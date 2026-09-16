Ley de lobbies | El decreto del Gobierno se queda sin apoyo en el Congreso: PP, Vox, Junts y Sumar votarán en contra de la norma. (Fuente: Shutterstock).

El decreto ley del Gobierno de España para regular la actividad de los grupos de interés no logrará ser convalidado en el Congreso tras sumar el rechazo de PP, Vox, Junts y Sumar. La norma, aprobada por el Ejecutivo durante el verano, llegará al pleno sin los apoyos suficientes para salir adelante.

El PP ha confirmado este miércoles su voto en contra, mientras que Vox y Junts también han expresado su rechazo al texto. A estos votos se suma finalmente Sumar, que había previsto abstenerse pero decidió votar en contra por sus discrepancias con el PSOE sobre la inclusión de los sindicatos en la regulación.

PP, Vox y Junts rechazan el decreto de lobbies del Gobierno

La portavoz del PP, Edurne Uriarte, ha confirmado el rechazo de su formación y ha defendido que “votar no al real decreto no es votar contra la regulación de los ‘lobbies’”. La diputada ha cuestionado además la urgencia utilizada por el Ejecutivo para aprobar la norma y ha reclamado continuar con la tramitación del proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso en 2025.

Uriarte ha señalado que Bruselas reclama esta regulación desde 2021 y ha criticado que el Ejecutivo no haya impulsado la aprobación de la ley durante “572 días de dejadez”. También ha cuestionado el contenido del decreto, entre otros aspectos por la obligación de que los grupos de interés se inscriban tanto en el registro nacional como en los autonómicos, lo que, a su juicio, supone “multiplicando la burocracia”.

Vox también ha anunciado su rechazo. Su diputado Emilio Jesús del Valle ha denunciado que se quiera regular a los grupos de interés “a espaldas del Parlamento” y ha considerado que utilizar un decreto mientras se estaba tramitando una ley supone un “atentado a la separación de poderes”.

Junts, por su parte, tampoco respaldará la norma. El diputado Josep Pagés ha señalado que el texto no ha sido negociado con su formación ni incorpora sus enmiendas. A su juicio, el decreto beneficia a las grandes empresas frente a las pequeñas y los ciudadanos. “ No tendrán nuestros votos por mucha presión que nos pongan, por muchas razones, pero sobre todo por una, esta ley es la que quieren los grandes ‘ lobbies ’ y el Ibex35 ”.

El decreto del Gobierno se queda sin apoyo en el Congreso: PP, Vox, Junts y Sumar votarán en contra de la norma. EFE

Sumar cambia su posición y votará en contra de la norma

Sumar también votará en contra del decreto, aunque su decisión no resulta determinante para el resultado de la votación. La formación tenía previsto inicialmente abstenerse, pero finalmente ha optado por rechazar la norma debido a sus diferencias con el PSOE sobre la inclusión de los sindicatos.

Fuentes de Sumar han señalado que el PSOE mantiene su posición y continúa incluyendo a los sindicatos dentro del real decreto ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. El partido considera que esta cuestión impide respaldar el texto impulsado por el Gobierno.

La posición de Sumar se suma así al rechazo que ya habían anunciado PP, Vox y Junts, dejando al decreto sin los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso.

El decreto del Gobierno se queda sin apoyo en el Congreso: PP, Vox, Junts y Sumar votarán en contra de la norma. (Foto: EFE).

El Gobierno defiende el decreto para cumplir los plazos europeos

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha reconocido que el Ejecutivo aprobó el decreto ley durante el verano para cumplir los plazos comprometidos con la Unión Europea. El diputado socialista José Luis Aceves ha pedido al resto de grupos que no pongan en riesgo la llegada de fondos europeos.

Durante el debate, López ha defendido la actuación del Gobierno y ha respondido a los grupos que rechazan el decreto mientras reclaman una regulación de los grupos de interés. El ministro ha afirmado que quienes mantienen esa posición hacen “el pino puente”.

“La derecha y la ultraderecha no quieren que se regulen los ‘lobbies’. Fin”, ha asegurado López, quien también ha sostenido que con su posición preservan “el modelo de negocio de Montoro y Asociados”, en referencia al exministro de Hacienda del PP que está siendo investigado por la justicia. López también se ha dirigido a Junts y ha defendido que el Gobierno ha realizado “un esfuerzo” para negociar con la formación.