En redes sociales como TikTok, se ha vuelto viral una receta casera que sorprende por su utilidad y bajo costo. Esta mezcla combina cáscara de banana, agua y bicarbonato de sodio. Aunque parece una fórmula improvisada, este preparado limpia metales, desinfecta superficies y mejora el estado de las plantas.

La tendencia crece porque ofrece una alternativa natural a los productos químicos tradicionales. Además, se puede preparar en casa con ingredientes que casi todos tienen a mano.

Fuente: narrativas-spin-ar

¿Cuál es el método para hacer la mezcla casera?

Para preparar esta solución, se requiere:

  • 1 cáscara de plátano
  • 1 vaso de agua
  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio

Cómo preparar el fertilizante casero con banana y vinagre

Para obtener un producto eficaz, basta con seguir algunos pasos simples:

  • Reunir cinco cáscaras de banana.
  • Colocarlas en un frasco o recipiente y cubrirlas con vinagre.
  • Dejar reposar la mezcla durante 48 horas para que libere todos sus nutrientes.
  • Diluir en agua antes de usar.

Usos y beneficios de limpieza y cuidado natural

  1. Limpieza de acero inoxidable: la mezcla elimina manchas, devuelve el brillo y quita olores en utensilios, mesadas o electrodomésticos. Se aplica con un paño, se deja actuar unos minutos y se enjuaga con agua.
  2. Fertilizante natural: la cáscara de banana aporta potasio, magnesio y otros minerales que favorecen el crecimiento de las plantas. Se puede colocar directamente en la tierra o disolver en agua para regar.
  3. Neutralizador de olores: en la cocina, ayuda a eliminar malos olores en el tacho de basura, el fregadero o la heladera. El bicarbonato potencia el efecto desodorante.

Opciones sustentables para reducir químicos en el hogar

  • No sustituye todos los productos industriales, pero contribuye a disminuir el uso de químicos.
  • Es perfecto para quienes buscan opciones más sustentables en el hogar.
  • Se aconseja utilizar la mezcla recién preparada para maximizar sus propiedades.
  • No debe almacenarse por mucho tiempo, ya que puede fermentar.