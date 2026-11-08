En el norte de La Gomera, la segunda isla más pequeña de las islas Canarias, un pueblo de apenas 1100 habitantes parece haberse quedado detenido en el tiempo. Se llama Agulo, y sus vistas al Atlántico, el verde de sus cultivos que baja hacia el mar y sus calles de piedra lo han ganado el apodo de “el bombón de La Gomera” que enamora a los turistas que lo visitan.

Se ubica a unos 250 metros de altitud y es una de las poblaciones más pequeñas y, a la vez, más antiguas de la isla. Desde allí se disfruta de una panorámica privilegiada sobre Tenerife y su imponente volcán, el Teide.

Más que un sitio para visitar de apuro, Agulo propone recorrerse sin prisa. Su casco histórico, sus tradiciones y su entorno natural componen una postal que ha logrado conservar su identidad.

Un casco antiguo de calles empedradas y tejas rojizas

El casco antiguo de Agulo es uno de los mejor conservados de todo el archipiélago. Sus calles estrechas y empedradas, que suben y bajan entre casas de tejas rojizas, conducen hasta la iglesia de San Marcos, cuyas cúpulas blancas contrastan con el color de los tejados, según lo describe Los Pueblos Más Bonitos de España.

Agulo, en el norte de La Gomera, conserva uno de los cascos históricos mejor cuidados del archipiélago. Pixabay

El templo actual, de estilo neogótico, se levantó a comienzos del siglo XX en el lugar de una primitiva ermita fundada en 1607. Hoy el pueblo cuenta con tres iglesias.

Pero lo que más impresiona es la sensación de balcón natural. En todo el paseo, el océano aparece como telón de fondo, y la piedra y las pendientes marcan el ritmo de un recorrido pensado para detenerse a mirar.

El Parque Nacional de Garajonay y el paisaje que rodea al pueblo

Agulo está situado entre dos valles y se divide en una zona alta y otra baja, más cercana a la costa, donde se encuentra el casco antiguo. De acuerdo al sitio de turismo del municipio, más del 30% de su territorio forma parte del Parque Nacional de Garajonay, un bosque de laurisilva único en el mundo.

A ese verde se suman barrancos, acantilados y una costa volcánica, un escenario ideal para desconectar. Entre las casas con balcones de madera y la plaza Leoncio Bento, el pueblo se presenta como un destino tranquilo y auténtico, ligado a la vida rural de la isla.

Hogueras, un pescante y poetas que marcan la historia de Agulo

La gran fiesta local son las Hogueras de San Marcos. Cada 24 de abril, la calle principal se llena de fuegos de leña de sabina y, tras el grito de “¡fuego!“, los saltadores cruzan las llamas frente al Santo Patrón. Hoy se encienden nueve hogueras grandes y tres pequeñas.

El pasado marítimo también dejó huella. Entre 1908 y 1954, una pasarela de 56 metros llamada El Pescante servía para cargar plátanos y tomates directamente a los barcos. Un temporal la destruyó y solo quedan sus pilares de hormigón.

La historia del pueblo incluye además a los Filiichristi, una comunidad mística e intelectual que vivió allí entre 1913 y 1936 y que, además de sus rituales, ayudó a alfabetizar a una población con altos niveles de analfabetismo. Y a Cesarina Bento, poeta nacida en Agulo en 1844 y hoy reconocida como una voz fundamental de la lírica canaria.

Con apenas 1.100 habitantes, Agulo invita a recorrerlo sin prisa. Wikipedia/Archivo

Una gastronomía de papas, ñames y berros

La cocina de Agulo se apoya en productos de la tierra como la papa, el ñame y el berro. Con ellos se preparan platos típicos como el potaje de berros o el de ñames, junto a la carne de cabra o de cochino, siempre acompañada de papas con mojo picón.

No puede faltar el almogrote, una pasta para untar hecha sobre todo con queso de cabra curado y aderazada.

Cómo llegar a Agulo

Llegar al pueblo es posible a través de distintos medios de transporte: