Maduro publicará las actas electorales "pronto", dice el enviado de Lula a Venezuela

El presidente Nicolás Maduro le dijo a un diplomático brasileño que publicará datos de la controversial elección de Venezuela en medio de protestas, acusaciones de votos robados y presiones por más transparencia.

Celso Amorim, principal asesor de política exterior del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, le dijo al Financial Times que Maduro le aseguró durante una reunión que pondría a disposición los resultados de las votaciones de las elecciones del domingo. "Dijo que esto sucedería en un corto período de tiempo, según lo que entendí", dijo Amorim.

Las secuelas de las elecciones han sumido a Venezuela, rica en petróleo, en el caos, con ciudadanos tomando las calles para protestar contra lo que consideran un intento descarado de hacer trampa y prolongar el mandato del presidente socialista por otros seis años, tras 11 años en el poder.

Elecciones en Venezuela: la controversial victoria de Nicolás Maduro no resolverá sus problemas

Los expertos en observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijeron el martes que no podían reconocer la victoria electoral de Maduro, detallando lo que describieron como una " estrategia coordinada... para vulnerar la integridad del proceso electoral ".

Los aliados de Maduro, Rusia, China, Irán y Cuba lo han felicitado por su victoria, que la autoridad electoral controlada por el gobierno, el Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo que se logró con un 51,2% frente al 44,2% del principal candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia.

La oposición ha desafiado esos resultados, diciendo que González ganó con 6,2 millones de votos contra 2,7 millones de Maduro . "No tenemos dudas de que los datos [de la oposición] coinciden con todo lo que vimos en las encuestas de salida, los conteos rápidos y el estado de ánimo del país", dijo un diplomático en Caracas. "Todo es completamente congruente".

Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos latinoamericanos le han pedido a Maduro que publique datos detallados de los centros de votación, que son recolectados automáticamente por el sistema de votación electrónica de Venezuela. El CNE no ha proporcionado hasta ahora información detallada, pero el lunes entregó a Maduro un certificado oficial de victoria.

Las protestas contra Maduro se extendieron por todo el país el lunes, y el Gobierno respondió desplegando policías antidisturbios. Nubes de gas lacrimógeno eran visibles en el horizonte de la capital, elevándose desde múltiples puntos, pero por la noche la situación estaba calmada.

Muchas empresas permanecieron cerradas el martes debido al temor a la violencia y las dificultades para que los empleados llegaran al trabajo . La oposición llamó a sus seguidores a manifestarse pacíficamente entre las 11 a.m. y el mediodía, mientras que el Gobierno anunció que llevaría a sus militantes a las calles a primera hora de la tarde.

En una manifestación de la oposición en el adinerado barrio de Altamira, miles de personas corearon el nombre de González. Muchos vestían de blanco, el color de la oposición, y algunos ondeaban banderas venezolanas. Un hombre gritó "¡Fuera Maduro!" Algunas personas golpeaban cacerolas y sartenes. En las calles cercanas, los motociclistas tocaban sus bocinas.

"Es obvio que el Gobierno perdió en todos los estados", dijo el cervecero Sandy Digman, quien dudaba que Maduro o el CNE publicaran resultados detallados sin "re-ingeniarlos". "Saben que no tienen los números".

Elecciones en Venezuela: "No se puede negociar a espaldas de los votos", dura advertencia de Machado a la comunidad internacional

"El Gobierno sabe que ha perdido, pero eso lo hace peligroso", dijo José Rengifo, quien vive en la zona. "Deberían estar en la cárcel, así que creo que las cosas se van a poner más oscuras. Los venezolanos no suelen estar dispuestos a pelear, pero esta vez es diferente ".

Maduro ha acusado a sus opositores de intentar un "golpe de estado (...) de carácter fascista y contrarrevolucionario". Venezuela ha expulsado a diplomáticos de siete países de la región y ha cortado los vínculos aéreos con Panamá y la República Dominicana . El opositor Freddy Superlano, exlegislador que hizo campaña con González, fue arrestado el martes por la mañana.

En medio de la especulación sobre el papel que podría jugar el ejército de Venezuela, el ministro de Defensa Vladimir Padrino declaró "reafirmamos la más absoluta lealtad y apoyo incondicional al ciudadano Nicolás Maduro Moros (...) quien ha sido legítimamente reelecto".

Elecciones en Venezuela: Maduro amenaza a la oposición antes de una votación crucial

Amorim, el enviado brasileño, dijo que después de reunirse con Maduro en Caracas, también se reunió con González. "La impresión que tengo es que la oposición tiene registros [electorales] y... los números no coincidirán [con los del Gobierno]", agregó. "Esta es una situación muy compleja y seguirá siendo compleja por mucho tiempo. Lo más importante es la paz".

Maduro no dio un plazo específico para la publicación de los datos. "Vine aquí porque Lula me envió", dijo Amorim. "No soy de la ONU, pero creo que tienen la intención de publicar [los resultados]... Tuve la impresión de que sería algo bastante pronto, mañana, pasado mañana, algo así. Veamos qué sucede ".

Amorim buscó bajar las especulaciones sobre su papel como posible mediador en Venezuela, diciendo que se iría del país más tarde este martes.