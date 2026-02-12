Después de unas largas negociaciones, que comenzaron en 2024, el fondo sueco EQT y el estadounidense Blackstone finalmente cerraron el acuerdo con Platinum Equity para la compra del gigante de los residuos español, Urbaser, apretón de manos que sella la mayor operación de capital riesgo de España desde la petrolera Cepsa, hoy Moeve. Tras la adquisición, EQT y Blackstone gestionarán conjuntamente la compañía, con una participación del 50% cada uno. La transacción está sujeta a las condiciones y aprobaciones habituales. De acuerdo a fuentes del mercado el importe de la operación alcanzó los 5600 millones de euros, monto que está dentro de las previsiones que se marcaron al inicio del proceso. Sin embargo, antes hubo que pasar por un estancamiento de las conversaciones por culpa de la política de aranceles que activó Donald Trump y que empujó a la sociedad que preside Tom Gores, propietario de los Detroit Pistons, no sólo revisar a la baja sus pretensiones sino, además, supuso un freno a las negociaciones. Así las cosas, los negociadores de ambas partes retomaron el impulso de las conversaciones en enero pasado por la revalorización que experimentaron las empresas que operan dentro del sector de tratamiento de residuos. Esta apreciación puso nuevamente sobre el tapete el precio de partida de 5600 millones de euros, valor por el que finalmente se cerró el negocio. Por otra parte, a la hora de fijar el precio final se tuvo en consideración el Ebitda de la compañía de medioambiente que está en torno a los 580 millones de euros sin tener en cuenta Argentina, que se excluye del perímetro de la operación. En concreto, la venta de Urbaser resultó un negocio redondo para Platinum, ya que se hizo con la empresa fundada por ACS tras el pago de 3500 millones de euros al grupo chino CNTY, que en 2016 cerró la compra de la compañía por 1114 millones de euros, para cinco años más traspasar la empresa Platinum. Así, calculadora mediante, la operación representó para el fondo estadounidense una plusvalía de 2100 millones de euros, que se incrementa al contabilizar las cuatro desinversiones que llevó a cabo por un total de 1000 millones. Veamos la cronología. En 2022 cerró la venta de la filial de agua Socamex a Quaero Capital por 94 millones de euros. Operación a la que le siguió el traspaso de su participación en la portuguesa Serviços Urbanos e Medio Ambiente (SUMA) a Mota-Engil. En 2023 Platinum vendió a Cube la división nórdica por 390 millones de euros para, en diciembre de ese mismo año, acordar con FCC, a través de su división de medioambiente, la venta de la filial británica por 464 millones. Desde la adquisición por parte de Platinum, la compañía invirtió más de 1600 millones de euros y creció más de un 60%. En el comunicado en el que anunció la operación, Urbaser detalló que este crecimiento en mercados clave vino acompañado de una transformación de la compañía y el compromiso con las mejores prácticas en sus operaciones. También aclaró que Blackstone y EQT impulsarán el desarrollo del plan estratégico de Urbaser, y permitirán a su equipo de dirección seguir invirtiendo en economía circular y desarrollar la siguiente fase de crecimiento de la compañía. Afirmación que significa el pleno apoyo al actual management de la empresa que encabeza Fernando Abril-Martorell como CEO de Urbaser. Precisamente Abril-Martorell, quien agradeció a Platinum apoyo y confianza, así como su excelente colaboración durante estos años, que fueron clave para “nuestra” transformación y desarrollo, y añadió que “afrontamos esta nueva etapa de la mano de EQT y Blackstone con mucha ilusión y grandes expectativas, ya que no se nos ocurren mejores socios para Urbaser, sus clientes y sus empleados, para impulsar la siguiente fase de crecimiento de la compañía”. El fondo conservará el negocio de gestión de residuos de Urbaser en Argentina, que opera en la región desde hace 30 años y generó 90 millones de dólares, esto es unos 80 millones de euros, de resultado bruto de explotación (Ebitda) en el ejercicio pasado. En otro orden, de acuerdo a estimaciones preliminares, el mercado vaticina que Urbaser alcanzará una facturación superior a los 3000 millones de euros en los próximos ejercicios, mientras la agencia de calificación S&P Global pronostica un crecimiento de las ventas del 11,9% entre 2024 y 2027, equivalente a un crecimiento medio anual (CAGR) de aproximadamente 3,8%. Vale recordar, además, que Platinum se pagó durante el pasado verano dos dividendos extraordinarios a cuenta de Urbaser por importe agregado de 2000 millones de euros en el marco de la refinanciación de la compañía. Citi y Santander fueron los asesores financieros de Platinum en la operación, bautizada con el nombre en clave de Proyecto Sun. El consorcio trabajó con Morgan Stanley, JPMorgan, UBS y BBVA. En tanto, Latham & Watkins fue contratado como asesor legal de los vendedores, mientras que a los compradores los asesoró Linklaters y Simpson Thacher & Bartlett. Uría Menéndez, Kirkland & Ellis, Cuatrecasas y Escalona & de Fuentes también fueron los otros bufetes jurídicos que participaron en las negociaciones.