El futuro de los presupuestos 2026 quedó en el aire tras las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un contexto marcado por la tensión global, el Ejecutivo no confirma si cumplirá con los plazos previstos. Durante una comparecencia oficial, Sánchez evitó aclarar si el proyecto de ley se presentará en marzo. Esta incertidumbre sobre los presupuestos 2026 responde a un cambio de prioridades dentro del Gobierno. El foco ahora está puesto en la crisis derivada de la guerra en Irán. El Ejecutivo considera que la magnitud del escenario internacional obliga a redirigir esfuerzos antes de avanzar con los presupuestos 2026. El impacto de la guerra en Irán aparece como el factor central detrás de la incertidumbre sobre los presupuestos 2026. El propio Sánchez reconoció la gravedad del contexto internacional. En sus palabras, “creo que es importante que los ciudadanos españoles sean conscientes de la gravedad que vive el mundo, que sufre Europa”. Esta afirmación refleja el tono de preocupación del Gobierno. Además, detalló que las consecuencias no se limitan al plano humanitario. “las consecuencias que estamos viviendo en términos no solamente de muertes de personas civiles o el desplazamiento de millones de personas en Oriente Medio”. El presidente también alertó sobre el impacto económico directo. “sino también del impacto socioeconómico que va a tener sobre nuestros hogares”. Este escenario condiciona de lleno las decisiones sobre los presupuestos 2026. Mientras crece la expectativa por los presupuestos 2026, el Ejecutivo tampoco dio precisiones sobre el paquete de medidas que prepara ante la crisis. La estrategia oficial es avanzar con cautela. Sánchez aseguró que el Gobierno está “en dialogar, en negociar y en acordar con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios”. Sin embargo, evitó anticipar contenidos concretos del plan. En este contexto, pidió esperar: solicitó “tranquilidad y paciencia hasta el viernes”, cuando se prevé la aprobación de medidas en un Consejo de Ministros extraordinario. El plan tendrá dos ejes principales. Por un lado, proteger a hogares, empresas y trabajadores. Por otro, avanzar en la transformación del sistema energético para afrontar futuras crisis. El calendario de los presupuestos 2026 sigue abierto. El Gobierno había señalado que el proyecto se presentaría en el primer trimestre del año, cuyo plazo finaliza el 31 de marzo. Sin embargo, la falta de confirmación por parte de Sánchez deja abierta la posibilidad de un retraso. Esto introduce incertidumbre tanto política como económica. En paralelo, el Ejecutivo insiste en que priorizará la protección de los ciudadanos. Ha garantizado que utilizará todos los instrumentos del Estado frente al impacto de la crisis. En el plano energético, el Gobierno reivindica su estrategia. Sánchez destacó que casi el 60% de la electricidad proviene de fuentes renovables, lo que refuerza la resiliencia del país.