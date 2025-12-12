En esta noticia
En redes sociales como TikTok, se ha vuelto viral una receta casera que sorprende por su utilidad y bajo costo. Esta mezcla combina cáscara de banana, agua y bicarbonato de sodio. Aunque parece una fórmula improvisada, este preparado limpia metales, desinfecta superficies y mejora el estado de las plantas.
La tendencia crece porque ofrece una alternativa natural a los productos químicos tradicionales. Además, se puede preparar en casa con ingredientes que casi todos tienen a mano.
¿Cuál es el método para hacer la mezcla casera?
Para preparar esta solución, se requiere:
- 1 cáscara de plátano
- 1 vaso de agua
- 1 cucharada de bicarbonato de sodio
Cómo preparar el fertilizante casero con banana y vinagre
Para obtener un producto eficaz, basta con seguir algunos pasos simples:
- Reunir cinco cáscaras de banana.
- Colocarlas en un frasco o recipiente y cubrirlas con vinagre.
- Dejar reposar la mezcla durante 48 horas para que libere todos sus nutrientes.
- Diluir en agua antes de usar.
Usos y beneficios de limpieza y cuidado natural
- Limpieza de acero inoxidable: la mezcla elimina manchas, devuelve el brillo y quita olores en utensilios, mesadas o electrodomésticos. Se aplica con un paño, se deja actuar unos minutos y se enjuaga con agua.
- Fertilizante natural: la cáscara de banana aporta potasio, magnesio y otros minerales que favorecen el crecimiento de las plantas. Se puede colocar directamente en la tierra o disolver en agua para regar.
- Neutralizador de olores: en la cocina, ayuda a eliminar malos olores en el tacho de basura, el fregadero o la heladera. El bicarbonato potencia el efecto desodorante.
Opciones sustentables para reducir químicos en el hogar
- No sustituye todos los productos industriales, pero contribuye a disminuir el uso de químicos.
- Es perfecto para quienes buscan opciones más sustentables en el hogar.
- Se aconseja utilizar la mezcla recién preparada para maximizar sus propiedades.
- No debe almacenarse por mucho tiempo, ya que puede fermentar.