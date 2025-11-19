En esta noticia
Viajes El Corte Inglés anunció una nueva oferta pensada para quienes buscan una escapada completa a uno de los destinos más paradisíacos del mundo. Con más de medio siglo de trayectoria, la agencia continúa reforzando su posición como una de las más reconocidas de España gracias a su combinación de asesoramiento personalizado e innovación digital.
La propuesta forma parte de un paquete que permite disfrutar de las Maldivas con total libertad, comodidad y servicios incluidos. El objetivo es acercar a los viajeros a este entorno exótico caracterizado por aguas cristalinas, arenas blancas y una biodiversidad marina inigualable.
¿Qué incluye el paquete para viajar a Maldivas?
El paquete consiste en una estancia de 8 días en las Islas Maldivas, con vuelos de ida y vuelta y alojamiento en un hotel seleccionado. El itinerario comienza con la salida desde la ciudad de origen y noche a bordo, seguido de seis días completos en el destino con tiempo para disfrutar de la playa, realizar actividades o relajarse.
Incluye
- Vuelo de ida y vuelta
- Traslados aeropuerto–hotel–aeropuerto
- Estancia en el hotel seleccionado
- Régimen seleccionado durante la estancia
- Seguro de viaje
No incluye
- Visado de entrada en Maldivas
- Tasas de salida
- Servicios no especificados como incluidos
Las salidas están disponibles desde noviembre de 2025 hasta octubre de 2026.
¿Cómo reservar el paquete turístico?
El Corte Inglés ofrece actualmente un 10% de descuento, reduciendo el precio del paquete desde 1872 euros a 1685 euros en España. Esta promoción aplica sobre el programa estándar de 8 días en Maldivas y se gestiona directamente mediante los canales oficiales de Viajes El Corte Inglés.
Para reservar el viaje, los interesados pueden acceder a la web de la agencia, acudir a cualquiera de sus oficinas o contactar con un asesor especializado para confirmar disponibilidad, fechas y condiciones personalizadas.
¿Cuáles son las condiciones del viaje?
La oferta contempla una serie de condiciones importantes que los viajeros deben tener en cuenta antes de reservar:
- La duración total del viaje podría extenderse un día más según el vuelo de regreso.
- El check-in en el hotel nunca será antes de las 15:00, salvo indicación contraria del establecimiento.
- El itinerario puede modificarse por motivos organizativos sin previo aviso, manteniendo siempre los servicios incluidos, salvo que el clima impida su realización.
- La tarjeta de crédito puede ser obligatoria como garantía para realizar el registro en los hoteles.
- Los precios se basan en tarifas vigentes al momento de publicación y podrían variar si se modifican los importes de entrada.
- Los viajeros con movilidad reducida deben consultar la idoneidad del destino previamente.
- Es necesario verificar la documentación requerida tanto para ingresar a Maldivas como para las escalas aéreas.