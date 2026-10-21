Con la llegada del otoño, los ingredientes de temporada se convierten en protagonistas de la cocina. La calabaza y la manzana permiten preparar platos reconfortantes y postres caseros, con combinaciones de sabores y especias ideales para los días frescos.
Estas recetas de otoño con calabaza y manzana para preparar en casa incluyen opciones dulces y saladas para disfrutar en familia. En ese contexto, el sitio digital Causa y Efecto ha propuesto tres preparaciones: una crema de calabaza rostizada, un crumble de manzana y canela y un pan de calabaza con especias, con ingredientes fáciles de conseguir y pasos para elaborarlas en casa.
Crema de calabaza rostizada: una receta cremosa para los días frescos
La crema de calabaza rostizada es una alternativa para servir como entrada o como plato principal ligero. El horneado potencia el dulzor natural de la hortaliza, mientras que el ajo, la cebolla y la nuez moscada aportan aroma y sabor.
Ingredientes para 4 porciones
- 800 g de calabaza de Castilla, pelada y cortada en cubos.
- 1/2 cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 700 ml de caldo de verduras.
- 100 ml de crema de leche.
- Sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Pepitas de calabaza tostadas para decorar.
Preparación
- Precalentar el horno a 200 °C. Colocar la calabaza, la cebolla y los dientes de ajo en una bandeja, añadir el aceite de oliva, sal y pimienta.
- Hornear durante 25 a 35 minutos, hasta que los vegetales estén tiernos y ligeramente dorados.
- Triturar los ingredientes junto con el caldo de verduras, incorporándolo poco a poco hasta obtener una textura homogénea y cremosa.
- Pasar la mezcla a una olla, añadir la crema de leche y la nuez moscada y calentar a fuego bajo durante unos minutos, sin dejar que hierva intensamente.
- Ajustar la sazón y servir caliente con pepitas de calabaza tostadas y un hilo de aceite de oliva.
Crumble de manzana y canela: un postre casero con cubierta crujiente
La manzana y la canela son las protagonistas de este postre, en el que la fruta queda tierna y jugosa después del horneado. La cubierta de harina, avena y mantequilla aporta una textura crujiente que contrasta con el relleno.
Ingredientes para 6 porciones
- 4 manzanas medianas, peladas y cortadas en cubos.
- 2 cucharadas de azúcar mascabado.
- 1 cucharadita de canela molida.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- 1 cucharadita de fécula de maíz.
- 80 g de harina de trigo.
- 60 g de avena en hojuelas.
- 60 g de mantequilla fría en cubos.
- 50 g de azúcar mascabado.
- 1 pizca de sal.
Preparación
- Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar las manzanas con el azúcar, la canela, el jugo de limón y la fécula de maíz.
- Colocar la fruta en un recipiente apto para horno.
- En otro bol, combinar la harina, la avena, el azúcar y la sal. Añadir la mantequilla fría y trabajar la mezcla con las yemas de los dedos hasta conseguir una textura arenosa.
- Distribuir la cubierta sobre las manzanas sin compactarla demasiado.
- Hornear durante 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el relleno burbujee ligeramente. Dejar reposar unos minutos antes de servir.
Pan de calabaza con especias: una opción para el desayuno o la merienda
El pan de calabaza combina el dulzor del puré de esta hortaliza con el aroma de la canela, la nuez moscada y el jengibre. El resultado es una preparación esponjosa y húmeda que puede servirse en el desayuno o acompañar el café de la tarde.
Ingredientes para 1 pan mediano
- 250 g de puré de calabaza natural.
- 200 g de harina de trigo.
- 120 g de azúcar mascabado.
- 2 huevos.
- 100 ml de aceite vegetal.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio.
- 1 cucharadita de canela molida.
- 1/4 de cucharadita de nuez moscada.
- 1/4 de cucharadita de jengibre molido.
- 1 pizca de sal.
Preparación
- Precalentar el horno a 175 °C y engrasar un molde para pan.
- En un recipiente, mezclar la harina, el polvo para hornear, el bicarbonato, las especias y la sal.
- En otro bol, batir los huevos con el azúcar y el aceite. Incorporar el puré de calabaza hasta conseguir una mezcla uniforme.
- Añadir los ingredientes secos a la preparación húmeda e integrar suavemente, sin batir en exceso.
- Verter la masa en el molde y hornear durante 45 a 55 minutos. Para comprobar que está listo, introducir un palillo en el centro: debe salir limpio.
- Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar y enfriar sobre una rejilla antes de cortar.