Valencia es la mejor ciudad de España para vivir: registra el mejor índice de calidad de vida. Fuente: Shutterstock.

Valencia se posicionó como la ciudad española mejor ubicada en el índice de calidad de vida de Numbeo 2026, con una puntuación de 206,3 puntos. La ciudad mediterránea ocupa el puesto 13 de la clasificación mundial y supera en el listado a Madrid y Barcelona.

El ranking tiene en cuenta distintos aspectos relacionados con la vida cotidiana, como el coste de vida, el poder adquisitivo, la seguridad, la atención sanitaria, la contaminación y los tiempos de desplazamiento . Valencia destaca por el equilibrio entre varios de estos indicadores, con especial incidencia del clima, la sanidad y la movilidad.

¿Qué factores explican la posición de Valencia en el ranking?

Uno de los principales elementos que destacan en el índice es el clima, con una puntuación de 93,84. La ciudad también registra un índice de sanidad de 81,7, mientras que el indicador relacionado con el tiempo de desplazamiento se sitúa en 19,7, dentro de la categoría considerada muy baja.

Oropesa del Mar es una de las ciudades balneareas más hermosas de Valencia (Fuente: Shutterstock)

El coste de vida también forma parte de los factores que favorecen la posición de Valencia. Numbeo le asigna un índice de 50,3, una cifra inferior a la de otras ciudades europeas incluidas en la clasificación. El poder adquisitivo alcanza 105,4 puntos, mientras que el índice de contaminación se ubica en 21,3.

La combinación de estos indicadores sitúa a Valencia como la ciudad española con mejor posición en la clasificación de 2026. El resultado responde al comportamiento conjunto de las variables que utiliza Numbeo para elaborar su índice de calidad de vida.

¿Qué características tiene Valencia y por qué se destaca entre las ciudades españolas?

Valencia combina su ubicación junto al Mediterráneo con una amplia oferta de espacios verdes, zonas costeras y un centro histórico con edificios y monumentos de distintas épocas. Entre sus principales puntos se encuentran el antiguo cauce del río Turia, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y las playas de la Malvarrosa y El Saler.

¿Qué características tiene Valencia y por qué se destaca entre las ciudades españolas? Fuente: Shutterstock

La ciudad también cuenta con una red de transporte público y una infraestructura que favorece los desplazamientos en bicicleta. A esto se suma su actividad cultural y gastronómica, con la paella valenciana como uno de sus principales referentes.

Otro de los elementos que forman parte de su perfil urbano es la sostenibilidad. Valencia fue elegida Capital Verde Europea en 2024, un reconocimiento que puso el foco en sus políticas ambientales, la movilidad sostenible y la presencia de espacios verdes dentro de la ciudad. Además, el índice de seguridad de Numbeo alcanza 62,9 puntos, dentro de la categoría considerada alta.

¿Qué otras ciudades españolas aparecen en el ranking de Numbeo 2026?

Además de Valencia, el índice de calidad de vida de Numbeo 2026 incluye a Madrid, Málaga y Barcelona entre las ciudades españolas analizadas. Madrid registra 181,51 puntos, Málaga alcanza 178,61 y Barcelona obtiene 146,73 puntos.

Valencia, con 206,35 puntos, encabeza el grupo de ciudades españolas que aparecen en esta edición del índice. La diferencia con Madrid supera los 24 puntos, mientras que Málaga y Barcelona se ubican por debajo de ambas ciudades.

El ranking permite observar diferencias entre las principales ciudades españolas a partir de factores como el coste de vida, el poder adquisitivo, la seguridad, la contaminación, la sanidad y los tiempos de desplazamiento.

Ranking de las principales ciudades españolas

Valencia 206,35 13° Madrid 181,51 85° Málaga 178,61 98° Barcelona 151,03 185°

Los datos corresponden a la edición 2026 del índice histórico de Numbeo.

¿Cuáles son las mejores ciudades del mundo según Numbeo?

El primer puesto mundial de la edición 2026 correspondió a La Haya, en Países Bajos, con un índice de calidad de vida de 230,08 puntos. El segundo lugar fue para Utrecht, también en Países Bajos, con 221,58 puntos, mientras que Eindhoven ocupó el tercer puesto, con 219,40.

El listado continuó con Groningen, en el cuarto lugar, y Rotterdam, en el quinto. Luego aparecieron Luxemburgo, Viena, Ámsterdam, Gante y Núremberg para completar los primeros diez puestos de la clasificación mundial.

Las 10 ciudades con mejor calidad de vida en 2026