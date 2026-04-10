El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza a buen ritmo en la construcción de la nueva estación de tren de Irún, un proyecto estratégico que conectará de forma moderna y eficiente la provincia de Gipuzkoa con el resto de España. La infraestructura, que se está ejecutando en varias fases para garantizar la continuidad del servicio ferroviario, representa un salto cualitativo en la movilidad sostenible y unirá la provincia con todo el país mediante la Alta Velocidad y las conexiones existentes. La nueva estación de Irún cuenta con una inversión total de casi 75 millones de euros y se configura como un puente que sobrevuela las 10 vías, conectando directamente con la ciudad a través de una nueva plaza. Este diseño innovador integra tres niveles funcionales: la planta baja-calle con acceso principal, vestíbulo y núcleos de comunicación (escaleras fijas, mecánicas y ascensor); una entreplanta destinada a oficinas para el personal; y la planta primera, donde se ubica el vestíbulo principal con zona de embarque para Cercanías, media y larga distancia, así como servicios comerciales, cafetería y venta de billetes. El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha anunciado la apertura de la primera fase de la nueva estación de Irun para el próximo 13 de enero. Durante su visita a las obras, acompañado por autoridades locales y autonómicas, el funcionario comprobó que las labores de reorganización de vías ya permiten la puesta en servicio de las vías 1, 2 y 3, junto con el primer módulo del edificio de viajeros. De esta manera, se recupera el punto original de subida y bajada de pasajeros, mejorando de inmediato la experiencia de viaje. Así, se pone en servicio la planta baja con acceso desde la Calle Estación, el vestíbulo de Cercanías en la primera planta y el acceso directo a los andenes 1 y 2. Se incluye oficina de atención al cliente y todos los elementos de información y señalización. El objetivo es recuperar progresivamente los servicios previos a las obras y alcanzar la plena operatividad en 2027. Uno de los aspectos más destacados para los usuarios es que la estación contará con parking y espacio para buses. Frente al edificio de viajeros se dispondrán puntos de atención al cliente de operadores de autobuses y Rent a Car, con una zona común de espera y acceso directo a las nuevas dársenas. De esta manera, el aparcamiento se reorganizará para ofrecer 150 plazas, incluyendo espacios reservados para personas con movilidad reducida y vehículos eléctricos. Además, la zona de parada de autobuses se ampliará de 2 a 5 dársenas, equipadas con marquesina e instalaciones modernas. La integración con el entorno urbano se completa con una plaza que actuará como punto de conexión con la ciudad, donde se ubicarán la parada de taxis, el Kiss&Ride y un aparcamiento para bicicletas. La estación también incorporará sostenibilidad energética gracias a un sistema de captación solar en la cubierta con 180 paneles fotovoltaicos. Este proyecto no se entiende aislado. Forma parte de las obras para implantar el tercer carril en el trayecto Astigarraga-Irun, que suman más de 226 millones de euros y permitirán el uso conjunto de ancho estándar e ibérico. Gracias a estas actuaciones, a partir del 19 de enero se mejorarán los servicios: los cuatro trenes Alvia diarios entre Irún y Madrid serán directos (sin transbordo en San Sebastián) y se reforzará la línea Irún-Brinkola de Cercanías con 8 trenes adicionales en días laborables. Esta actuación cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU). La nueva estación de Irun no solo modernizará la infraestructura ferroviaria, sino que potenciará la conectividad de la provincia con todo el territorio nacional, fomentando el transporte sostenible, el turismo y el desarrollo económico local.