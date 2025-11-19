El Corte Inglés ofrece descuentos para viajar a Maldivas: incluye vuelos y hospedaje para 8 días. (Fuente: archivo).

Viajes El Corte Inglés anunció una nueva oferta pensada para quienes buscan una escapada completa a uno de los destinos más paradisíacos del mundo. Con más de medio siglo de trayectoria, la agencia continúa reforzando su posición como una de las más reconocidas de España gracias a su combinación de asesoramiento personalizado e innovación digital.

La propuesta forma parte de un paquete que permite disfrutar de las Maldivas con total libertad, comodidad y servicios incluidos. El objetivo es acercar a los viajeros a este entorno exótico caracterizado por aguas cristalinas, arenas blancas y una biodiversidad marina inigualable.

¿Qué incluye el paquete para viajar a Maldivas?

El paquete consiste en una estancia de 8 días en las Islas Maldivas, con vuelos de ida y vuelta y alojamiento en un hotel seleccionado. El itinerario comienza con la salida desde la ciudad de origen y noche a bordo, seguido de seis días completos en el destino con tiempo para disfrutar de la playa, realizar actividades o relajarse.

Incluye

Vuelo de ida y vuelta

Traslados aeropuerto–hotel–aeropuerto

Estancia en el hotel seleccionado

Régimen seleccionado durante la estancia

Seguro de viaje

No incluye

Visado de entrada en Maldivas

Tasas de salida

Servicios no especificados como incluidos

Las salidas están disponibles desde noviembre de 2025 hasta octubre de 2026.

¿Cómo reservar el paquete turístico?

El Corte Inglés ofrece actualmente un 10% de descuento, reduciendo el precio del paquete desde 1872 euros a 1685 euros en España. Esta promoción aplica sobre el programa estándar de 8 días en Maldivas y se gestiona directamente mediante los canales oficiales de Viajes El Corte Inglés.

Para reservar el viaje, los interesados pueden acceder a la web de la agencia, acudir a cualquiera de sus oficinas o contactar con un asesor especializado para confirmar disponibilidad, fechas y condiciones personalizadas.

¿Cuáles son las condiciones del viaje?

La oferta contempla una serie de condiciones importantes que los viajeros deben tener en cuenta antes de reservar: