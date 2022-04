COVID: Apple cree que podría perder hasta u$s 8000 millones por escasez de algunos suministros

Los ejecutivos de Apple advirtieron que el grupo podría sufrir un golpe de hasta u$s 8000 millones en el trimestre actual debido a los vientos en contra que incluyen desabastecimiento de la cadena de suministro y el cierre de fábricas en China, lo que subraya que los desafíos que plantea la pandemia están lejos de terminar para la empresa más valiosa del mundo.

"Las restricciones de suministro causadas por las interrupciones relacionadas con Covid y la escasez de silicio en toda la industria están afectando a nuestra capacidad para satisfacer la demanda de nuestros productos por parte de los clientes", dijo Luca Maestri, jefe de Finanzas de Apple, a analistas el jueves.

"Esperamos que estas restricciones se sitúen en el rango de los u$s 4000 a los u$s 8000 millones, lo que es sustancialmente mayor que lo que experimentamos durante el trimestre de marzo", dijo, añadiendo que "las interrupciones relacionadas con el Covid también están teniendo cierto impacto en la demanda de los clientes en China".

La batalla de Xiaomi por reinventarse como el Apple de China

El informe de resultados mostró que los ingresos del fabricante del iPhone habían aumentado un 9% con respecto al año anterior, hasta los u$s 97.300 millones en los tres primeros meses de 2022. Esta cifra es muy superior a los u$s 94.100 millones que esperaban los analistas.

Sin embargo, las acciones cayeron más de un 4% después de la llamada en la que los ejecutivos detallaron los retos que tiene por delante la empresa.

"El Covid es difícil de predecir", dijo CEO de Apple, Tim Cook. "Y creo que actualmente estamos haciendo un trabajo razonable, navegando en lo que es un entorno desafiante".

Los comentarios pusieron de manifiesto que el gigante tecnológico, conocido por la sofisticación de su cadena de suministro, se estaba preparando para un periodo prolongado de incertidumbre este año.

Antes de la pandemia, Apple solía ofrecer orientaciones sobre sus ingresos trimestrales, pero dejó de hacerlo cuando el coronavirus se extendió. El golpe proyectado de entre u$s 4000 y u$s 8000 millones para el trimestre de junio se compara con la disminución de más de u$s 6000 millones en sus ingresos en el trimestre de diciembre, y fue la advertencia más dura que Apple ha ofrecido desde febrero de 2020, cuando señaló "un retorno más lento a las condiciones normales de lo que habíamos anticipado".

El comentario pesimista sobre los problemas de la cadena de suministro se produjo después de que los resultados del trimestre de marzo de Apple mostraran un aumento del 6% en los beneficios netos hasta los u$s 25.000 millones, lo que lo convierte en el tercer trimestre más rentable de la historia de Apple a pesar de no ser un período de vacaciones.

La pandemia lo hizo: Apple se convierte en la primera empresa en alcanzar los u$s 3 billones en valor de mercado

Los beneficios se han visto impulsados en parte por los ingresos récord de la división de servicios del grupo, que aumentaron un 17% hasta los u$s 19.800 millones. Esta unidad incluye los ingresos de la App Store, las suscripciones a iCloud y una creciente gama de servicios digitales de música y entretenimiento.

La división de servicios, con márgenes brutos superiores al 72,6%, desempeñó un papel destacado en los resultados de Apple. Su beneficio de u$s 14.400 millones sólo en el último trimestre fue casi el doble de los u$s 7500 millones de ingresos netos de la matriz de Facebook, Meta.

Maestri dijo que la división de servicios, en rápido crecimiento, contaba ahora con más de 825 millones de suscriptores, 165 millones más que un año antes.

Apple: el multimillonario bono que recibió Tim Cook, tras 10 años como CEO de la compañía

Las ventas totales de iPhone aumentaron un 5,5%, aportando u$s 50.600 millones, o el 52% de los ingresos totales, lo que confirma que continúa el superciclo de actualizaciones 5G que comenzó a finales de 2020 con el iPhone 12.

Los ingresos de Mac se dispararon un 15%, hasta los u$s 10.400 millones. Los ingresos en wearables, división que incluye el Watch y los AirPods, aumentaron un 12% hasta los u$s 8800 millones.

Las ventas del iPad fueron decepcionantes, con un descenso de los ingresos del 2% hasta los u$s 7700 millones. Maestri citó las limitaciones de silicio en la cadena de suministro.

Los informes indican que Apple ha dado prioridad a los chips que tiene para el iPhone en lugar del iPad.

A nivel regional, los resultados fueron dispares. En América, las ventas aumentaron un 19%, hasta los u$s 40.000 millones, mientras que en Europa subieron un 4,6%, hasta los u$s 23.300 millones, y en la Gran China un 3,5%, hasta los u$s 18.300 millones. Por el contrario, las ventas en Japón se mantuvieron estables en u$s 7700 millones, mientras que el resto de Asia-Pacífico cayó un 6,7% hasta los u$s 7000 millones.

"Aunque China sólo creció un 3%, creemos que fue mejor de lo que se temía en medio de la fuerte caída del sector de los smartphones en la región", dijo Angelo Zino, analista de CFRA Research.

El consejo de administración de Apple también autorizó otras recompras de acciones por valor de u$s 90.000 millones y elevó sus dividendos un 5%, el décimo aumento anual consecutivo, según Maestri.

Los analistas habían calificado el informe de más importante de lo habitual, dada la amplia preocupación por la salud del gasto de los consumidores en medio de una mayor inflación.

Zino aplaudió los "agresivos" movimientos de Apple para complacer a Wall Street con las recompras y los dividendos y calificó sus resultados generales de "extremadamente" buenos.