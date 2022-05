Bitcoin: lo que pasa en las criptomonedas puede que no quede en las criptomonedas esta vez

Las criptomonedas están temblando. Por desgracia, incluso los gestores de fondos de los mercados normales, como las acciones y los bonos, que han evitado cuidadosamente centrarse en esta clase de activo libre, tienen que prestar atención.

El goteo de caídas desde un pico por encima de los u$s 68.000 en el precio de bitcoin se ha convertido en una inundación, en parte debido a las grietas en las llamadas stablecoins -un nombre erróneo si alguna vez hubo uno- que pegan el mercado. Ahora mismo el precio ha bajado a unos u$s 27.000.

Soy consciente de que algunas personas siguen con sus inversiones. Es totalmente plausible que el mercado pueda recuperarse, al igual que lo ha hecho de numerosos episodios anteriores.

Digan lo que quieran sobre las criptomonedas, tienen una base de fans dedicada y un impresionante poder de permanencia. Pero cualquiera que haya entrado después de fines de 2020 está ahora bajo el agua y los drivers de este declive parecen estructurales.

Entonces, ¿a quién le importa? Bueno, es triste para las personas, a menudo jóvenes y con escasos medios, que ignoraron todas las advertencias y pusieron alegremente los ahorros de su vida en criptomonedas, atraídos por la promesa de que estas líneas de código podrían convertirse en serios rivales del dólar y en la base de una nueva utopía financiera. Es incómodo para los promotores que trataron de convencer a los inversores institucionales de que bitcoin es una cobertura contra la inflación, lo que evidentemente no es. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fanático de las criptomonedas, puede que tenga que rebajar sus grandes planes de Bitcoin City [Ciudad Bitcoin] a 'Bitcoin Town' [Pueblo Bitcoin].

La pregunta que queda abierta es si todo esto es importante para los mercados tradicionales, que ya están sufriendo su propio temblor. ¿Moverá las acciones y los bonos?

Por lo general, lo que ocurre en las criptomonedas se queda ahí. Pero los grandes movimientos pueden atravesar. Hace casi exactamente un año, una medida reguladora de China provocó un fugaz desplome del 30% en el precio del bitcoin y dejó a los observadores de deuda pública alemana perplejos al ver que su mercado se recuperaba en una huida hacia la seguridad.

Un banquero me dice que sus clientes de fondos de cobertura están observando de cerca ahora, con varios tomando en serio la posibilidad de que una gran caída en las criptomonedas, si sucede, podría respaldar al más crucial de los mercados, los bonos del gobierno de Estados Unidos, ya que provocaría una carrera hacia lugares más seguros donde dejar el dinero.

Así que la pregunta es si nos dirigimos a una repetición de la caída del 30% del año pasado. El hecho de que tether esté bajo presión aumentan la sensación de que esta caída actual de las criptomonedas podría ser la más importante. La stablecoin, que funciona casi como un banco central para el mercado de criptomonedas, experimentó grietas en su vinculación con el dólar después de que una stablecoin mucho más pequeña, TerraUSD, se hundiera a principios de esta semana.

Las dos criptos funcionan de forma diferente, pero el matiz es en gran medida el narcisismo de las pequeñas diferencias. O bien estas cosas pueden mantener una vinculación uno a uno con el dólar o no. Si no pueden, entonces el sistema de creencias que sustenta a esas criptomonedas está en problemas.

Tether también es potencialmente importante para los mercados más amplios a través de un canal diferente. Su vinculación con el dólar no se mantiene a través de la magia de los algoritmos, como TerraUSD. En su lugar, afirma que respalda el vínculo con el dólar utilizando reservas a la vieja usanza. Los detalles sobre el contenido exacto de esas reservas han sido escasos y no se han sometido a las normas de contabilidad ampliamente aceptadas. Pero, en teoría, ascienden a u$s 80.000 millones, lo que equivale a la cantidad de stablecoins Tether en circulación.

El año pasado, la agencia de calificación Fitch advirtió que si los tenedores de tether se retiraban y trataban de convertir sus criptos en dinero real, eso podría desestabilizar los mercados de crédito a corto plazo, donde la empresa dice tener muchos fondos.

"El rápido crecimiento de la emisión de stablecoin podría, con el tiempo, tener implicaciones para el funcionamiento de los mercados de crédito a corto plazo", dijeron los analistas de Fitch, señalando "los posibles riesgos de contagio de activos relacionados con la liquidación de las tenencias de reservas de stablecoin".

Los mercados de crédito ya están tambaleando bajo la presión de un cambio al alza de las tasas de interés. La idea de que Tether podría, en caso de necesidad, descargar parte de sus supuestos u$s 24.000 millones de papel comercial, u$s 35.000 millones de bonos del Tesoro de Estados Unidos o u$s 4000 millones de "bonos corporativos, fondos y metales preciosos" en estas condiciones de mercado es potencialmente inútil.

Ahora sería un buen momento para que Tether dijera, con más detalle y bien actualizado, lo que hay en la caja. Esto ayudaría a los inversores a entender dónde se encuentran las vulnerabilidades y a disipar las preocupaciones sobre su respaldo.

Paolo Ardoino, director de tecnología de Tether, dijo en Twitter que el grupo estaba preparado para "mantener la vinculación con el dólar estadounidense a toda costa". Dijo que Tether había estado comprando recientemente "una tonelada" de bonos del gobierno de Estados Unidos y que estaba preparado para venderlos para defender la stablecoin.

Los inversores en deuda, ya golpeados tras un año tumultuoso hasta ahora, harían bien en vigilar la situación de cerca.