuevas empresas tardarán tiempo en ganar cuota de mercado.

Las empresas respaldadas por Wall Street están construyendo su infraestructura siguiendo líneas más tradicionales . Nazarali dijo que EDX no había construido a propósito su sede con tecnología de cloud computing, como habían hecho otros exchanges de criptomonedas. Afirmó que la nube había ayudado a las plataformas a escalar "muy, muy rápido", pero que era demasiado lenta y poco fiable para los operadores profesionales.

"Los market makers odian eso, les crea mucho riesgo, no pueden cotizar precios tan ajustados", añadió.

A medida que baja el ruido, algunos ejecutivos ven dos mercados en desarrollo: uno menos profundo, orientado a los minoristas, con grandes discrepancias entre los precios de compra y venta, y otro más profundo, institucional, donde los precios son más competitivos .

Usman Ahmad, CEO de Zodia Markets, afirmó que, a medida que se desarrolle el sector de las criptomonedas, "puede producirse una disparidad de diferenciales entre instituciones y minoristas [y llevar a que] las instituciones paguen un diferencial más ajustado en un mercado más líquido".