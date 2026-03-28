El secretario general del PP, Miguel Tellado, remarcó este sábado que la meta prioritaria de su formación es “ganar a Pedro Sánchez para recuperar España”, con la intención de cerrar el que calificó como “negro legado” de “el sanchismo” tras los años de gobierno socialista. Durante su intervención en el acto de clausura de la segunda interparlamentaria del PP de Ourense, celebrada en el claustro de San Francisco, Tellado insistió en la necesidad de lograr una victoria que permita iniciar la “reconstrucción” de “todo lo destruido por el sanchismo”, una tarea que, a su juicio, debe estar encabezada por Alberto Núñez Feijóo. En este contexto, afirmó: “Tenemos que ganar a Sánchez para recuperar España y ganarle bien, con la distancia suficiente para darle a nuestro país la estabilidad política que no ha tenido a lo largo de los últimos ocho años”. Además, animó a los militantes y cargos del partido a trabajar para que el sanchismo quede reducido a “una nota a pie de página”. El dirigente popular defendió la actuación del PP frente a lo que describió como una “situación de desastre político absoluto” desde que Sánchez llegó al poder. En este sentido, exhortó a la organización a convertirse en “protagonista” de la “gran derrota final” del presidente del Gobierno. Tras alertar de que España atraviesa “una auténtica encrucijada”, Tellado sostuvo que solo existe “una alternativa”, la que encarna el PP, frente a un PSOE al que reprochó haber quebrantado principios democráticos básicos como “el respeto a la pluralidad democrática” y “al parlamento”. Dentro de sus críticas institucionales, señaló directamente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien acusó de “pervertir y secuestrar” la Cámara Baja mediante decisiones adoptadas, según dijo, “por puro interés partidista”. Como ejemplo de la mala gestión del Ejecutivo socialista, Tellado aludió al retraso en la tramitación del decreto de ayudas para los afectados por la guerra en Oriente Medio. A su juicio, esta demora demuestra que el Gobierno “no está a la altura” y que “no actúa cuando hace falta”. En su valoración, el decreto aprobado es “cojo”, “llega tarde” y sus medidas resultan “insuficientes”, lo que, según afirmó, evidencia que el Gobierno “se desintegra”. Tellado concluyó que el único cambio que realmente necesita el Ejecutivo es “el del presidente”, y no los que calificó como “retoques cosméticos”, en referencia a los nombramientos de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y Arcadi España como ministro de Hacienda tras la salida de María Jesús Montero para encabezar la candidatura socialista en Andalucía. En esta línea, advirtió de que quien decide sumarse al Gobierno “más corrupto de la historia” asume también la “degeneración institucional” asociada al sanchismo, y tachó de “trampa” la idea de considerar un “mansito” a Cuerpo por su perfil técnico. Recordó, además, que otros cargos con perfiles similares, como Nadia Calviño o Teresa Ribera, acabaron adoptando rápidamente una orientación política alineada con el Ejecutivo. Sobre la convocatoria electoral en Andalucía, Tellado ironizó al afirmar que “si lo mejor que tiene Pedro Sánchez para mandar a Andalucía es María Jesús Montero, que baje Dios y lo vea”. Para cerrar su intervención, el secretario general del PP puso en valor el “músculo electoral” del partido en Galicia y, especialmente, en Ourense, y lanzó un mensaje dirigido a Sánchez al augurar que las próximas elecciones generales servirán “para abrir una nueva etapa” en España.