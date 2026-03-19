El Gobierno de España cambia su hoja de ruta y deja en suspenso los presupuestos de 2026. La decisión responde al impacto de la guerra contra Irán y a la necesidad de centrar todos los esfuerzos en la gestión de la crisis. El presidente fue claro sobre este cambio. “nadie preveía la guerra en Irán y que el Gobierno, sin olvidar lo importante, tiene que estar en lo urgente”. Esta declaración marca el nuevo rumbo del Ejecutivo. Este giro sitúa a los presupuestos en un segundo plano dentro de la agenda política, mientras el Gobierno prioriza la respuesta inmediata a la situación internacional. Sánchez explicó que el foco actual está en las medidas urgentes. “el Gobierno está centrado en el real decreto ley con medidas para paliar los efectos de la guerra”. Este texto será aprobado en el Consejo de Ministros. La decisión implica que los presupuestos no se presentarán en marzo. El Ejecutivo asume que la situación actual obliga a cambiar los tiempos políticos. El mensaje es claro: la prioridad pasa por contener el impacto económico y social derivado del conflicto. El presidente alertó sobre la gravedad del contexto. “no se trata de una crisis cualquiera, sino un sumatorio de guerras que cada vez va a más”. Esta advertencia refleja la preocupación del Ejecutivo. Además, insistió en el compromiso del Estado. “el Gobierno va a poner todos los recursos del estado para responder a los efectos económicos y sociales de la crisis”. Sánchez no descarta los presupuestos, pero deja claro que no son prioridad inmediata. “posteriormente podremos hablar de los presupuestos”. El Ejecutivo mantiene su intención de elaborarlos. “por supuesto trabajarán en ellos”. Sin embargo, los tiempos cambian por la situación internacional. El propio presidente lo resumió con una frase contundente: “la política, como la vida en general, no se rige por los planes que se puedan tener”.