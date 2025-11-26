Sorprendente oferta para viajar a París: El Corte Inglés lanza descuentos desde 310 euros por 4 días. (Fuente: archivo).

Viajes El Corte Inglés ha anunciado una nueva promoción en España para viajar a París con motivo del Black Friday, ofreciendo paquetes completos desde 310 euros por persona para una estancia de 4 días y 3 noches.

La agencia, con más de 50 años de trayectoria, refuerza así su posicionamiento en el mercado turístico con ofertas competitivas, financiamiento en cuotas y beneficios exclusivos.

En esta ocasión, invita a los viajeros a descubrir París, la llamada “ciudad de las luces”, con sus icónicos monumentos, museos, avenidas y atractivos culturales.

¿Qué incluye el paquete para viajar a París?

La promoción de Viajes El Corte Inglés ofrece un paquete de vuelo y hotel a París, Francia, para disfrutar de una estancia de 4 días y 3 noches. El precio incluye billete de avión ida y vuelta en clase turista desde Madrid, además de tasas aéreas, sujetas a posibles variaciones, y alojamiento en habitación doble.

La propuesta invita a recorrer la emblemática Torre Eiffel, el Museo del Louvre, los Campos Elíseos o la catedral de Notre Dame, así como a disfrutar de excursiones a Versalles o vivir la experiencia familiar en Disneyland Paris, ubicado a solo 32 kilómetros de la capital francesa.

El Corte Inglés lanza descuentos para viajar a París. (Fuente: archivo).

¿Cómo reservar el paquete turístico?

El paquete tiene un precio en España desde 310 euros por persona, en base a ocupación doble. La oferta forma parte de las promociones de Black Friday, vigentes únicamente para nuevas reservas realizadas del 24 al 30 de noviembre de 2025, con plazas limitadas.

Además, algunos productos incluyen un descuento equivalente a las tasas, con un ahorro de hasta 260 euros por persona en propuestas de Newblue. Los descuentos ya están aplicados sobre el precio final. Las reservas pueden realizarse en las agencias físicas de Viajes El Corte Inglés, mediante su línea telefónica oficial o a través de sus canales digitales.

¿Cuáles son las condiciones del viaje?

Las promociones son válidas para viajar en determinadas salidas hasta el 31 de diciembre de 2026. Asimismo, en productos con avión, se incluyen los billetes y tasas aéreas.

La financiación está disponible con pago en hasta 10 meses, exclusivamente en agencias Viajes El Corte Inglés o con la Tarjeta El Corte Inglés, sujeta a aprobación por parte de Financiera El Corte Inglés.