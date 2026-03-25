Los últimos informes de Morgan Stanley y Barclays convergen en un punto central: el shock en Medio Oriente reconfigura el escenario para los mercados emergentes, pero lo hace a través de dos canales distintos, ¿cómo queda la Argentina parada en este escenario? Mientras el primero pone el foco en la posición energética de los países y en el comportamiento de las compañías del sector, el banco británico advierte sobre el endurecimiento de las condiciones financieras globales. En ese cruce, la Argentina aparece con una mejora estructural en energía, pero todavía expuesta por el lado de su macro. Tras una gira por Brasil y la Argentina, Morgan Stanley construyó un diagnóstico a partir del contacto directo con compañías petroleras, proveedores de servicios y actores locales. El punto de partida es que el país austral podría emerger como un “ganador relativo” del contexto actual, fundamentalmente por su autosuficiencia energética. Y es que, a diferencia de otros países de la región, “la Argentina no enfrenta riesgos relevantes de abastecimiento, lo que la deja menos expuesta a disrupciones externas en un escenario de petróleo elevado”. Esa ventaja se apoya en Vaca Muerta, pero el informe hace énfasis en empresas concretas. YPF aparece como el actor central del sistema. La compañía estatal combina exposición directa al precio internacional del crudo con una política de ajuste gradual de los combustibles en el mercado local, lo que permite capturar parte de la suba del Brent con rezagos. El banco destacó la sensibilidad de su flujo operativo a los precios del petróleo y la rentabilidad de sus desarrollos shale, que se ubican en niveles competitivos a escala global. Al mismo tiempo, hizo foco en el proyecto de LNG que la petrolera impulsa con socios internacionales, una iniciativa de gran escala que apunta a transformar el gas en un vector exportador relevante y que todavía está en fase de definición. Vista Energy aparece como el otro jugador clave del shale. Morgan Stanley la describe como una de las compañías que más avanzó en la curva de aprendizaje, junto con YPF, producto de una actividad sostenida en el tiempo. Ese recorrido le permitió mejorar eficiencia operativa y sostener crecimiento de producción. Sin embargo, el informe señala que el margen para adquisiciones es más acotado que en el pasado, porque muchas compañías internacionales redujeron su exposición en Argentina, lo que limita la disponibilidad de activos atractivos. Pampa Energía, por su parte, es analizada desde una lógica más integrada. El banco resaltó su participación en proyectos vinculados a la monetización del gas y, especialmente, los cambios regulatorios que permiten a la compañía comercializar su propio gas hacia sus centrales de generación. Ese punto es relevante porque impacta directamente en la rentabilidad del negocio eléctrico, en un contexto de mayor flexibilidad regulatoria. El infome también incorporó a los proveedores de servicios energéticos y al ecosistema global que rodea a la industria. Empresas como Tenaris o los operadores de plataformas offshore aparecen en la lectura regional, con una demanda sostenida y sin señales de interrupciones en proyectos pese a la volatilidad internacional. En el caso argentino, sin embargo, el eje es la producción no convencional y la capacidad de escalar su desarrollo. Más allá del potencial, Morgan Stanley no deja de marcar restricciones. “Los costos en Vaca Muerta continúan por encima de los de Estados Unidos, lo que refleja tanto factores estructurales como cuestiones operativas e impositivas”. También advirtió que la salida de “varias majors” (compañías globales líderes del sector de oil & gas) redujo el dinamismo del mercado de fusiones y adquisiciones. Es decir, el crecimiento depende en mayor medida de la ejecución orgánica y de la inversión continua. En tanto, el enfoque de Barclays es macro y transversal. El banco parte de un diagnóstico claro: el aumento del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente suscita un endurecimiento de las condiciones financieras a nivel global. “Ese shock se transmite a los mercados emergentes a través de inflación más alta, tasas más elevadas y presión sobre las monedas”. En ese marco, el petróleo en moneda local se convierte en una variable central para explicar los movimientos recientes en tasas. La suba del crudo no solo impacta en los precios, sino también en las expectativas, “lo que obliga a los bancos centrales a reaccionar”. El resultado es un cambio en el régimen de tasas: “Donde antes el mercado descontaba recortes, ahora vuelve a incorporar escenarios más restrictivos”, advirtió el gigante británico. Barclays también introduce una diferenciación dentro del universo emergente. Los países exportadores de energía tienen un amortiguador natural frente al shock, ya que se benefician de mejores términos de intercambio, como la Argentina. En cambio, los importadores enfrentan un deterioro de sus cuentas externas y mayor presión inflacionaria. Esta fragmentación es clave para entender el comportamiento dispar de las economías de la región. En el caso de Argentina, el banco la incluye como referencia histórica de crisis en contextos de endurecimiento de las condiciones financieres globales. Esa mención no es menor, puesto que remite a la sensibilidad del país frente a shocks externos cuando se combinan “dólar fuerte, tasas altas y restricciones de financiamiento”. La lectura del banco es que, aun con mejoras en el frente energético, la exposición al ciclo financiero es un factor determinante que podría trastocar los planes de la actual administración en materia de inflación y estabilización. La combinación de ambos informes deja una imagen más precisa del posicionamiento actual. Por un lado, la Argentina mejora su perfil relativo dentro de la región a partir de su autosuficiencia energética y del desarrollo de Vaca Muerta. Eso la acerca, en parte, al grupo de países que pueden capturar beneficios de un petróleo más alto, que en el consenso rondaría los u$s 100 durante gran parte del año en curso. Por otro lado, el marco global que describe Barclays introduce un límite claro. El endurecimiento de las condiciones financieras afecta a todo el bloque emergente, independientemente de su matriz energética. En ese contexto, la capacidad de sostener estabilidad macro, acceso a financiamiento y credibilidad en las políticas económicas vuelve a ser central. Entonces Morgan Stanley observa una transformación en el sector energético argentino, con empresas que avanzan en eficiencia, proyectos de exportación en desarrollo y una menor vulnerabilidad frente a shocks de oferta. Barclays, en cambio, advierte que el contexto global se vuelve más exigente y que el petróleo, lejos de ser solo un impulso, también actúa como un factor de presión sobre inflación y tasas en los emergentes, con la Argentina como un claro ejemplo de lo que sucede cuando las variables se endurecen.