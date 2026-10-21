Las recetas son ideales para servir como entrada o plato principal durante los días frescos de otoño.

Con la llegada del otoño, los ingredientes de temporada se convierten en protagonistas de la cocina. La calabaza y la manzana permiten preparar platos reconfortantes y postres caseros, con combinaciones de sabores y especias ideales para los días frescos.

Estas recetas de otoño con calabaza y manzana para preparar en casa incluyen opciones dulces y saladas para disfrutar en familia. En ese contexto, el sitio digital Causa y Efecto ha propuesto tres preparaciones: una crema de calabaza rostizada, un crumble de manzana y canela y un pan de calabaza con especias, con ingredientes fáciles de conseguir y pasos para elaborarlas en casa.

Crema de calabaza rostizada: una receta cremosa para los días frescos

La crema de calabaza rostizada es una alternativa para servir como entrada o como plato principal ligero. El horneado potencia el dulzor natural de la hortaliza, mientras que el ajo, la cebolla y la nuez moscada aportan aroma y sabor.

Ingredientes para 4 porciones

800 g de calabaza de Castilla, pelada y cortada en cubos.

1/2 cebolla.

2 dientes de ajo.

2 cucharadas de aceite de oliva.

700 ml de caldo de verduras.

100 ml de crema de leche.

Sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.

Pepitas de calabaza tostadas para decorar.

Preparación

Precalentar el horno a 200 °C. Colocar la calabaza, la cebolla y los dientes de ajo en una bandeja, añadir el aceite de oliva, sal y pimienta. Hornear durante 25 a 35 minutos, hasta que los vegetales estén tiernos y ligeramente dorados. Triturar los ingredientes junto con el caldo de verduras, incorporándolo poco a poco hasta obtener una textura homogénea y cremosa. Pasar la mezcla a una olla, añadir la crema de leche y la nuez moscada y calentar a fuego bajo durante unos minutos, sin dejar que hierva intensamente. Ajustar la sazón y servir caliente con pepitas de calabaza tostadas y un hilo de aceite de oliva.

La calabaza rostizada es la base de esta crema de otoño, que combina ajo, cebolla, caldo de verduras y especias para conseguir una textura suave y cremosa. Shutterstock

Crumble de manzana y canela: un postre casero con cubierta crujiente

La manzana y la canela son las protagonistas de este postre, en el que la fruta queda tierna y jugosa después del horneado. La cubierta de harina, avena y mantequilla aporta una textura crujiente que contrasta con el relleno.

Ingredientes para 6 porciones

4 manzanas medianas, peladas y cortadas en cubos.

2 cucharadas de azúcar mascabado.

1 cucharadita de canela molida.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharadita de fécula de maíz.

80 g de harina de trigo.

60 g de avena en hojuelas.

60 g de mantequilla fría en cubos.

50 g de azúcar mascabado.

1 pizca de sal.

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar las manzanas con el azúcar, la canela, el jugo de limón y la fécula de maíz. Colocar la fruta en un recipiente apto para horno. En otro bol, combinar la harina, la avena, el azúcar y la sal. Añadir la mantequilla fría y trabajar la mezcla con las yemas de los dedos hasta conseguir una textura arenosa. Distribuir la cubierta sobre las manzanas sin compactarla demasiado. Hornear durante 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el relleno burbujee ligeramente. Dejar reposar unos minutos antes de servir.

La manzana queda tierna y jugosa después del horneado. Shutterstock

Pan de calabaza con especias: una opción para el desayuno o la merienda

El pan de calabaza combina el dulzor del puré de esta hortaliza con el aroma de la canela, la nuez moscada y el jengibre. El resultado es una preparación esponjosa y húmeda que puede servirse en el desayuno o acompañar el café de la tarde.

Ingredientes para 1 pan mediano

250 g de puré de calabaza natural.

200 g de harina de trigo.

120 g de azúcar mascabado.

2 huevos.

100 ml de aceite vegetal.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio.

1 cucharadita de canela molida.

1/4 de cucharadita de nuez moscada.

1/4 de cucharadita de jengibre molido.

1 pizca de sal.

Preparación