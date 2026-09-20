España hace historia con el hallazgo de una especie de dinosaurio nunca antes vista en la región: los fósiles revelan un intercambio de fauna hace 150 millones de años.

España hace historia con un hallazgo paleontológico que aporta nuevas pistas sobre la conexión entre los continentes durante el Jurásico. Paleontólogos de la Fundación Dinópolis han identificado en Teruel fósiles de Diplodocus, un género de dinosaurio que hasta ahora solo se había reconocido en el Jurásico de Norteamérica.

El descubrimiento, realizado en el yacimiento de La Tejería, en El Castellar, constituye la primera evidencia de Diplodocus fuera del continente americano. Los restos, de unos 150 millones de años, permiten reconstruir parte de la historia de la dispersión de estos grandes saurópodos y apuntan a un intercambio de fauna entre América y Europa a través del proto-océano Atlántico.

Paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis han identificado fósiles de diplodocus, un dinosaurio que hasta ahora solo se había encontrado en Norteamérica. Fuente: EFE Antonio Garcia

El Diplodocus de Teruel: qué fósiles han encontrado los paleontólogos

Los investigadores han identificado catorce vértebras de la parte media y posterior de la cola, además de varios chevrones, unos huesos que se articulan en la zona inferior de las vértebras. El análisis de estos restos permitió clasificar el ejemplar como Diplodocus sp. y reconocer características propias del género.

Entre ellas destacan las grandes cavidades neumáticas de las vértebras, los centros vertebrales alargados y los chevrones bifurcados. Según la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, el estudio fue realizado por los paleontólogos Sergio Sánchez Fenollosa, Josué García Cobeña y Alberto Cobos.

Un dinosaurio de hace 150 millones de años que conecta Europa y América

El hallazgo aporta nuevas evidencias sobre la dispersión de los dinosaurios durante el Jurásico Superior. Sánchez Fenollosa ha explicado que el ejemplar se encuentra entre los diplodócidos más completos descubiertos hasta la fecha en Europa y ha señalado que el hallazgo constituye una evidencia de intercambio faunístico entre ambos continentes a través del proto-océano Atlántico.

La identificación también amplía la diversidad conocida de grandes saurópodos del Jurásico de Teruel, donde ya se habían encontrado especies como Turiasaurus y Losillasaurus. Los resultados de la investigación se han publicado este 15 de septiembre en Journal of Vertebrate Paleontology, una revista científica internacional especializada en vertebrados fósiles.

Paleontólogos de la Fundación Dinópolis, en España, han fósiles de diplodocus, un dinosaurio que hasta ahora solo se había reconocido en el Jurásico de Norteamérica. Fuente: Fundación Dinópolis Fundación Dinópolis

Los fósiles de Diplodocus ya se pueden ver en el museo de Dinópolis

Los restos encontrados en el yacimiento de La Tejería forman parte del patrimonio paleontológico de Teruel y actualmente se encuentran expuestos al público. Los fósiles del Diplodocus se exhiben en la sala de dinosaurios del Museo Aragonés de Paleontología de Dinópolis.

La presencia de este género en el registro fósil europeo permite ampliar el conocimiento sobre los movimientos y la distribución de los grandes saurópodos hace unos 150 millones de años, en un periodo en el que Europa y América estaban separadas por el proto-océano Atlántico.