La visita de León XIV a la Argentina marca un hecho histórico para los fieles y el país en su conjunto: la última vez que un Sumo Pontífice viajó el territorio fue en 1987, cuando Juan Pablo II realizó una segunda visita, después de su estadía en 1982 durante la guerra de Malvinas.

En esta oportunidad, el Gobierno nacional, en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, decretó feriado para el lunes, martes y miércoles, cuando Robert Francis Prevost recorrerá la Argentina.

La decisión abrió la posibilidad a miles de argentinos de aprovechar el fin de semana largo para viajar a distintos destinos turísticos del país.

Sin embargo, el impacto no fue el esperado en los hoteles de las principales ciudades incluidas en el itinerario papal.

La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) confirmó a El Cronista que, si bien el sector esperaba una considerable ocupación, “no se alcanzaron los niveles previstos en los principales centros urbanos que integran el itinerario”.

En la Ciudad de Buenos Aires, la visita del Pontífice sucesor de Francisco I no generó un impacto significativo en las reservas. La ocupación hotelera se ubica entre el 60% y el 62%, mientras que en Córdoba alcanza entre el 52% y el 56%.

Papa León XIV saluda a la gente desde el auto. EFE

El contraste con el último fin de semana largo es marcado. Según datos de CAME, durante el feriado del 12 de octubre la ocupación hotelera en la Ciudad de Buenos Aires había llegado al 80%.

Según la AHT, uno de los factores que incidió fue la incertidumbre generada por los problemas de salud que atravesó el Papa, que puso en duda durante un período la realización de su gira por Uruguay, Argentina y Perú. En octubre, León XIV fue operado en Italia por un nódulo pulmonar que fue extirpado.

La asociación hotelera también señala otro factor: la visita comenzó a instalarse con fuerza en la conversación pública recién durante los últimos días. Esa demora redujo la ventana de anticipación habitual para planificar una estadía en la hotelería formal.

El escenario es diferente en la Costa Atlántica. Los feriados funcionaron como un estímulo para el descanso y los principales destinos de la zona registraron una demanda favorable.

Mar de las Pampas aparece entre los destinos con mayor nivel de ocupación, con registros de entre el 75% y el 76%. En Pinamar y Cariló, en tanto, la ocupación llega hasta el 60%.

Así, el feriado generado por la visita papal tuvo un efecto dispar sobre el negocio hotelero: no alcanzó para llenar los establecimientos de las ciudades vinculadas al itinerario de León XIV, pero sí impulsó una escapada turística hacia la Costa Atlántica.