Viajes El Corte Inglés anunció una nueva oferta pensada para quienes buscan una escapada completa a uno de los destinos más paradisíacos del mundo. Con más de medio siglo de trayectoria, la agencia continúa reforzando su posición como una de las más reconocidas de España gracias a su combinación de asesoramiento personalizado e innovación digital.

La propuesta forma parte de un paquete que permite disfrutar de las Maldivas con total libertad, comodidad y servicios incluidos. El objetivo es acercar a los viajeros a este entorno exótico caracterizado por aguas cristalinas, arenas blancas y una biodiversidad marina inigualable.

¿Qué incluye el paquete para viajar a Maldivas?

El paquete consiste en una estancia de 8 días en las Islas Maldivas, con vuelos de ida y vuelta y alojamiento en un hotel seleccionado. El itinerario comienza con la salida desde la ciudad de origen y noche a bordo, seguido de seis días completos en el destino con tiempo para disfrutar de la playa, realizar actividades o relajarse.

Incluye

  • Vuelo de ida y vuelta
  • Traslados aeropuerto–hotel–aeropuerto
  • Estancia en el hotel seleccionado
  • Régimen seleccionado durante la estancia
  • Seguro de viaje
No incluye

  • Visado de entrada en Maldivas
  • Tasas de salida
  • Servicios no especificados como incluidos

Las salidas están disponibles desde noviembre de 2025 hasta octubre de 2026.

El paquete para viajar a Maldivas incluye vuelos y hospedaje para 8 días. (Fuente: archivo).
¿Cómo reservar el paquete turístico?

El Corte Inglés ofrece actualmente un 10% de descuento, reduciendo el precio del paquete desde 1872 euros a 1685 euros en España. Esta promoción aplica sobre el programa estándar de 8 días en Maldivas y se gestiona directamente mediante los canales oficiales de Viajes El Corte Inglés.

Para reservar el viaje, los interesados pueden acceder a la web de la agencia, acudir a cualquiera de sus oficinas o contactar con un asesor especializado para confirmar disponibilidad, fechas y condiciones personalizadas.

¿Cuáles son las condiciones del viaje?

La oferta contempla una serie de condiciones importantes que los viajeros deben tener en cuenta antes de reservar:

  • La duración total del viaje podría extenderse un día más según el vuelo de regreso.
  • El check-in en el hotel nunca será antes de las 15:00, salvo indicación contraria del establecimiento.
  • El itinerario puede modificarse por motivos organizativos sin previo aviso, manteniendo siempre los servicios incluidos, salvo que el clima impida su realización.
  • La tarjeta de crédito puede ser obligatoria como garantía para realizar el registro en los hoteles.
  • Los precios se basan en tarifas vigentes al momento de publicación y podrían variar si se modifican los importes de entrada.
  • Los viajeros con movilidad reducida deben consultar la idoneidad del destino previamente.
  • Es necesario verificar la documentación requerida tanto para ingresar a Maldivas como para las escalas aéreas.