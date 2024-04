Blackstone advierte que el capital privado no puede devolver el capital "de la noche a la mañana"

Blackstone afirmó que las empresas de capital privado, que acumulan cantidades récord de activos sin vender, tardarán en devolver efectivo a los inversores, incluso cuando el mercado de fusiones y adquisiciones vuelva a la vida.

" Creo que aún estamos en las primeras etapas de la fase de recuperación que, en última instancia, permitirá a los inversores de capital privado devolver el capital. No ocurre de la noche a la mañana ", le dijo Jonathan Gray, presidente de Blackstone, al Financial Times en una entrevista.

El mayor grupo de capital riesgo del mundo espera un repunte de las operaciones a medida que los mercados financieros se relajen tras dos años de escasa actividad en materia de ofertas públicas iniciales (OPIs) y adquisiciones a causa de la suba de las tasas de interés y los conflictos geopolíticos.

Gray afirmó que Blackstone está "viendo sin duda una mayor actividad de transacciones", favorecida por la reducción de los costos de los créditos corporativos y un repunte de la emisión de bonos, incluso cuando los inversores han frenado sus expectativas de recortes de las tasas de interés de los bancos centrales.

Los grupos de capital privado como Blackstone esperan que la caída de las tasas de interés estimule un aumento de las operaciones que permita al sector salir de u$s 3000 millones en inversiones en empresas privadas no vendidas. Esto, a su vez, les permitirá devolver liquidez a los grandes fondos de pensiones, que actualmente están sobreexpuestos a inversiones no cotizadas y están retrayéndose de hacer nuevas apuestas en el mercado privado.

Los sólidos datos económicos de Estados Unidos y las crecientes tensiones en Medio Oriente han retrasado la fecha en la que se espera que la Reserva Federal recorte las tasas. El presidente de la Fed, Jay Powell, dijo el martes que era probable que la inflación tardara "más de lo esperado" en alcanzar el nivel objetivo que permitiría al banco central recortar las tasas.

Gray dijo que confiaba en que los mercados financieros se encogerían de hombros ante un ciclo de recorte de tasas más lento de lo esperado. "Creo que, con el tiempo, la Fed obtendrá algunos datos mejores, que le darán margen para recortar las tasas. Pero el ritmo de esa desinflación se ha ralentizado", afirmó.

Los comentarios de Gray se produjeron mientras Blackstone presentaba beneficios del primer trimestre ligeramente mejores de lo previsto, que mostraron un aumento significativo de las nuevas inversiones, pero un descenso del 17% en los activos que pudo vender.

El grupo, con sede en Nueva York, duplicó con creces el volumen de inversiones, hasta u$s 25.000 millones, frente a los u$s 11.000 millones de hace un año. Pero sólo pudo vender inversiones por valor de u$s 15.000 millones, un fuerte descenso respecto a los u$s 18.000 millones de activos que vendió en el primer trimestre de 2023.

"Nuestro nivel de confianza que llegaremos a ese entorno de mayor materialización es alto. Elegir el momento es más difícil", dijo Gray.

Las ventas moderadas significaron que Blackstone no pudo registrar comisiones de rendimiento significativas por la venta de inversiones con ganancias, lo que limitó sus flujos de caja globales. Las comisiones netas de las inversiones vendidas con beneficios cayeron un 25% en el trimestre, hasta u$s 293 millones, y se han reducido a la mitad en los últimos doce meses.

Los beneficios distribuibles de Blackstone -una medida considerada representativa de los flujos de tesorería- aumentaron un 1% en el primer trimestre, hasta u$s 1300 millones, superando ligeramente las estimaciones de los analistas. Este indicador incluye las comisiones de rendimiento de las ventas de activos.

Los resultados del grupo se vieron impulsados por el fuerte crecimiento de su negocio de crédito y seguros, que cuenta con u$s 330.000 millones en activos y contribuyó a elevar los activos totales de Blackstone a u$s 1,1 billones.

Los inversores particulares acaudalados también aportaron más de u$s 8000 millones a los fondos de Blackstone, incluidos u$s 2700 millones para un fondo de capital riesgo recientemente lanzado y dirigido a los denominados inversores "minoristas".

Gray también pronosticó que las condiciones del mercado seguirían mejorando a pesar de las incertidumbres de las guerras en Europa y Medio Oriente, y de las próximas elecciones presidenciales en EE.UU.

"Ha habido tantas conmociones geopolíticas en los últimos años... que la gente está un poco más insensible", afirmó.