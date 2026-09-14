El PSOE pierde apoyo electoral tras la crisis de Ceuta pero mantiene ventaja sobre el PP: así queda el ranking de los partidos.

El PSOE pierde apoyo electoral tras la crisis migratoria de Ceuta, aunque mantiene una ventaja de 5,5 puntos sobre el PP en intención de voto. Así lo refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), difundido este lunes y elaborado después del verano.

Los socialistas obtendrían el 31% del voto estimado si ahora se celebraran elecciones generales, dos puntos menos que en el anterior barómetro. El PP, por su parte, alcanza el 25,5%, cuatro décimas más que en julio, mientras Vox registra el mayor crecimiento entre las principales formaciones y llega al 16,6%.

El PSOE sigue primero, pero Vox es el partido que más crece

Vox se mantiene como tercera fuerza con un 16,6% de los votos, 1,3 puntos más que en julio, lo que representa la mayor subida registrada en esta encuesta. Sumar, en cambio, baja cuatro décimas hasta el 5,7%, mientras Podemos alcanza el 3,7% tras sumar 1,2 puntos.

Así queda el ranking de intención de voto

PSOE: 31 % (-2 puntos).

PP: 25,5 % (+0,4 puntos).

Vox: 16,6 % (+1,3 puntos).

Sumar: 5,7 % (-0,4 puntos).

Podemos: 3,7 % (+1,2 puntos).

ERC: 2,5 % (-0,2 puntos).

Se Acabó la Fiesta (SALF): 1,8 % (-0,8 puntos).

Bildu: 1,3 % (+0,5 puntos).

BNG: 0,7 %.

Junts: 0,7 %.

PNV: 0,7 %.

Coalición Canaria: 0,2 %.

UPN: 0,1 %.

El PSOE cae 2 puntos en el CIS tras la crisis de Ceuta pero gana al PP por 5,5 puntos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sánchez continúa como líder preferido, aunque pierde apoyo

En cuanto a los líderes políticos, Pedro Sánchez continúa siendo el preferido para ocupar la Presidencia del Gobierno, aunque pierde 1,7 puntos respecto al anterior barómetro. Alberto Núñez Feijóo también registra una caída, mientras Santiago Abascal mejora su resultado.

El estudio, realizado a partir de 4042 entrevistas entre el 1 y el 4 de septiembre, señala que la preferencia para la Presidencia del Gobierno queda de la siguiente manera:

Pedro Sánchez: 25 % (-1,7 puntos).

Alberto Núñez Feijóo: 13,2 % (-0,7 puntos).

Santiago Abascal: 9,8 % (+0,6 puntos).

Ningún líder político aprueba, como es habitual en los barómetros del CIS. Pedro Sánchez obtiene la puntuación más alta, con un 4,18 sobre diez, seguido por Yolanda Díaz, con un 3,99; Alberto Núñez Feijóo, con un 3,65; y Santiago Abascal, con un 3,01.

Pese a la pérdida de apoyos del PSOE, Sánchez mejora ligeramente su índice de confianza. El 31,5% de los entrevistados afirma que el presidente le genera “mucha” o “bastante” confianza, frente al 29,6% registrado en julio. Feijóo también mejora, al pasar del 18,4% al 19%.

Sin embargo, el presidente del Gobierno no genera confianza al 67,2% de los encuestados, mientras que el 79,2% afirma no confiar en el líder de la oposición.

La vivienda vuelve a ser el principal problema para los españoles. (Fuente: Shutterstock).

La vivienda vuelve a ser el principal problema para los españoles

El barómetro también recoge las principales preocupaciones de los ciudadanos. La vivienda vuelve a ocupar el primer lugar, mientras que la inmigración baja hasta la tercera posición después de haber alcanzado el segundo puesto en julio, antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Principales problemas señalados por los encuestados

Vivienda: 37,5 %.

Crisis y problemas económicos: 21,6 %.

Inmigración: 19,7 %.

Gobierno y partidos: 18,8 %.

Problemas políticos en general: 13,9 %.

En cuanto a la situación económica, el 34,9% considera que la situación de España es “buena” o “muy buena”, frente al 56,2% que la califica de “mala” o “muy mala”. En cambio, el 64,6% valora como “buena” o “muy buena” su situación económica personal.