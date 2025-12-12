En redes sociales como TikTok, se ha vuelto viral una receta casera que sorprende por su utilidad y bajo costo. Esta mezcla combina cáscara de banana, agua y bicarbonato de sodio. Aunque parece una fórmula improvisada, este preparado limpia metales, desinfecta superficies y mejora el estado de las plantas.

La tendencia crece porque ofrece una alternativa natural a los productos químicos tradicionales. Además, se puede preparar en casa con ingredientes que casi todos tienen a mano.

Fuente: narrativas-spin-ar

¿Cuál es el método para hacer la mezcla casera?

Para preparar esta solución, se requiere:

1 cáscara de plátano

1 vaso de agua

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Cómo preparar el fertilizante casero con banana y vinagre

Para obtener un producto eficaz, basta con seguir algunos pasos simples:

Reunir cinco cáscaras de banana .

Colocarlas en un frasco o recipiente y cubrirlas con vinagre .

Dejar reposar la mezcla durante 48 horas para que libere todos sus nutrientes.

Diluir en agua antes de usar.

Usos y beneficios de limpieza y cuidado natural

Limpieza de acero inoxidable: la mezcla elimina manchas, devuelve el brillo y quita olores en utensilios, mesadas o electrodomésticos. Se aplica con un paño, se deja actuar unos minutos y se enjuaga con agua. Fertilizante natural: la cáscara de banana aporta potasio, magnesio y otros minerales que favorecen el crecimiento de las plantas. Se puede colocar directamente en la tierra o disolver en agua para regar. Neutralizador de olores: en la cocina, ayuda a eliminar malos olores en el tacho de basura, el fregadero o la heladera. El bicarbonato potencia el efecto desodorante.

Opciones sustentables para reducir químicos en el hogar