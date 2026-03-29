El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, denunció la decisión de Israel de impedir la celebración de la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén, un hecho que calificó como un “ataque injustificado a la libertad religiosa”. La restricción afectó directamente al cardenal Pierbattista Pizzaballa, líder del catolicismo en Tierra Santa. En ese sentido, la Policía israelí bloqueó el acceso al templo tanto a Pizzaballa como al Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, en un episodio sin precedentes en siglos, según denunció el Patriarcado Latino de Jerusalén. El incidente se produce en un contexto de fuerte tensión regional por la guerra. A través de un mensaje en la red social X, Sánchez criticó duramente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por impedir la celebración religiosa “sin explicación alguna, sin razones ni motivos”. El jefe del Ejecutivo español sostuvo que se trata de un “ataque injustificado a la libertad religiosa”. Desde el Gobierno de España exigieron a Israel respeto por la diversidad de credos y el derecho internacional. Sánchez concluyó su mensaje con una advertencia: “Sin tolerancia es imposible convivir”. Las autoridades israelíes justificaron la medida por motivos de seguridad vinculados a la guerra con Irán. Según el Gobierno de Netanyahu, los lugares santos de la Ciudad Vieja de Jerusalén, incluidos el Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones y la Explanada de las Mezquitas, permanecen cerrados ante el riesgo de ataques. Israel argumentó que la Policía actuó con “especial preocupación por la seguridad” del patriarca y que no hubo “mala intención”. Además, se limitaron las reuniones a menos de 50 personas y se alegó que los servicios de emergencia tendrían dificultades para operar en la zona en caso de un ataque. El propio Pizzaballa explicó que la policía había indicado que las órdenes impedían cualquier tipo de reunión en lugares sin refugio, aunque subrayó que no se había solicitado un acto público, sino “una breve y pequeña ceremonia privada”. Asimismo, aseguró que el incidente se desarrolló sin enfrentamientos, y expresó su intención de aprovechar lo ocurrido para que se garantice el derecho al rezo respetando la seguridad de todos. La decisión generó una ola de críticas internacionales. El Gobierno de Italia calificó el impedimento como una “ofensa” no solo para los creyentes, sino para toda comunidad que defiende la libertad religiosa, y anunció que convocará al embajador de Israel. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, alertó sobre una “preocupante multiplicación de las violaciones” del estatus de los lugares santos en Jerusalén. Por su parte, el presidente de Portugal, António José Seguro, expresó su “firme desaprobación” ante una decisión que consideró injustificada y contraria a los compromisos internacionales en materia de libertad religiosa, al tiempo que pidió garantizar el acceso libre y seguro a los lugares sagrados. En este contexto, el Patriarcado Latino de Jerusalén advirtió que el incidente supone un “grave precedente” y un desprecio hacia millones de fieles en todo el mundo en uno de los momentos más sagrados del calendario cristiano.